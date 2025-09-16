Các em xinh, anh trai phát tín hiệu

TPO - Sau Born Pink của BlackPink, khán giả Việt vẫn chờ đợi một concert quốc tế tầm cỡ khác, nhưng chính loạt show nội địa lại bất ngờ lấp đầy khoảng trống. Thành công từ những concert Anh trai, Em xinh, Chị đẹp, chuỗi concert quốc gia có những tín hiệu tích cực, tạo cú hích để đưa Việt Nam trở thành điểm hẹn quen thuộc của các tour diễn thế giới.

Đòn bẩy cho concert quốc tế

Từ sau Born Pink của BlackPink, sự kiện đánh dấu lần đầu nhóm nhạc Kpop đang ở thời điểm đỉnh cao chọn Việt Nam làm điểm dừng chân, thị trường chưa đón thêm một concert tầm cỡ tương tự. Dù một số nghệ sĩ quốc tế tổ chức fanmeeting, liveshow hoặc concert nhỏ, quy mô này chưa đủ để tạo nên cú hích như kỳ vọng. Nhiều người từng lạc quan rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành điểm đến quen thuộc của sao quốc tế, nhưng thực tế lại chưa thật sự khả quan.

Kể từ năm 2024 đến nay, sự bùng nổ lại đến từ các concert nội địa. Hai gameshow Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi bất ngờ trở thành “lá cờ đầu”, mở màn cho xu hướng ca sĩ bước ra khỏi truyền hình để làm concert. Chính những nghệ sĩ trong cuộc cũng không nghĩ họ có thể kéo dài chuỗi concert đến ngày thứ 7, 8, thậm chí còn đưa show sang thị trường nước ngoài như Anh trai say hi. Tiếp nối thành công của dàn nghệ sĩ nam, các chương trình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay Em xinh say hi đã tạo ra làn sóng tương tự cho nghệ sĩ nữ.

Vào dịp lễ trọng đại của dân tộc chứng kiến loạt concert quốc gia quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Dù miễn phí, các sự kiện này vẫn thúc đẩy tiêu dùng, từ ăn uống, đi lại cho tới dịch vụ lưu trú, mua sắm, minh chứng cho nhu cầu giải trí ngày càng phong phú của công chúng ở nhiều độ tuổi.

Khi “cơn sốt” concert lan tỏa, khán giả cũng bắt đầu đòi hỏi cao hơn cho xứng đáng với chi phí bỏ ra. Đây là áp lực nhưng cũng là động lực để các đơn vị tổ chức đầu tư mạnh mẽ vào âm thanh, ánh sáng, sân khấu, tiến gần tới tiêu chuẩn quốc tế. Điều khán giả tìm kiếm hiện nay không chỉ là buổi diễn, mà là hành trình cảm xúc trọn vẹn, nơi nghệ sĩ, âm nhạc, công nghệ và khán giả được kết nối.

Đằng sau những đêm diễn hoành tráng là vai trò không thể thiếu của các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ. Thành công từ các concert nội địa đã trở thành bàn đạp, giúp họ đủ năng lực và tự tin để tiếp cận nghệ sĩ quốc tế.

Sắp tới, concert cá nhân của G-Dragon vào ngày 8/11 tại Hà Nội đang khiến cộng đồng fan xôn xao. Với việc nghệ sĩ kết thúc chuỗi concert ở Thái Lan, khán giả Việt sẽ phải cạnh tranh khốc liệt cùng lượng fan quốc tế đông đảo của thủ lĩnh Big Bang để sở hữu tấm vé. Việc G-Dragon chọn Hà Nội cho thấy sự tin tưởng vào cơ sở hạ tầng, khả năng chi trả của khán giả và kinh nghiệm tổ chức của ê-kíp Việt Nam.

Tín hiệu về tiềm lực

Hai concert Anh trai đã cho thấy sức mạnh của công nghệ khi đưa laser, màn hình LED, âm thanh vòm và kỹ thuật 3D mapping vào sân khấu. Các hiệu ứng khói lửa, pháo sáng được xử lý tinh tế, biến mỗi tiết mục thành câu chuyện liền mạch. Nhờ hệ thống. ứng dụng tương tác và ánh sáng đồng bộ, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả cũng được thu hẹp đáng kể.

Gần nhất, concert Em xinh say hi đưa hệ thống DMX Lift Table về Việt Nam. Khi đồng bộ với LED, laser và công nghệ AR/VR mapping, bàn nâng tạo thành "mặt phẳng động" giúp hiệu ứng hình ảnh trở nên chân thực.

Đây là bước tiến công nghệ, gửi đi tín hiệu về tiềm lực sản xuất concert trong nước. Khi khán giả được trải nghiệm những hiệu ứng thị giác, âm thanh, công nghệ vốn chỉ thấy ở các show quốc tế, họ sẽ càng tự tin vào khả năng chi trả và yêu cầu chất lượng cao hơn. Chính điều đó vô hình trung tạo sức ép tích cực, buộc thị trường nội địa phải nâng chuẩn tổ chức.

Hệ thống DMX Lift Table tại sân khấu concert Em xinh say hi, cho phép tạo ra các cấu trúc động, linh hoạt như bậc thang, sóng, hay khối 3D. Ảnh: NSX.

Ở một chiều khác, sự đầu tư bài bản vào công nghệ sân khấu cũng giúp Việt Nam ghi điểm trong mắt nghệ sĩ quốc tế. Họ có thể nhìn thấy bằng chứng thực tiễn từ những show nhạc trong nước, một ê-kíp Việt đủ năng lực triển khai công nghệ phức tạp, vận hành an toàn, mang lại trải nghiệm thị giác tiệm cận tiêu chuẩn thế giới.

Thành công của G-Dragon tại Hà Nội nếu diễn ra trọn vẹn, sẽ càng củng cố niềm tin này và có thể mở ra làn sóng các nghệ sĩ quốc tế chọn Việt Nam là điểm dừng chân chính thức, thay vì chỉ nằm ngoài danh sách như trước đây.

Từ những dấu mốc như Born Pink, chuỗi concert nội địa cho đến sự kiện G-Dragon sắp tới tại Hà Nội, Việt Nam từ chỗ chỉ “thử sức” với vài show mang tính cột mốc nay đã dần hình thành năng lực tổ chức và sức mua đủ lớn để khẳng định vị thế.

Dù vẫn còn khoảng cách so với Bangkok hay Singapore về hạ tầng và tính chuyên nghiệp, tốc độ phát triển nhanh, sự bùng nổ nhu cầu giải trí cùng quyết tâm đầu tư mạnh của các đơn vị tổ chức, đang mở rộng cánh cửa để công nghiệp biểu diễn vươn tầm.