Huấn luyện viên Mai Đức Chung được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

TPO - Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 4 được tổ chức sáng 25/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Theo quyết định số 149/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 24/1/2025, huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông là huấn luyện viên kỳ cựu, thành tích của ông gắn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự chèo lái của ông, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng SEA Games, đặc biệt là kỳ tích lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023 - cột mốc lịch sử khẳng định bóng đá nữ Việt Nam đã vươn tầm thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Anh hùng Lao động và hoa cho HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Phong trào thi đua yêu nước trong ngành Thể thao luôn gắn với những tấm gương tiêu biểu, và Mai Đức Chung là một trong những gương mặt sáng chói. Những năm qua, HLV Mai Đức Chung luôn đồng hành cùng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từ bóng đá phong trào, bóng đá học đường cho tới các chương trình thiện nguyện. Ông trở thành hình mẫu của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - thể thao, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó đến đông đảo nhân dân.

Không chỉ là người thầy nghiêm khắc, HLV Mai Đức Chung còn là người cha, người bạn đồng hành của các cầu thủ nữ. Trong điều kiện tập luyện còn thiếu thốn, lương thưởng chưa cao, ông chính là chỗ dựa tinh thần, truyền cho các học trò niềm tin, khát vọng và lòng tự hào dân tộc. Tấm lòng nhân ái, sự giản dị, khiêm nhường của ông khiến giới chuyên môn và người hâm mộ thêm kính trọng.

HLV Mai Đức Chung được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động theo quyết định số 149/QĐ-CTN. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung tiếp tục đặt sự quan tâm, dõi theo từng bước đi của bóng đá nữ Việt Nam. Những lớp cầu thủ trẻ, những HLV kế cận đã trưởng thành từ nền tảng mà ông xây dựng. Không chỉ là thành tích, di sản lớn nhất ông để lại chính là tinh thần: niềm tin rằng với ý chí, đoàn kết và lòng yêu nước, thể thao Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn, khẳng định mình ở tầm châu lục và thế giới.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự chèo lái của HLV Mai Đức Chung đã giành 8 Huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021-2022, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

Trước đó, ông cũng thành công cùng bóng đá nam, khi từng huấn luyện đội tuyển Việt Nam (cương vị tạm quyền) vượt qua giai đoạn khó khăn và cùng CLB Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup 2009. Trong năm 2025, ông Mai Đức Chung sẽ tiếp tục cùng Đội tuyển nữ Việt Nam chinh chiến tại Vòng loại Asian Cup 2026, giải Vô địch Đông Nam Á và SEA Games 2025.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc khi nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh Gia Linh.

Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự xúc động khi đón nhận danh hiệu cao quý của đất nước. "Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi. Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận danh hiệu cao quý nhất của đất nước. Thực sự cảm động!", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ông khẳng định, vinh dự này sẽ là động lực để ông tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho Bóng đá Việt Nam. "Có thể về mặt sức khỏe không thể được như trước, nhưng với tất cả những gì đang có, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu này", HLV Mai Đức Chung nói.