Ai đứng sau chiến thắng của Đức Phúc?

TPO - Chiến thắng của Đức Phúc tại chung kết Intervision 2025 có đội ngũ hoàn toàn "Made in Việt Nam" hậu thuẫn. Phần dàn dựng sân khấu phức tạp đặc biệt được giám khảo, bình luận viên quốc tế đánh giá cao.

Ê-kíp “made in Việt Nam”

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 không chỉ là màn tỏa sáng của một cá nhân mà còn là kết quả của cả ê-kíp sáng tạo quy tụ nhiều gương mặt tài năng trong âm nhạc, thời trang và nghệ thuật dàn dựng.

Từ khâu sáng tác, phối khí, biên đạo, đến hình ảnh, trang phục, tất cả đều “Made in Việt Nam”, góp phần khẳng định vị thế mới của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 là cột mốc quan trọng, anh mang theo một ê-kíp hùng hậu, từ đạo diễn sân khấu, biên đạo, vũ công… hoàn toàn "Made in Việt Nam".

Đứng sau ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, tác phẩm giúp Đức Phúc giành 422 điểm và ngôi vị quán quân, là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây là sáng tác hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, mang âm hưởng hào hùng, gắn liền với biểu tượng Thánh Gióng.

Hồ Hoài Anh chia sẻ cảm giác của anh lẫn lộn nhưng hạnh phúc. Nhìn lại những khó khăn đã qua, điều còn đọng lại là sự biết ơn. Anh nói: “Công việc của một người sáng tác vẫn vậy, vẫn âm thầm thế thôi và tôi vẫn chọn cách làm việc như vậy, như bao anh em đồng nghiệp khác. Hào quang cũng chỉ là nhất thời, mỗi người một giá trị. Những gì đã qua giúp tôi rất nhiều để nhìn lại và nhìn về phía trước, cảm ơn những người tôi yêu, những người yêu tôi”.

Bản phối do Dương K đảm nhận, phần rap của Phúc Du và lời tiếng Anh do Orange chấp bút đã làm nên sự giao thoa văn hóa, giúp ca khúc vừa giữ tinh thần Việt, vừa có sức lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Dàn dựng công phu, đưa bản sắc Việt ra quốc tế

Bên cạnh âm nhạc, cách dàn dựng sân khấu, âm thanh, visual góp phần quan trọng làm nên chiến thắng của Đức Phúc, giúp ca khúc thể hiện đúng tinh thần nghệ sĩ muốn truyền tải.

Đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh cho biết ê-kíp đã tận dụng tối đa hệ thống sân khấu trong vòng 3 phút thi theo quy định của ban tổ chức.

Sân khấu hoành tráng, được phối hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Màn trình diễn được xây dựng công phu, liên tục biến hóa trong âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh. Trang phục là điểm nhấn lớn, ê-kíp thiết kế nhiều tâm huyết để khán giả nhận ra hình ảnh đậm đặc tinh thần Tinh hoa - Di sản - Thời đại.

Bộ trang phục trải qua nhiều vòng thử nghiệm, kết hợp công nghệ in 3D, khắc da, thêu tay và đính kết. Nam ca sĩ khoác bộ giáp mang âm hưởng truyền thống, lấy cảm hứng từ tre, biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt. Bên trong là áo dài có họa tiết tranh Đông Hồ trên ngực, nhấn nhá bằng thắt lưng, hạt cườm lấp lánh đính ở cầu vai tạo hiệu ứng bắt sáng.

“Đã có lúc chúng tôi thử nghiệm chất liệu có thể bùng cháy trên sân khấu để tạo hiệu ứng thị giác, nhưng cuối cùng chọn hướng an toàn và sâu lắng hơn, để giữ trọn giá trị nghệ thuật” , nhà thiết kế chia sẻ về ý định ban đầu của bộ trang phục.

Trang phục ấn tượng của Đức Phúc.

Trên sân khấu Live Arena, phục trang hòa quyện cùng visual LED, vũ đạo, đạo cụ, bàn nâng... tái hiện hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa. Khán giả được dẫn dắt qua sự kết hợp pop, rap cùng chất liệu Việt như tre, chiếu cói. Hình ảnh cây tre xuất hiện xuyên suốt, vừa gợi nhắc tinh thần dân tộc, vừa tạo kết nối với bạn bè quốc tế.

Trong 10 ngày tập luyện tại Moscow, đội Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ ban tổ chức và các đoàn khác. Bình luận viên Nga Yana Churikova nhận xét: “Đức Phúc không chỉ hát mà còn phải ghi nhớ từng chi tiết vũ đạo, vị trí sân khấu. Tiết mục có nhiều lớp đạo diễn, cảnh thay đổi liên tục. Đây là thử thách không dễ vượt qua, nhưng ê-kíp Việt Nam đã chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp”.

Visual LED là hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, tay cầm tre đánh giặc Ân.

Giám khảo Intervision, Nghệ sĩ nhân dân Nga - Igor Matviyenko - khen cho Đức Phúc có tiết mục mẫu mực. "Tôi nghĩ nếu lần tới tất cả các tiết mục đều đạt đến trình độ này, cuộc thi sẽ thật tuyệt vời. Việt Nam có cội nguồn dân tộc, có trang phục thú vị, phần trình diễn hiện đại, kịch tính và hấp dẫn. Thật sự ấn tượng".

Thành công của Đức Phúc và ê-kíp tại Intervision 2025 được nhiều khán giả nhận xét thể hiện chiều sâu văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ Việt kết hợp với tư duy hội nhập, sáng tạo cùng nỗ lực của từng thành viên, sự tỏa sáng đúng điểm rơi tài năng của cá nhân Đức Phúc.

Bên cạnh dàn ê-kíp hỗ trợ, chiến thắng của Đức Phúc là kết quả có sự chỉ đạo, định hướng, đồng hành sát sao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đưa nghệ sĩ Việt ra đấu trường quốc tế.

NOMAD MGMT Vietnam, thành viên DatVietVAC Group Holdings với niềm tin từ Cơ quan chức năng, được góp sức giới thiệu tài năng Đức Phúc "chinh chiến" ở đấu trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế văn hóa, âm nhạc Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Giành ngôi vị quán quân, Đức Phúc nhận giải thưởng 30 triệu RUB (hơn 9,4 tỷ đồng). Anh tiết lộ trích một phần để quyên góp từ thiện ở Nga. Chiến thắng của Đức Phúc vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính viết thư biểu dương.