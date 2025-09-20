Nước đi của Quang Anh Rhyder

TPO - Sau loạt sản phẩm tạo dấu ấn trong giới trẻ, Rhyder tiếp tục thử sức với MV mới, mang màu sắc cá nhân. Không chạy theo sự hào nhoáng, nam ca sĩ chọn cách kể chuyện bằng những lát cắt nội tâm.

Nước đi sau hiệu ứng Anh trai say hi

Nguyễn Quang Anh, quán quân The Voice Kid 2013, là một trong những gương mặt được khán giả chú ý từ công chúng từ bé. Ánh hào quang năm xưa không bảo đảm cho anh con đường bằng phẳng. Sau thời gian im ắng, Quang Anh trở lại với rap bằng nghệ danh Rhyder và tham gia Rap Việt mùa 3.

Quang Anh Rhyder.

Dù thể hiện được khả năng sáng tác và hát hook, Rhyder vẫn gây tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng anh nên dừng bước từ vòng 2. Không chạm đến ngôi quán quân, nhưng sự hiện diện của cựu quán quân cuộc thi hát trong chung kết một sân chơi rap đã khiến anh trở thành trường hợp đặc biệt, mở ra cánh cửa cho những hướng đi mới như melodic rap hay punk rap.

Sau Rap Việt, Rhyder tìm lại hào quang nhờ Anh trai say hi với loạt sản phẩm trending như Chân thành, Hào quang, Anh biết rồi... Hình ảnh nghệ sĩ trẻ biến hóa, đa tài qua những ca khúc như Chịu cách mình nói thua, Dân chơi sao phải khóc... giúp anh có lượng người hâm mộ ổn định. Hậu Anh trai say hi, cát-xê Rhyder cũng tăng vụt, đắt show, tham gia chương trình tạp kỹ...

Trong khi nhiều nghệ sĩ tận dụng sức nóng concert Anh trai say hi để ra mắt sản phẩm, Rhyder chọn bước chậm hơn và có phần thiệt thòi. Anh tập trung chuẩn bị cho dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp.

Dấu mốc mới của Quang Anh Rhyder

Tối 18/9, Rhyder phát hành MV Sau cơn suy, đánh dấu hơn một năm kể từ thành công của Anh trai say hi. Sản phẩm mở màn cho dự án âm nhạc mới, được định hình theo màu sắc hậu tương lai.

MV gây ấn tượng với khung hình rộng lớn, gam màu lạnh, nơi Rhyder độc diễn cùng chiếc đàn piano cũ kỹ, chi chít vết tích thời gian. Hình ảnh này như được fan liên tưởng tới cậu bé Quang Anh ngày nào, với quá khứ nhiều vết xước khó chữa lành. Ở cuối MV, nhân vật Rhyder quay lưng rời đi, như lời khẳng định anh đã thoát khỏi cái bóng tuổi thơ để bước sang hành trình trưởng thành.

“Viễn cảnh trong MV gợi sự trống trải, hoài niệm nhưng không bí bách, gò bó. Phía sau tàn tích của thế giới từng huy hoàng là khoảng không gian rộng lớn, gợi mở về sự tái tạo. Tôi tin rằng thế giới tinh thần của chúng ta cũng vậy, sẽ có những lúc cần 'xóa trắng' mọi cảm xúc, kỳ vọng để tìm lại chính mình”, ca sĩ chia sẻ.

Về âm nhạc, Sau cơn suy đi theo hướng mộc mạc, tối giản. Ca khúc được xây dựng trên nền piano chậm rãi, làm nổi bật chất giọng ấm áp, có độ vang tự nhiên của Rhyder. Thay vì phô diễn kỹ thuật, anh đặt trọng tâm vào trải nghiệm cảm xúc: hát nhẹ, gần như thì thầm ở verse, rồi dần đẩy cao ở điệp khúc để tạo sự đối lập.

Sự day dứt của ca từ tập trung vào giai đoạn vừa thoát khỏi khủng hoảng, còn mệt mỏi nhưng bắt đầu hồi phục. Các đoạn melodic rap được nhấn nhá gọn, rõ chữ, giúp tổng thể ca khúc dễ nghe, không bị nuốt âm. Cao trào không bùng nổ mà chọn cách nén cảm xúc, khiến người nghe thấy nghẹn ngào.

Tuy nhiên, với nhiều người giai điệu và phối khí của Sau cơn suy vẫn còn an toàn, thiếu yếu tố đột phá để tạo cú hích mạnh trên thị trường. Đây có thể xem là phép thử trước khi Rhyder tìm hướng đi đa dạng hơn trong các dự án tiếp theo.

Sau hai ngày phát hành, MV đạt gần 700.000 lượt xem và đang leo dần trên các bảng xếp hạng nhạc số. Con số không quá bùng nổ, nhưng đủ cho thấy sự quan tâm ổn định của công chúng dành cho nam ca sĩ Gen Z.