Người đứng sau cú máy 'tuyệt đối điện ảnh' tại lễ diễu binh, diễu hành A80

TPO - Hàng triệu khán giả theo dõi lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình không chỉ choáng ngợp bởi quy mô sự kiện, mà còn ấn tượng với những thước phim không khác gì phim điện ảnh, lần đầu được VTV áp dụng trong một buổi tường thuật trực tiếp ngoài trời. Sau màn trình diễn mãn nhãn là nỗ lực thầm lặng của ê-kíp VTV cùng những nhà quay phim dày dạn kinh nghiệm.

Những cú máy gây “sốt” mạng xã hội

Sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, mạng xã hội liên tục chia sẻ những đoạn video ngắn về khối khí tài, đội hình duyệt binh hay khoảnh khắc SU-30MK2 lướt qua bầu trời. Các video nhận hàng trăm nghìn lượt thích bởi góc máy ấn tượng, khung hình mãn nhãn, không khác thước phim điện ảnh.

Một trong những người góp phần tạo nên dấu ấn này là quay phim Lê Bảo Hân, gương mặt quen thuộc trong giới làm TVC và điện ảnh, được đồng nghiệp gọi bằng biệt danh Steadihan. Anh là một trong số ít chuyên gia ở Việt Nam sử dụng thành thạo hệ thống steadicam - thiết bị hỗ trợ giữ ổn định máy quay khi di chuyển.

Hậu trường để cho ra những cú máy được khen đẹp như phim điện ảnh của Lê Bảo Hân. Video: Lê Bảo Hân.

Với bộ steadicam nặng hơn 20 kg và áo giáp trợ lực, Lê Bảo Hân đã di chuyển liên tục bằng xe scooter điện ngay tại khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình, mang đến những cú lia máy 180 độ “mượt như lụa”.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi biết người thực hiện các cảnh quay này là tay máy Việt Nam. “Cứ nghĩ chuyên gia nước ngoài quay, không ngờ người Việt làm đẳng cấp đến vậy”, một bình luận được chia sẻ hàng nghìn lượt. Người khác viết: “Những thước phim này sẽ là tư liệu quý giá cho mai sau. Cảm ơn ê-kíp vì đã mang đến một ngày kỷ niệm quá trọn vẹn”.

Trong sự nghiệp, Lê Bảo Hân từng đảm nhận nhiều dự án lớn như cú one shot mở màn phim Bố già (2021) của Trấn Thành, các TVC nhãn hàng, trailer Vietnam's Next Top Model 2025, hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi...

Đạo diễn hình ảnh, quay phim nổi tiếng Lê Bảo Hân.

Với lễ diễu binh A80, anh thừa nhận đây là cột mốc chưa từng dám nghĩ tới khi được VTV hợp tác: “Làm nghề tự do cả đời, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được Nhà nước mời quay duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình".

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ nhiều đoạn hậu trường về buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Do chưa rõ thiết bị Trinity có thể di chuyển ở những góc nào và quy định an toàn giới hạn Steadicam trong phạm vi 30 mét, ê-kíp phải thử nghiệm nhiều phương án để chốt cú máy. Anh cho biết một số cảnh quay trực tiếp trông có vẻ nguy hiểm thực chất là kết quả của việc “đánh liều” trong giới hạn an toàn để phục vụ đạo diễn và phía quân đội.

Hàng trăm con người thầm lặng khác

Lê Bảo Hân khẳng định toàn bộ nhân sự sản xuất đều là của VTV và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), chỉ thuê thêm một số thiết bị đặc biệt. Thành quả chương trình là nỗ lực chung của cả ê-kíp, trong đó chuyên gia nước ngoài chỉ hỗ trợ về kinh nghiệm.

Bên cạnh Lê Bảo Hân, Trương Huyền Đức - chuyên gia đồ họa từng tham gia nhiều phim quốc tế như Star Wars: Rogue One, Blade Runner 2049 hay Thor: Ragnarok cũng hợp tác với VTV lần này.

Trương Huyền Đức - cái tên nổi bật trong lĩnh vực thiết kế - đồ họa CG (Computer Graphics) tại Việt Nam.

Anh phụ trách chất lượng hình ảnh và màu sắc khi phát sóng. “Mọi người nói điều kiện thời tiết hôm nay đẹp, nhưng thực tế chỉ đẹp trên camera. Toàn bộ ê-kíp đã phải làm việc liên tục, không nghỉ một giây nào”, anh tiết lộ.

Trương Huyền Đức cũng từng đảm nhận vai trò giám đốc mỹ thuật trong Hồn Papa da con gái, giám đốc kỹ thuật trong Mắt biếc. Với kinh nghiệm trên trường quốc tế, anh góp phần quan trọng trong việc đảm bảo hình ảnh phát sóng đồng bộ, sắc nét.

Ngoài ra, VTV còn mạnh dạn kết hợp các kỹ thuật dựng hiện đại, trong đó có CGI. Phần đồ họa được lồng ghép khéo léo, cảnh chuyển đổi nhịp nhàng, khiến khán giả truyền hình có trải nghiệm vừa chân thực vừa ấn tượng về khoảnh khắc SU-30MK2 "xé gió".

Khoảnh khắc tiêm kích SU-30MK2 chao lượn trên bầu trời Quảng trường Ba Đình. Video: VTV.

Nhiều ý kiến ghi nhận, đây là lần đầu tiên một lễ diễu binh của Việt Nam được truyền hình trực tiếp bằng cách tiếp cận điện ảnh, vừa tôn vinh quy mô hoành tráng, vừa tạo cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.

Đằng sau vài giờ truyền hình trực tiếp là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Anh Lê Bảo Hân cho biết áp lực lớn đến mức nhiều người sút 3-4 kg trong giai đoạn cao điểm.

Đạo diễn Bùi Thái Dương, Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim (Ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN), được giao làm tổng đạo diễn chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Anh cùng ê-kíp triển khai hơn 40 máy quay, 5-6 xe màu, booth trung tâm cùng flycam, buggy cam, segway cam, cable cam… nhằm mang đến góc nhìn toàn diện.

Để có khuôn hình tối ưu tại Quảng trường Ba Đình, đội ngũ kỹ thuật tiến hành đo sáng hằng ngày, dựng mô hình 3D để nghiên cứu địa hình, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trong điều kiện thời tiết thất thường.

Ê-kíp hàng trăm người của VTV phục vụ buổi trực tiếp A80 mang đến những phút giây mãn nhãn cả hình ảnh lẫn âm thanh.

Khán giả đã dành nhiều lời khen cho sự cầu thị và đổi mới của VTV. Những góc máy sáng tạo không chỉ mang đến một ngày lễ kỷ niệm đáng nhớ, mà còn chứng minh đội ngũ kỹ thuật Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm ngang tầm quốc tế.

Một bình luận được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội viết: “Những thước phim đẹp này sẽ lưu mãi. Xem mà tự hào vì thấy công nghệ, con người Việt Nam không hề thua kém bất cứ ai”.