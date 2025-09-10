Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Diva Mỹ Linh hát ở triển lãm lớn nhất hành tinh

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diva Mỹ Linh vừa có màn trình diễn đặc biệt trong Ngày Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Expo 2025, sự kiện văn hóa - công nghệ lớn nhất hành tinh chỉ diễn ra 5 năm một lần, quy tụ hơn 170 quốc gia và hàng chục triệu lượt khách tham quan.

Ngày 9/9, tại Triển lãm Thế giới Expo 2025, ca sĩ Mỹ Linh xuất hiện với tư cách đại diện âm nhạc của Việt Nam. Giọng ca Tóc ngắn trình diễn solo, giới thiệu hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện, Mỹ Linh trình bày ca khúc If we hold on together, gửi gắm thông điệp về niềm tin, ước mơ và sức mạnh gắn kết.

dsc00920-copy.jpg
Diva Mỹ Linh trình diễn ở Nhật Bản.

Tiết mục chạm đến khán giả quốc tế bằng giai điệu quen thuộc, gợi mở tinh thần lạc quan, tình yêu và sự đoàn kết, những giá trị mà Việt Nam muốn lan tỏa tại sân khấu toàn cầu.

“Tôi mong muốn thông qua âm nhạc, ngôn ngữ không biên giới, để gửi lời chào Việt Nam đến bạn bè khắp nơi", Mỹ Linh chia sẻ sau màn trình diễn.

Màn xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, các đoàn ngoại giao và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Với giọng hát nội lực, diva để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước giàu bản sắc, tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Đại diện ban tổ chức đánh giá việc một nghệ sĩ Việt Nam đứng trên sân khấu Expo là cơ hội hiếm có để văn hóa Việt lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập.

Đây cũng là lần đầu một diva nhạc Việt góp mặt trong sự kiện quốc tế 5 năm mới tổ chức một lần, bên cạnh hàng trăm chương trình trình diễn của các quốc gia khác.

dsc00927-copy.jpg

Chương trình tại Expo 2025 Osaka đồng thời mở màn cho hành trình Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025, chuỗi lưu diễn châu Á cùng gia đình và ê-kíp. Điểm dừng tiếp theo là đêm nhạc tại Tokyo vào ngày 14/9, trước khi tour diễn đến Hàn Quốc vào tháng 10.

Hà Trang
#Mỹ Linh #Expo 2025 Osaka #văn hóa Việt Nam #âm nhạc quốc tế #đại diện Việt Nam #Tour Mỹ Linh Xin Chào #biểu diễn quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục