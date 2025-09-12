Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

G-Dragon tổ chức concert ở Hà Nội

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ lĩnh Big Bang thông báo mang tour “Übermensch” đến Hà Nội vào ngày 8/11, sau kỷ niệm đáng nhớ tại sân vận động Mỹ Đình.

Sáng 12/9, G-Dragon công bố thông tin concert “Übermensch” diễn ra tại Hà Nội với một đêm duy nhất vào ngày 8/11. Địa điểm tổ chức được xác nhận là 8WONDER Ocean City. Đây là lần đầu nam ca sĩ đưa tour diễn cá nhân đến Việt Nam, khiến người hâm mộ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Thông tin về concert tại Hà Nội đã được hé lộ từ trước. Cuối tháng 6, ông Vũ Quốc Anh - CEO Applewood Việt Nam - từng đăng tải story “úp mở” thủ lĩnh Big Bang sẽ có hai đêm diễn ở Việt Nam vào ngày 8 và 9/11, thuộc giai đoạn 4 của chuỗi sự kiện. Khi đó, nhiều fan đã rục rịch đặt vé máy bay và chỗ ở để chờ ngày gặp thần tượng.

547556672-1358413215651063-373130280078420232-n.jpg
G-Dragon xác nhận tổ chức concert cá nhân ở Hà Nội vào 8/11.

Trước đó, tối 21/6, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đón 40.000 khán giả trong đêm nhạc K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank, với sự tham gia của G-Dragon, CL và nhiều nghệ sĩ Kpop. G-Dragon đảm nhận vai trò kết màn, xuất hiện đúng lúc trời mưa lớn nhất và trình diễn năm ca khúc là Power, Home Sweet Home, Crooked, Too BadCrayon. Những hình ảnh nam nghệ sĩ hát trong cơn mưa xối xả nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng xã hội.

Sau đêm diễn, G-Dragon đăng tải video khoảnh khắc biểu diễn dưới mưa cùng chia sẻ: “Chúng ta thức trắng đêm để có được niềm vui, thức trắng đêm để gặp may mắn. Cảm ơn Hà Nội - trân trọng”.

Tháng 7, G-Dragon từng phải hủy buổi hòa nhạc dự kiến tổ chức tại Thái Lan vì lo ngại về an toàn của người hâm mộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Galaxy Corporation - công ty quản lý - cho biết quyết định được đưa ra sau khi đánh giá rủi ro liên quan đến việc tổ chức ngoài trời. Ban tổ chức khẳng định sớm lên lịch lại show diễn, ưu tiên các yếu tố thời tiết và sức khỏe khán giả.

G-Dragon, sinh năm 1988, tên thật Kwon Ji Yong, ra mắt từ năm 13 tuổi. Anh là trưởng nhóm Big Bang, có sự nghiệp solo thành công với nhiều album đình đám. Ngoài âm nhạc, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang, là đại sứ thương hiệu của Chanel và sáng lập nhãn hiệu Peaceminusone, kết hợp yếu tố cao cấp và đường phố. Gần hai thập niên hoạt động, G-Dragon vẫn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng châu Á.

Hà Trang
#G-Dragon #concert Hà Nội #Übermensch #Big Bang #show diễn Việt Nam #K-pop Việt Nam #G-Dragon Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục