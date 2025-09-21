Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Đức Phúc là quán quân cuộc thi hát ở Nga

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ca sĩ Đức Phúc giành vị trí quán quân trong cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision diễn ra tại Moscow, Nga, tối 20/9 (giờ Việt Nam).

Theo kết quả từ ban giám khảo quốc tế, Đức Phúc được trao giải Nhất nhờ phần trình diễn kết hợp giữa làn điệu dân gian và rap. Cuộc thi năm nay quy tụ nghệ sĩ đến từ 22 quốc gia.

Nam ca sĩ nhận được 422 điểm, vượt qua nhóm Nomad Trio của Kyrgyzstan (373 điểm) và Dana Al Meer của Qatar (369 điểm).

68cf1fd285f54053135a100e.jpg
Đức Phúc là quán quân cuộc thi hát ở Nga. Ảnh: Sputnik.

“Xin cảm ơn tất cả. Tôi thật sự vinh dự khi có mặt ở đây. Vào ngày 20/9 mười năm trước tôi là Quán quân Giọng hát Việt và 20/9 hôm nay, tôi trở thành Quán quân Intervision 2025”, Đức Phúc phát biểu trên sân khấu, gửi lời tri ân tới khán giả.

Sân khấu đêm chung kết, Đức Phúc chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Anh cho biết muốn mang đến phần trình diễn đậm bản sắc Việt Nam, vừa giữ được yếu tố sử thi, vừa hòa quyện với âm nhạc hiện đại để khán giả quốc tế dễ tiếp cận.

Nam ca sĩ nhấn mạnh Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh và tinh thần kiên cường của người Việt. Trong tiết mục, anh cùng ê-kíp đầu tư trang phục, visual LED, vũ đạo và đạo cụ, nhằm truyền tải thông điệp về niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Bên cạnh đó, Đức Phúc còn tích cực giao lưu, tặng nón lá in quốc kỳ cho bạn bè quốc tế. Ông Igor Markov, Chủ tịch Quỹ Truyền thống Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức Intervision, khen ngợi Đức Phúc vì mang đến tác phẩm dung hòa giữa truyền thống và tương lai, tạo dấu ấn riêng biệt.

71f084f8c1874bd91296.jpg﻿
﻿8dc8e1cba4b42eea77a5.jpg
de21b124f45b7e05274a.jpg
Sân khấu đầu tư của Đức Phúc cho phần trình diễn đêm chung kết.

Đức Phúc chia sẻ sau hành trình ở Nga, anh cảm thấy tự hào khi lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt ra thế giới, coi đây là cả vinh dự lẫn trách nhiệm, đồng thời mong muốn để lại ấn tượng mạnh mẽ với phần thi của mình.

Ban tổ chức cho biết Intervision được khởi nguồn từ cuộc thi âm nhạc cùng tên thời Liên Xô, nay được khôi phục với mục tiêu tôn vinh tình hữu nghị và sự đa dạng văn hóa.

Đại diện chủ nhà Nga, ca sĩ Shaman (tên thật Yaroslav Dronov), đề nghị giám khảo không chấm điểm cho mình, với lý do “Nga đã chiến thắng khi tổ chức thành công Intervision”.

“Tình yêu nghệ thuật và âm nhạc không có biên giới, và ngày hội hôm nay đã chứng minh sức mạnh gắn kết của văn hóa”, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp đến các thí sinh. Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm sau sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia, RT đưa tin.

"Khoảnh khắc đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này", Đức Phúc chia sẻ khi giành chiến thắng.
Hà Trang
#Đức Phúc #Intervision 2025 #cuộc thi hát quốc tế #văn hóa Việt Nam #phù Đổng Thiên Vương #sáng tạo nghệ thuật #Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục