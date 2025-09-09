Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức

TPO - Con trai cựu Phó tổng giám đốc Đài Tam Lập, Cung Ích Đình, bị diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo bỏ thuốc mê và xâm hại tình dục, gây chấn động dư luận Đài Loan (Trung Quốc). Ông Cung Mỹ Phú đã tuyên bố từ chức, gửi lời xin lỗi, trong khi chính quyền Đài Bắc yêu cầu điều tra, bảo vệ quyền lợi nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc con trai ông, Cung Ích Đình, bị diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo xâm hại tình dục, ông Cung Mỹ Phú - cựu Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập - đã ra tuyên bố xin từ chức và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Giang Tổ Bình (ảnh trên), 47 tuổi và Cung Ích Đình, 25 tuổi, từng có thời gian ngắn hẹn hò.

Trong tuyên bố, ông Cung Mỹ Phú viết: “Vì vụ việc mà con trai tôi dính líu đã gây ra nhiều tranh cãi, thu hút sự chú ý và bàn luận của xã hội, không chỉ làm lãng phí nhiều nguồn lực công cộng mà còn gây ra dư luận rối ren, tôi cảm thấy vô cùng áy náy, đặc biệt là sự tổn hại gây ra cho Đài truyền hình Tam Lập, làm tôi day dứt".

Ông thừa nhận bản thân là nhân viên kỳ cựu, nhận được nhiều sự tin tưởng, bồi dưỡng của đài nhưng nay vì chuyện gia đình mà liên lụy đến tập thể: “Tôi thật sự hổ thẹn với ân tình ấy. Tôi đã tự nguyện xin từ chức để thể hiện trách nhiệm, đồng thời xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến Tam Lập, nơi đã luôn nâng đỡ tôi”.

Ở góc độ cá nhân, ông cho biết: “Là một người cha, tôi không thể thoái thác trách nhiệm, buộc phải dũng cảm đối diện với tất cả những gì do con trai tôi gây ra. Về vụ việc của con trai, chúng tôi đã ủy thác luật sư toàn quyền xử lý, mọi việc sẽ giao cho cơ quan tư pháp tiến hành theo luật, làm rõ sự thật”.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi này còn chung chung, chưa đủ thuyết phục. Bạn thân của diễn viên Giang Tổ Bình viết trên Threads: “Điều quan trọng nhất chính là phải chân thành mà xin lỗi. Việc làm ghê tởm, vô đạo đức đến vậy mà bản thân không biết à? Người đang làm, Trời đang nhìn. Xin lỗi cho tử tế thì khó lắm sao?”

Người này cũng tiết lộ đã nhìn thấy cả gia đình họ Cung đến Đạm Thủy bái Bà Mẫu và Tế Công, hoài nghi về sự thành tâm: “Còn đi bái lại nữa chứ. Giúp nhà các người mới là trái đạo lý”.

Vụ việc tiếp tục gây xôn xao dư luận, trong khi công chúng chờ đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng.

Trong ngày 9/9, ETtoday đưa tin nghị viên thành phố Đài Bắc - Tằng Hiến Oánh - kêu gọi chính quyền nhanh chóng xử lý vụ việc liên quan con trai cựu Phó tổng giám đốc Tam Lập, ông Cung Mỹ Phú. Ông nhấn mạnh cần khắc phục lỗ hổng trong hệ thống và bảo đảm nạn nhân được hỗ trợ kịp thời.

Sở Lao động Đài Bắc cho biết hiện mới bước đầu liên hệ Tam Lập để xác minh. Phía nhà đài phản hồi chưa chắc chắn có tồn tại người này.

Nếu xác nhận trợ lý là nhân viên của Tam Lập và sự việc xảy ra khi đang làm việc, Sở Lao động sẽ yêu cầu công ty khởi động điều tra theo Luật Bình đẳng giới trong công việc, đồng thời có biện pháp bảo vệ nạn nhân.

Cơ quan này cũng khẳng định Tam Lập bắt buộc phải áp dụng các biện pháp khắc phục như tiến hành điều tra, ngăn ngừa tái diễn, cung cấp hoặc giới thiệu cho nạn nhân dịch vụ tư vấn, y tế, tham vấn tâm lý và phúc lợi xã hội.

Trước đó, diễn viên Giang Tổ Bình gây chấn động giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) khi bị con trai cựu Phó tổng giám đốc đài bỏ thuốc mê và xâm hại. Cô còn tiết lộ nhiều nhân viên nữ khác cũng từng bị người này quấy rối tình dục.