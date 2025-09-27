Hơn 100.000 tỷ đồng cho phát triển công nghiệp văn hóa

TPO - Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phê duyệt. Giai đoạn đầu tiên có tổng nguồn vốn thực hiện hơn 100.000 tỷ đồng.

122.250 tỷ đồng cho giai đoạn đầu

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến bước trên con đường hội nhập và phát triển bền vững, việc xây dựng và phát triển văn hóa ngày càng được coi trọng. Đây không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phê duyệt. Chương trình đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam. Đồng thời, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, nhu cầu tập luyện, giải trí của nhân dân.

Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển văn hóa.

Chương trình được thực hiện từ năm 2025 đến hết năm 2035, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2025 đến hết năm 2030. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2025-2030 tối thiểu là 122.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương tối thiểu 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%), vốn ngân sách địa phương là 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%) và nguồn vốn khác dự kiến 15.000 tỷ đồng (chiếm 12,4%).

Trong quá trình điều hành, Bộ VHTTDL tham mưu Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

Một số nội dung nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn 1, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật; hỗ trợ phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 sẽ hỗ trợ phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa.

Văn hóa Việt Nam sẽ được quảng bá tại nước ngoài thông qua các hình thức đa dạng, gồm xuất bản tác phẩm văn học, văn hóa, lịch sử Việt Nam có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, đầu tư sản xuất phim quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Văn nghệ sĩ cũng được hỗ trợ trong hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật theo các chương trình trại sáng tác, lưu trú nghệ thuật, ssản xuất, lưu hành tác phẩm.

Bộ VHTTDL cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái phát triển nghệ thuật với các tổ chức giảng dạy, không gian nghệ thuật, nhà ở nghệ thuật và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bằng các khoản trợ cấp, học bổng nghệ thuật.

Bộ VHTTDL có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện chương trình trên cả nước.

Sản phẩm văn hóa cần bản sắc

Với 9 nhóm mục tiêu cụ thể, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

“Chương trình này không chỉ tăng cường ngân sách cho văn hóa mà còn tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng văn hóa, hỗ trợ các sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Chương trình là một bước tiến quan trọng, giúp đảm bảo nguồn kinh phí ổn định và minh bạch để phát triển các dự án văn hóa", PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - nhận định.

Chương trình mục tiêu quốc gia dành cho lĩnh vực văn hóa là bước đột phá quan trọng, tập trung vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và định hình bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên hiện đại.

Chuyên gia văn hóa cũng cho rằng không nên đầu tư vào các công trình văn hóa hoành tráng nhưng không thể khai thác hiệu quả, thay vào đó, cần tập trung vào các dự án có tính khả thi và bền vững. Việc này không chỉ giúp giảm rủi ro lãng phí mà còn đảm bảo rằng những dự án này có thể được duy trì và phát triển lâu dài.

Điện ảnh Việt từ đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực, đóng góp vào sự rực rỡ của bức tranh công nghiệp văn hóa.

Tại tọa đàm “ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số” vừa diễn ra đầu tháng 9, NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL - khẳng định để có sản phẩm cho công nghiệp văn hóa, cần các yếu tố sáng tạo, bản sắc, lan tỏa. Đây cũng là 3 cụm từ slogan cho sự phát triển về văn hóa, để đưa ra những sản phẩm phù hợp, có bản sắc và có khả năng phát triển ra thế giới.

Công nghiệp văn hóa muốn đi xa phải “có yếu tố hiện đại để phù hợp với cái chung của thế giới”, nhưng vẫn phải khởi đầu từ nền tảng bản sắc.