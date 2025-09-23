Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Sách

Google News

Hàng chục nghìn người dự kiến đổ về công viên bờ sông Sài Gòn

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự kiến thu hút 50.000 lượt khách, lễ hội sách diễn ra ngày 1-5/10 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TPHCM). Lễ hội có sự tham gia của hơn 20 nhà xuất bản và công ty phát hành sách hàng đầu, hứa hẹn tạo ra không gian văn hóa đa dạng, kết nối truyền thống và hiện đại.

Lễ hội sách An Khánh - Book Fest do Ban Thường vụ Đoàn phường An Khánh được tổ chức từ ngày 1-5/10 tại sân đa năng, công viên bờ sông Sài Gòn. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách trong cộng đồng.

Lễ hội sách được tổ chức thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025).

cmhbookfest.jpg
Lễ hội sách được tổ chức từ ngày 1-5/10 tại sân đa năng, công viên bờ sông Sài Gòn.

Lễ hội có sự tham gia của hơn 20 nhà xuất bản, công ty phát hành sách hàng đầu như NXB Kim Đồng, Saigon Books, Thái Hà, Nhã Nam, Đinh Tỵ, Minh Long, Văn Lang, NXB Tổng Hợp TPHCM… với hàng trăm nghìn đầu sách phong phú, từ sách thiếu nhi, văn học, kỹ năng sống đến sách nghiên cứu.

Với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, lễ hội sách dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt người tham gia, bao gồm đoàn viên, học sinh, sinh viên, người dân phường An Khánh và thanh niên quốc tế đang sinh sống, học tập tại TPHCM.

"Lễ hội là nơi khơi nguồn cảm hứng đọc sách, phát triển kỹ năng tiếp nhận tri thức, tư duy sáng tạo cũng như giáo dục ý thức chia sẻ, lan tỏa tri thức trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng văn hóa đọc cho thế hệ trẻ", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

cmhbf2-6483.jpg
Lễ hội sách dự kiến thu hút 50.000 lượt khách.

Với chủ đề Dòng chảy văn hóa cửa ngõ Khu đô thị phía Đông, lễ hội không chỉ là không gian đọc sách mà còn là nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận tri thức bằng nhiều hình thức mới mẻ.

Lễ hội năm nay được chia thành 7 không gian khác nhau gồm triển lãm sách, sách và cây xanh, trò chơi thiếu nhi, thanh niên khởi nghiệp, văn hóa lưu truyền, văn hóa ẩm thực và không gian trải nghiệm Sách và công nghệ số... để tạo không gian phù hợp nhất cho du khách tham dự lễ hội.

cmhbf3.jpg
Đêm khai mạc lễ hội sách sẽ là điểm nhấn của chuỗi sự kiện.

Điểm nhấn của lễ hội sách 2025 sẽ là đêm khai mạc với chủ đề Mở trang sách - Bước vào hành trình văn hóa với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với giới trẻ. Bên cạnh đó, tham gia lễ hội, du khách có thể giao lưu với tác giả, các KOL, KOC nổi tiếng trong ngành sách.

Chương trình Tuổi trẻ Khu đô thị phía Đông - Hành động vì dòng chảy Sông Sài Gòn, chương trình Vui hội trăng rằm - Ánh trăng hòa bình... cùng nhiều sân chơi văn hóa - nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi cũng là một trong những điểm cuốn hút của lễ hội.

Gia Linh
#Lễ hội sách #An Khánh #Book Fest #Sài Gòn #văn hóa đọc #sách #sự kiện văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục