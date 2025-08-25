Hà Anh Tuấn hát ca ngợi lá cờ Tổ quốc

TPO - Hà Anh Tuấn lần đầu hợp tác cùng nhóm producer DTAP trong dự án Made in Vietnam với ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ", ra mắt dịp Quốc khánh 2/9, mang thông điệp tự hào dân tộc và tri ân thế hệ đi trước.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn góp mặt trong dự án âm nhạc Made in Vietnam do DTAP khởi xướng với ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ. Đây là lần hợp tác đầu giữa nam ca sĩ và nhóm producer trẻ DTAP, bộ đôi từng thành công với nhiều ca khúc mang màu sắc dân tộc đương đại.

Bài hát ra mắt đúng dịp cả nước hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc, tri ân thế hệ đi trước và lan tỏa niềm tin của người trẻ trong hành trình xây dựng đất nước.

Hà Anh Tuấn trong MV kết hợp với DTAP.

Hà Anh Tuấn chia sẻ dự án DTAP khiến anh cảm thấy trân trọng và quý mến vì xuất phát từ tình yêu nước trong sáng và chân thành. Anh coi đây là hành trình nghệ thuật mang giá trị tinh thần giữa thời điểm âm nhạc Việt đang có nhiều thay đổi về xu hướng.

Nam ca sĩ đã mang ca khúc này lên sân khấu lớn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), cầu truyền hình Thời cơ vàng.

Theo Hà Anh Tuấn, bài hát có cơ hội vang lên trong không khí ngày lễ lớn của đất nước là vinh dự lớn, mang theo cả tâm huyết và tấm lòng của nhiều thế hệ gửi gắm cho câu chuyện của quê hương.

“Khi đứng biểu diễn trên những sân khấu đặc biệt của nhà nước, nhận được sự động viên của những lãnh đạo cao nhất, tôi và tất cả nghệ sĩ cảm thấy mình được sống và hát trong lòng của đất nước. Điều ấy là nguồn cảm hứng lớn cho những người trẻ như DTAP để tiếp tục tận hiến cho âm nhạc của Việt Nam trên con đường ngày mai. Tôi hạnh phúc khi trở thành một phần nhỏ trên đại lộ ấy”, Hà Anh Tuấn cho hay.

Nhà sản xuất âm nhạc DTAP chia sẻ khi viết bài hát, nhóm nghĩ đến những hình ảnh gần gũi trong đời sống như lá cờ treo trước ngôi nhà, ký ức của ông bà, tiếng cười của trẻ nhỏ, dáng đứng kiên cường của người lính giữ gìn biển đảo.





MV Nhà tôi có treo một lá cờ do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, ghi hình trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Các cảnh quay tái hiện không khí rợp cờ đỏ trên khắp các vùng miền cùng tư liệu lịch sử, khơi gợi tinh thần yêu nước. Trong suốt MV là hàng trăm cảnh quay do các cameraman trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về, khắc họa không khí rợp cờ đỏ trong từng con phố, ngôi làng, công trình, sân vận động.

Sau MV và buổi biểu diễn tại V-Concert ngày 9/8 tại Hà Nội, Hà Anh Tuấn tạm thời ngưng hoạt động trong nước để tập trung tập luyện cho đêm concert Sketch A Rose diễn ra ngày 18/10 tại Nhà hát Dolby Theatre (Mỹ). Đây là show thứ 6, cũng là đêm diễn khép lại hành trình gần 2 năm của chuỗi dự án.

Toàn bộ vé đã được bán hết chỉ sau gần một ngày, cho thấy sức hút của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động.