G-Dragon tổ chức concert ở Hà Nội

Sáng 12/9, G-Dragon công bố thông tin concert “Übermensch” diễn ra tại Hà Nội với một đêm duy nhất vào ngày 8/11. Địa điểm tổ chức được xác nhận là 8WONDER Ocean City. Đây là lần đầu nam ca sĩ đưa tour diễn cá nhân đến Việt Nam, khiến người hâm mộ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Thông tin về concert tại Hà Nội đã được hé lộ từ trước. Cuối tháng 6, ông Vũ Quốc Anh - CEO Applewood Việt Nam - từng đăng tải story “úp mở” thủ lĩnh Big Bang sẽ có hai đêm diễn ở Việt Nam vào ngày 8 và 9/11, thuộc giai đoạn 4 của chuỗi sự kiện. Khi đó, nhiều fan đã rục rịch đặt vé máy bay và chỗ ở để chờ ngày gặp thần tượng.

G-Dragon xác nhận tổ chức concert cá nhân ở Hà Nội vào 8/11.

Trước đó, tối 21/6, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đón 40.000 khán giả trong đêm nhạc K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank, với sự tham gia của G-Dragon, CL và nhiều nghệ sĩ Kpop. G-Dragon đảm nhận vai trò kết màn, xuất hiện đúng lúc trời mưa lớn nhất và trình diễn năm ca khúc là Power, Home Sweet Home, Crooked, Too Bad và Crayon. Những hình ảnh nam nghệ sĩ hát trong cơn mưa xối xả nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng xã hội.

Sau đêm diễn, G-Dragon đăng tải video khoảnh khắc biểu diễn dưới mưa cùng chia sẻ: “Chúng ta thức trắng đêm để có được niềm vui, thức trắng đêm để gặp may mắn. Cảm ơn Hà Nội - trân trọng”.

Tháng 7, G-Dragon từng phải hủy buổi hòa nhạc dự kiến tổ chức tại Thái Lan vì lo ngại về an toàn của người hâm mộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Galaxy Corporation - công ty quản lý - cho biết quyết định được đưa ra sau khi đánh giá rủi ro liên quan đến việc tổ chức ngoài trời. Ban tổ chức khẳng định sớm lên lịch lại show diễn, ưu tiên các yếu tố thời tiết và sức khỏe khán giả.

G-Dragon, sinh năm 1988, tên thật Kwon Ji Yong, ra mắt từ năm 13 tuổi. Anh là trưởng nhóm Big Bang, có sự nghiệp solo thành công với nhiều album đình đám. Ngoài âm nhạc, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang, là đại sứ thương hiệu của Chanel và sáng lập nhãn hiệu Peaceminusone, kết hợp yếu tố cao cấp và đường phố. Gần hai thập niên hoạt động, G-Dragon vẫn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng châu Á.