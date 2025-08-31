Ảnh gây sốt của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh

TPO - Rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong khối Thể thao - Văn hóa tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt A80 ở Hà Nội, mang đến nhiều khoảnh khắc dễ thương, gần gũi và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Trong buổi sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) tại Hà Nội, sự xuất hiện của rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong khối Thể thao - Văn hóa đã thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng.

Cả hai nghệ sĩ nhiều lần chung khung hình, để lại loạt khoảnh khắc dễ thương, nhận hàng trăm nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc gây sốt của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Đen Vâu FC.

Đen Vâu đặc biệt ghi điểm bởi sự gần gũi, chân thành. Anh nhiệt tình selfie cùng khán giả hai bên đường, liên tục cúi gập người chào khi được gọi tên. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng gây “sốt” là khi nam rapper nhặt chiếc lá rơi ngay trước mặt và sau đó đưa cho fan để bỏ đi. NSND Lan Hương dành lời khen cho sự mộc mạc, khiêm nhường và chân thành của anh.

Chia sẻ về trải nghiệm hiếm có này, Đen Vâu cho biết: “Tôi và tất cả người có mặt đều có chung niềm vinh dự lớn lao, một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong đời. Không thể tưởng tượng được cảm giác bước ra đường phố, gặp mọi người và nghe những tiếng hò reo”.

Anh nhắn nhủ cộng đồng fan “Đồng âm” giữ trật tự, tránh chen lấn, đồng thời cùng nhau giữ gìn vệ sinh và nhặt cờ khi thấy rơi, để góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày Tết Độc lập.

Hoàng Thùy Linh cũng mang đến nguồn năng lượng tươi mới, rạng rỡ xuyên suốt buổi tập duyệt. Hình ảnh của cô khi sánh bước cùng Đen Vâu trong hàng ngũ diễu hành nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, tiết lộ cả Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đều chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu hành tại Đại lễ.