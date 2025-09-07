Toàn cảnh vụ con trai quan chức đài truyền hình bị tố cưỡng dâm nữ diễn viên Giang Tổ Bình

TPO - Nữ diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo bị Cung Ích Đình, con trai của Cung Mỹ Phú - Phó tổng giám đốc đài Tam Lập - bỏ thuốc mê, xâm hại. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, nhiều nạn nhân khác lên tiếng, còn cha con Cung Ích Đình bị tạm dừng công tác để phục vụ điều tra.

Lời tố cáo chấn động của Giang Tổ Bình

Ban đầu cô chỉ định “nói thay bạn”, nhưng đến ngày 5/9, nữ diễn viên thừa nhận chính mình là nạn nhân. Cô tiết lộ còn nhiều phụ nữ khác từng bị Cung Ích Đình quấy rối.

Giang Tổ Bình.

Theo nữ diễn viên, cô và Cung Ích Đình từng có thời gian yêu nhau, song đã chia tay. Sau bữa tiệc hồi tháng 6, Cung Ích Đình đi theo cô về nhà. Khi Giang Tổ Bình lên cơn đau tim đã bị anh ta tráo thuốc khác khiến cô mất ý thức. Lợi dụng lúc này, anh ta thực hiện hành vi xâm hại, quay clip và gọi video cho người khác xem trực tiếp. Sau khi tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video nhưng bị đe dọa.

Ngoài Giang Tổ Bình, hai nữ đồng nghiệp khác cũng đứng ra tố cáo Cung thường xuyên nhắn tin với nội dung quấy rối. Một trong số họ đã phải nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực.

Trước các cáo buộc, Cung Ích Đình thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Giang Tổ Bình trong 8 tháng, song bác bỏ chuyện cưỡng hiếp. Anh cho rằng nữ diễn viên “bịa đặt vì thất tình” và tuyên bố sẽ kiện ngược.

Im lặng trong giới nghệ sĩ và phản ứng từ Tam Lập

Sau loạt bài đăng phơi bày vụ việc, giới nghệ sĩ gần như im lặng, chỉ có nam diễn viên Giản Gia Vỹ công khai đứng về phía Giang Tổ Bình. “Từ hôm nay, Giang Tổ Bình là nữ diễn viên mà tôi khâm phục nhất. Không có người thứ hai”, anh viết. Nam diễn viên khen ngợi đàn chị “dám công khai chuyện động chạm đến con trai lãnh đạo trong chính nơi mình làm việc, rất dũng cảm”.

Khác với những vụ việc trong phong trào #MeToo (phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục - PV) trước đây, khi thường có nhiều nghệ sĩ cùng đồng loạt lên tiếng, nhiều người thắc mắc tại sao lần này Giang Tổ Bình lại đơn độc.

Giang Tổ Bình và bạn trai cũ kém 22 tuổi.

Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân là vì Giang Tổ Bình hiện đóng phim chỉ là đam mê, không sợ mất vai diễn. Trong khi đa số nghệ sĩ khác vẫn phải dựa vào công việc để kiếm sống, nên không dám mạo hiểm.

Giang Tổ Bình tố cáo bạn trai kém 22 tuổi - Cung Ích Đình, đang làm trợ lý đạo diễn tại Tam Lập, là người xâm hại cô. Cha của Cung Ích Đình là Cung Mỹ Phú, Phó tổng giám đốc Tam Lập kiêm giám chế mảng phim dài tập, được xem là nhân vật nắm quyền sinh sát đối với diễn viên. Với nền tảng gia thế như vậy, dư luận cho rằng việc nghệ sĩ Sanlih không dám công khai lên tiếng là điều dễ hiểu.

Trước sự im lặng của giới nghệ sĩ, Giang Tổ Bình giải thích cô vẫn nhận được sự quan tâm riêng tư từ đồng nghiệp, đồng thời kêu gọi dư luận đừng gây áp lực: “Mọi người đều cần công việc, tôi không muốn ai nghĩ rằng mình đang đơn độc chiến đấu”.

Lời tố cáo của Giang Tổ Bình khiến tập đoàn Tam Lập, vốn được coi là “bức tường thành” khó lay chuyển trong làng truyền hình, phải ra mặt. Đài và ông Cung Mỹ Phú đều phát thông cáo khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan tư pháp. Sau đó, Tổng giám đốc Cao Minh Huệ tuyên bố: “Chúng tôi đã tạm đình chỉ công việc của ông Cung Mỹ Phú. Toàn bộ tài liệu liên quan đã được chuyển cho Viện kiểm sát. Cảnh sát sẽ liên lạc với Giang Tổ Bình để lấy lời khai. Tam Lập tuyệt đối không bao che”.

