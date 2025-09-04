Sức hút khó cưỡng từ Mỹ Tâm

TPO - Mỹ Tâm gây “bão mạng” sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Chỉ với tà áo dài trắng giản dị, giọng hát đầy xúc cảm trong "Giai điệu tự hào", nữ ca sĩ để lại dấu ấn khó phai với nhiều người hâm mộ.

Khác với nhiều sự kiện trước đó, lần này Mỹ Tâm xuất hiện với trang phục áo dài trắng, tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ. Khi phần hát Quốc ca cất lên, cô đặt tay lên ngực, giữ ánh mắt đầy tự hào, hình ảnh giản dị, trang nghiêm và vẫn đủ tạo nên sức công phá mạnh mẽ khắp mạng xã hội.

Hình ảnh đang gây sốt của Mỹ Tâm, cô được chọn mặt gửi vàng hát vang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Hình ảnh này lan tỏa, nhận hàng trăm nghìn lượt thích, chia sẻ. Sự mộc mạc trong cách nữ ca sĩ lựa chọn trang phục, phong thái biểu diễn được người xem đánh giá cao. Mỹ Tâm hiện diện không cần cầu kỳ làm tóc phức tạp, không sơn móng tay sơn hay phụ kiện hàng hiệu. Chính sự tiết chế này khiến phần trình diễn trở nên gần gũi và phù hợp với không khí của sự kiện trọng đại.

“Ấn tượng nhất là áo dài trắng của Mỹ Tâm, rất tinh khôi giữa rừng sắc đỏ. Cô ấy không cần cầu kỳ vẫn nổi bật”, một khán giả nhận xét.

Ngay sau buổi lễ, các video và hình ảnh về phần trình diễn của Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đoạn video ghi lại cảnh nữ ca sĩ hòa giọng phần Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình nhận gần 700.000 lượt thích, bức hình cùng hơn nửa triệu lượt bày tỏ quan tâm. Từ khóa “Mỹ Tâm” nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trên Google Trends trong vòng 48 giờ sau sự kiện…

Mỹ Tâm cùng bé gái 7 tuổi diễn mở màn tiết mục đặc biệt ngày Đại lễ 2/9. Ảnh: Trọng Tài.

Do lượng truy cập lớn, fanpage của nữ ca sĩ từng bị gián đoạn hiển thị ảnh đại diện trong thời gian ngắn trước khi hoạt động trở lại bình thường. Đây được xem là một minh chứng cho sức ảnh hưởng bền bỉ của cô trong đời sống âm nhạc đại chúng.

Không phải là ca sĩ đặt nặng việc phô diễn hay sử dụng nhiều kỹ thuật cầu kỳ, Mỹ Tâm được nhận xét chọn cách hát chân thành, khai thác vẻ đẹp tự nhiên của giọng ca, để cảm xúc dẫn dắt thay vì sự trưng trổ. Sự mộc mạc ấy giúp cô chạm đến trái tim hàng triệu người xem.

Trở lại năm 1998, Mỹ Tâm lần đầu được chú ý khi giành giải Nhất cuộc thi Giọng ca vàng do báo Mực Tím tổ chức với ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội. Khi ấy, cô gái tuổi 17 xuất hiện với mái tóc buông xõa ngang vai, khoác áo dài trắng và ôm cây guitar mộc mạc. Nhiều năm sau, hình ảnh ấy dường như được tái hiện trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

"Khoảnh khắc này là vĩnh cửu"

Sau chương trình, Mỹ Tâm bày tỏ cảm xúc. Cô cho biết bản thân không thể diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc.

Mỹ Tâm diện áo dài tinh khôi, tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ tiến vào Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

“Cùng triệu người ngân vang câu hát ‘Nước non Việt Nam ta vững bền!’. Biết ơn Bác Hồ, biết ơn cha ông, các mẹ Việt Nam anh hùng và những chiến sĩ đã gìn giữ đất nước cho chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do”, nữ ca sĩ viết.

Mỹ Tâm cũng gửi lời cảm ơn tới Hà Nội, tới các thế hệ đi trước đã cho cô cơ hội đứng hát trong ngày kỷ niệm trọng đại. “Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay, chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi. Tâm tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của mình”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ gọi khoảnh khắc này là vĩnh cửu. Cô không coi đây là kỷ niệm để cất giữ lâu lâu mới nhớ lại, mà là hành trang mang theo mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. “Biết ơn đất nước. Lý tưởng với Tâm không phải là ‘nhân dịp’, nó là hành trang mỗi ngày”, Mỹ Tâm nói thêm.

Không khó hiểu khi Mỹ Tâm được mệnh danh là "thần tượng của thần tượng". Đứng chung đội diễu hành qua Quảng trường, nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik... đều xin chụp hình lưu niệm, bày tỏ tình cảm dành cho tiền bối.

Sau gần 24 năm hoạt động, "họa mi tóc nâu" vẫn duy trì được phong cách, nói không với các chiêu trò hay ồn ào ngoài đời tư. Lần xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình giúp ca sĩ tiếp tục củng cố hình ảnh nghệ sĩ tài năng.

Khoảnh khắc sáng 2/9 vì thế không chỉ là màn trình diễn gây “sốt mạng xã hội”, mà còn khẳng định vị trí đặc biệt của Mỹ Tâm trong đời sống nhạc Việt. Một ngôi sao đại chúng hiếm hoi đủ khả năng dung hòa tính nghệ thuật, tinh thần dân tộc và sự yêu mến bền lâu từ khán giả.