Đức Phúc là quán quân cuộc thi hát ở Nga

Theo kết quả từ ban giám khảo quốc tế, Đức Phúc được trao giải Nhất nhờ phần trình diễn kết hợp giữa làn điệu dân gian và rap. Cuộc thi năm nay quy tụ nghệ sĩ đến từ 22 quốc gia.

Nam ca sĩ nhận được 422 điểm, vượt qua nhóm Nomad Trio của Kyrgyzstan (373 điểm) và Dana Al Meer của Qatar (369 điểm).

Đức Phúc là quán quân cuộc thi hát ở Nga. Ảnh: Sputnik.

“Xin cảm ơn tất cả. Tôi thật sự vinh dự khi có mặt ở đây. Vào ngày 20/9 mười năm trước tôi là Quán quân Giọng hát Việt và 20/9 hôm nay, tôi trở thành Quán quân Intervision 2025”, Đức Phúc phát biểu trên sân khấu, gửi lời tri ân tới khán giả.

Sân khấu đêm chung kết, Đức Phúc chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Anh cho biết muốn mang đến phần trình diễn đậm bản sắc Việt Nam, vừa giữ được yếu tố sử thi, vừa hòa quyện với âm nhạc hiện đại để khán giả quốc tế dễ tiếp cận.

Nam ca sĩ nhấn mạnh Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh và tinh thần kiên cường của người Việt. Trong tiết mục, anh cùng ê-kíp đầu tư trang phục, visual LED, vũ đạo và đạo cụ, nhằm truyền tải thông điệp về niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Bên cạnh đó, Đức Phúc còn tích cực giao lưu, tặng nón lá in quốc kỳ cho bạn bè quốc tế. Ông Igor Markov, Chủ tịch Quỹ Truyền thống Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức Intervision, khen ngợi Đức Phúc vì mang đến tác phẩm dung hòa giữa truyền thống và tương lai, tạo dấu ấn riêng biệt.

﻿ ﻿ Sân khấu đầu tư của Đức Phúc cho phần trình diễn đêm chung kết.

Đức Phúc chia sẻ sau hành trình ở Nga, anh cảm thấy tự hào khi lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt ra thế giới, coi đây là cả vinh dự lẫn trách nhiệm, đồng thời mong muốn để lại ấn tượng mạnh mẽ với phần thi của mình.

Ban tổ chức cho biết Intervision được khởi nguồn từ cuộc thi âm nhạc cùng tên thời Liên Xô, nay được khôi phục với mục tiêu tôn vinh tình hữu nghị và sự đa dạng văn hóa.

Đại diện chủ nhà Nga, ca sĩ Shaman (tên thật Yaroslav Dronov), đề nghị giám khảo không chấm điểm cho mình, với lý do “Nga đã chiến thắng khi tổ chức thành công Intervision”.

“Tình yêu nghệ thuật và âm nhạc không có biên giới, và ngày hội hôm nay đã chứng minh sức mạnh gắn kết của văn hóa”, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp đến các thí sinh. Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm sau sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia, RT đưa tin.