Barron Trump giàu hơn chị gái Ivanka

TPO - Barron Trump tham gia thị trường tiền điện tử vài năm nay, góp phần thuyết phục gia đình đồng sáng lập ngân hàng crypto World Liberty Financial. Dù không kiếm được nhiều tiền như các anh trai, tài sản Barron Trump sở hữu vượt trội hơn mẹ và chị gái Ivanka Trump.

Tạp chí Forbes gần đây đã phân tích các khoản đầu tư và thu nhập của hầu hết thành viên trong gia đình Tổng thống Donald Trump. Trong đó, con trai út của ông Trump là Barron Trump - sở hữu giá trị tài sản ròng khoảng 150 triệu USD.

Barron Trump tham gia thị trường tiền điện tử vài năm nay, góp phần thuyết phục gia đình đồng sáng lập ngân hàng crypto World Liberty Financial. "Barron đã giúp cả gia đình nhận ra giá trị của tiền điện tử", tờ People dẫn lời Tổng thống Trump.

Phong thái đĩnh đạc của Barron Trump ở tuổi 19.

Dự án này đã thu về ít nhất 600 triệu USD từ việc bán tiền mã hóa, được đặt tên là Liberty token. Barron và các anh trai có thể nhận được khoảng 39-40 triệu USD/người.

Ngoài giá trị tài sản ròng ước tính, Barron còn sở hữu hàng tỷ token (mã kỹ thuật số được ấn định giá trị). Forbes ước tính khi các token này được mở khóa, Barron có thể thu về tới 525 triệu USD.

Dù Barron chưa kiếm được nhiều hơn các anh trai, nhưng vượt trội hơn mẹ và chị gái cả. Forbes định giá tài sản cá nhân của Ivanka Trump là 100 triệu USD, còn bà Melania Trump sở hữu tài sản khiêm tốn hơn.

Barron Trump xuất hiện cùng mẹ, gây chú ý với đồng hồ Rolex Daytona màu vàng trị giá khoảng 50.000 USD.

Vào tháng 1, nguồn tin chính trị thân cận với gia đình Trump chia sẻ với tờ People việc Barron Trump quan tâm đến kinh doanh, cụ thể là phát triển bất động sản. "Cậu ấy có ý tưởng riêng và hiểu sở thích, xu hướng của những người trẻ. Barron năng động, thông minh và không ngại phát triển sự nghiệp riêng. Barron cũng tích cực giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân và dành thời gian cho những đối tác trong kinh doanh", nguồn tin cho biết thêm.

Barron Trump hiện đã chuyển về Nhà Trắng để bắt đầu năm hai tại phân hiệu của Đại học New York ở thủ đô Washington. Phân hiệu này chỉ nhận tối đa 120 sinh viên mỗi kỳ. Mức học phí ở đây là 99.000 USD/năm.

Barron xuất hiện thường xuyên hơn từ chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, nhưng hiếm khi đến Nhà Trắng từ khi bố nhậm chức Tổng thống vào tháng 1. Sau khi hoàn thành năm thứ nhất đại học, Barron Trump dành nhiều thời gian ở các khu bất động sản của gia đình, lên kế hoạch cho công việc kinh doanh.