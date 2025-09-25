Thi đua yêu nước khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến

TPO - Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 4 diễn ra vào sáng 25/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng khẳng định việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò quan trọng, cấu thành sức mạnh, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân.

Đánh thức khát vọng cống hiến



Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) lần thứ 4 được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sáng 25/9, quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho những tấm gương nghị lực và có nhiều cống hiến cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đã nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả.

Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ 4 được trang trọng tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 25/9.

Trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 nghệ sĩ nhân nhân, 268 nghệ sĩ ưu tú, 65 nghệ nhân nhân dân, 563 nghệ nhân ưu tú.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ 4 diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

"Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân", Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4. Ảnh: Trần Huấn.

Để triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh các cán bộ, người làm trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần hiểu thật sâu sắc, thấu đáo về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, phong trào thi đua trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải hướng tới việc tham mưu đúng, trúng, kịp thời và sáng tạo các chính sách, tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bản sắc trong mọi lĩnh vực.

Thi đua phát triển báo chí, xuất bản hiện đại, thúc đẩy du lịch bứt phá, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, chinh phục thành tích thể thao mang tầm dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ cũng cần được chú trọng.

"Đặc biệt, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải thi đua để thực hiện bằng được tuyên ngôn: 'Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối', góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành văn hoá, thể thao và du lịch, đồng thời giao 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới cho toàn ngành.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, gắn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Trần Huấn.

"Phát triển du lịch bền vững, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong từng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển sản phẩm du lịch xanh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới", Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn thi đua rèn luyện thể dục thể thao với nâng cao sức khỏe, tầm vóc, chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời, phát huy vai trò của công tác báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân và là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

"Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ số trong quản lý và số hóa di sản, bảo tàng, thư viện, điện ảnh, phát triển các nền tảng quảng bá văn hóa trực tuyến, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong toàn ngành. Đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội", Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu.

Ba tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Trần Huấn.

Tại đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Di sản Văn hóa và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Dịp này, 21 tập thể và 57 cá nhân đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL khi có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025.