Diva Mỹ Linh hát ở triển lãm lớn nhất hành tinh

TPO - Diva Mỹ Linh vừa có màn trình diễn đặc biệt trong Ngày Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Expo 2025, sự kiện văn hóa - công nghệ lớn nhất hành tinh chỉ diễn ra 5 năm một lần, quy tụ hơn 170 quốc gia và hàng chục triệu lượt khách tham quan.

Ngày 9/9, tại Triển lãm Thế giới Expo 2025, ca sĩ Mỹ Linh xuất hiện với tư cách đại diện âm nhạc của Việt Nam. Giọng ca Tóc ngắn trình diễn solo, giới thiệu hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện, Mỹ Linh trình bày ca khúc If we hold on together, gửi gắm thông điệp về niềm tin, ước mơ và sức mạnh gắn kết.

Diva Mỹ Linh trình diễn ở Nhật Bản.

Tiết mục chạm đến khán giả quốc tế bằng giai điệu quen thuộc, gợi mở tinh thần lạc quan, tình yêu và sự đoàn kết, những giá trị mà Việt Nam muốn lan tỏa tại sân khấu toàn cầu.

“Tôi mong muốn thông qua âm nhạc, ngôn ngữ không biên giới, để gửi lời chào Việt Nam đến bạn bè khắp nơi", Mỹ Linh chia sẻ sau màn trình diễn.

Màn xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, các đoàn ngoại giao và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Với giọng hát nội lực, diva để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước giàu bản sắc, tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Đại diện ban tổ chức đánh giá việc một nghệ sĩ Việt Nam đứng trên sân khấu Expo là cơ hội hiếm có để văn hóa Việt lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập.

Đây cũng là lần đầu một diva nhạc Việt góp mặt trong sự kiện quốc tế 5 năm mới tổ chức một lần, bên cạnh hàng trăm chương trình trình diễn của các quốc gia khác.

Chương trình tại Expo 2025 Osaka đồng thời mở màn cho hành trình Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025, chuỗi lưu diễn châu Á cùng gia đình và ê-kíp. Điểm dừng tiếp theo là đêm nhạc tại Tokyo vào ngày 14/9, trước khi tour diễn đến Hàn Quốc vào tháng 10.