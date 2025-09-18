Rosé (BlackPink) lập kỷ lục chưa từng có

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Trang
TPO - Rosé (BlackPink) tiếp tục lập kỷ lục mới với ca khúc "APT.", kết hợp cùng Bruno Mars. Thành tích này giúp nữ thần tượng tạo nên những kỷ lục chưa từng có với nghệ sĩ châu Á.

Ngày 18/9, công ty quản lý The Black Label thông báo MV APT. đã vượt mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube. Thành tích này chỉ mất 11 tháng để đạt được, phá vỡ kỷ lục trước đó của nghệ sĩ Kpop.

Với cột mốc này, Rosé cũng trở thành ca sĩ Hàn Quốc duy nhất chạm ngưỡng 2 tỷ lượt xem cả trong vai trò thành viên nhóm nhạc lẫn nghệ sĩ solo. BlackPink trước đó có hai MV vượt mốc 2 tỷ là Ddu-du Ddu-duKill this love.

Đầu tháng 9, Rosé còn nhận giải “Bài hát của năm” tại MTV Video Music Awards cho APT.. Ca khúc ra mắt vào tháng 10/2024, nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu, từng vươn lên vị trí số 3 Billboard Hot 100 và trụ hạng trong 45 tuần, khoảng thời gian dài nhất của một nghệ sĩ Kpop.

rose-1-1729571124773.jpg

Ngày 27/8, tạp chí Forbes Korea công bố Rosé đứng đầu bảng xếp hạng “Celebrity YouTuber Rankings 2025.

Kênh YouTube cá nhân của Rosé hiện có 19,2 triệu lượt đăng ký, đạt tổng cộng 4,4 tỷ lượt xem với 87 video. Dựa trên số liệu này, doanh thu hằng năm ước tính của cô lên tới 11,1 tỷ won (khoảng 7,98 triệu USD).

Với sức ảnh hưởng đó, Rosé được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách “100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới 2025”.

Kênh YouTube chính thức của BlackPink cũng chứng tỏ sức hút vượt trội với 96,8 triệu lượt đăng ký, 38,8 tỷ lượt xem và 634 video, mang về doanh thu ước tính 8,12 tỷ won (khoảng 6 triệu USD) mỗi năm.

BlackPink đang chuẩn bị cho album trở lại vào tháng 11, đồng thời tiếp tục tour diễn toàn cầu BlackPink world tour <Deadline> với 31 đêm nhạc tại 16 thành phố. Từ tháng 10, nhóm sẽ lần lượt tổ chức concert tại các sân vận động lớn ở Cao Hùng, Bangkok, Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo và Hong Kong (Trung Quốc) để gặp gỡ người hâm mộ.

Hà Trang
