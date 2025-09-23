Hàng chục nghìn người dự kiến đổ về công viên bờ sông Sài Gòn

TPO - Dự kiến thu hút 50.000 lượt khách, lễ hội sách diễn ra ngày 1-5/10 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TPHCM). Lễ hội có sự tham gia của hơn 20 nhà xuất bản và công ty phát hành sách hàng đầu, hứa hẹn tạo ra không gian văn hóa đa dạng, kết nối truyền thống và hiện đại.

Lễ hội sách An Khánh - Book Fest do Ban Thường vụ Đoàn phường An Khánh được tổ chức từ ngày 1-5/10 tại sân đa năng, công viên bờ sông Sài Gòn. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách trong cộng đồng.

Lễ hội sách được tổ chức thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025).

Lễ hội có sự tham gia của hơn 20 nhà xuất bản, công ty phát hành sách hàng đầu như NXB Kim Đồng, Saigon Books, Thái Hà, Nhã Nam, Đinh Tỵ, Minh Long, Văn Lang, NXB Tổng Hợp TPHCM… với hàng trăm nghìn đầu sách phong phú, từ sách thiếu nhi, văn học, kỹ năng sống đến sách nghiên cứu.

Với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, lễ hội sách dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt người tham gia, bao gồm đoàn viên, học sinh, sinh viên, người dân phường An Khánh và thanh niên quốc tế đang sinh sống, học tập tại TPHCM.

"Lễ hội là nơi khơi nguồn cảm hứng đọc sách, phát triển kỹ năng tiếp nhận tri thức, tư duy sáng tạo cũng như giáo dục ý thức chia sẻ, lan tỏa tri thức trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng văn hóa đọc cho thế hệ trẻ", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Với chủ đề Dòng chảy văn hóa cửa ngõ Khu đô thị phía Đông, lễ hội không chỉ là không gian đọc sách mà còn là nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận tri thức bằng nhiều hình thức mới mẻ.

Lễ hội năm nay được chia thành 7 không gian khác nhau gồm triển lãm sách, sách và cây xanh, trò chơi thiếu nhi, thanh niên khởi nghiệp, văn hóa lưu truyền, văn hóa ẩm thực và không gian trải nghiệm Sách và công nghệ số... để tạo không gian phù hợp nhất cho du khách tham dự lễ hội.

Điểm nhấn của lễ hội sách 2025 sẽ là đêm khai mạc với chủ đề Mở trang sách - Bước vào hành trình văn hóa với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với giới trẻ. Bên cạnh đó, tham gia lễ hội, du khách có thể giao lưu với tác giả, các KOL, KOC nổi tiếng trong ngành sách.

Chương trình Tuổi trẻ Khu đô thị phía Đông - Hành động vì dòng chảy Sông Sài Gòn, chương trình Vui hội trăng rằm - Ánh trăng hòa bình... cùng nhiều sân chơi văn hóa - nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi cũng là một trong những điểm cuốn hút của lễ hội.