Tam Lập là một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Đài Loan, Trung Quốc, sở hữu tám kênh truyền hình, nổi bật với phim thần tượng và phim gia đình dài tập. Trong bối cảnh truyền hình cáp giảm sút, Tam Lập còn mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực như trang trại, sở thú, bất động sản, công nghệ điện tử. Là người xuất thân từ báo chí, bà Cao Minh Huệ giao phần lớn trọng trách mảng phim truyền hình cho Cung Mỹ Phú.

Xuất thân từ vị trí đạo diễn, Cung Mỹ Phú nhiều năm giữ vai trò lãnh đạo tại Tam Lập. Ông có ba người con trai, trong đó Cung Ích Đình là con cả, sau khi tốt nghiệp ngành liên quan đã gia nhập Tam Lập, bị dư luận gắn mác “dựa hơi cha”. Giang Tổ Bình từng công khai chê bai Cung Ích Đình là người ngạo mạn.

Hiện chưa thể xác định đây chỉ là mâu thuẫn tình cảm hay vụ việc xâm hại tình dục liên quan đến quyền lực. Tất cả vẫn cần chờ kết quả điều tra.

Một số cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ dù lo sợ mất việc cũng cần lên tiếng để bảo vệ môi trường làm việc. Dù thế cũng có ý kiến phản bác: “Có chính nghĩa là tốt, nhưng trách móc những người không dám ra mặt thì hơi quá. Người ta cũng phải sống, nếu mất việc bạn có trả lương thay không?”…

Làn sóng ủng hộ dần lan rộng

Ngày 6/9, làn sóng im lặng dần được phá vỡ. Ca sĩ BadT viết trên mạng xã hội: “Người đáng xấu hổ là ai? Người đáng bị soi xét là ai? Không phải cô ấy! Bỏ thuốc mê để xâm hại là tội nghiêm trọng, tại sao báo chí chỉ đăng ảnh nạn nhân, rồi nghi ngờ lời kể, gán cho cô ấy nhãn ‘người phụ nữ điên’? Cô ấy đã phải dũng cảm thế nào mới dám nói ra”. Dù không nêu tên, ai cũng hiểu người được nhắc tới là Giang Tổ Bình. Nữ diễn viên sau đó đáp lại: “Cảm ơn đã quan tâm, thật sự biết ơn”.

Nhạc sĩ Hứa Thường Đức cũng viết: “Một người dám đơn độc chống lại cả tập đoàn, tố cáo mình bị bỏ thuốc mê xâm hại, bản thân việc đó đã đủ khiến tập đoàn này mất mặt. Hai tuần qua họ chỉ lo bảo vệ lợi ích của mình sao?”.

Ngoài ra, nữ diễn viên kỳ cựu Ngô Uyển Quân, từng tham gia nhiều phim nổi tiếng của Tâm cũng úp mở bày tỏ sự phản đối với hành vi xâm hại tình dục.

Diễn viên Liêu Gia Nghi động viên: “Tổ Bình là cô gái tốt, trước nay luôn thẳng thắn có sao nói vậy, là người ngay thẳng, tốt bụng. Đừng bàn cãi ai đúng, sai. Người làm sai thì hãy trừng phạt nghiêm khắc. Bảo vệ nhiều phụ nữ hơn. Không muốn dựa hơi vụ việc để nổi tiếng, chỉ mong chị em phụ nữ có thể được bình an,được nhận sự tôn trọng xứng đáng”.

Tổ Bình đóng vai U Nhược trong Phong Vân.

Rạng sáng 7/9, Giang Tổ Bình nói nghe tin cả hai cha con Cung Ích Đình đã rời công ty, cô vẫn sống trong tâm trạng bất an vì lo họ biết nơi ở của mình. Sau sự việc, cô chỉ dám chợp mắt trên ghế sofa đến tận sáng, hễ có tiếng động liền giật mình tỉnh giấc.

“Tôi mệt mỏi, kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi thậm chí không dám đặt đồ ăn, vì sợ người đội mũ bảo hiểm xuất hiện trước cửa không phải nhân viên giao hàng thật. Tôi gần như không còn sức lực để chống đỡ nữa”, Tổ Bình chia sẻ.

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, từng được biết đến với vẻ đẹp trong sáng ngay từ khi mới 19 tuổi. Năm 2015, trong một cảnh quay tái hiện chân thực, cô bị bạn diễn lỡ tay gây chấn thương sọ não, mất thính lực, buộc phải ngừng công việc để điều trị. Từ đó, sự nghiệp của nữ diễn viên dần chững lại và cô phải mang thương tật suốt đời. Trong sự nghiệp, cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Phong Vân, Ân oán tình thù, Phật sống Tế Công, Công chúa Hoài Ngọc, Đời sống chợ đêm, Tiệm cầm đồ số 8, Phi long tại thiên…