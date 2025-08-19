Thêm nhiều tình tiết sốc về vụ nhà thư pháp Phạm Tằng biến mất

TPO - Vợ kém 50 tuổi của nhà thư pháp Phạm Tằng bị tố là kẻ vô danh, phẫu thuật thẩm mỹ và được lăng xê thành MC, quen rồi kết hôn với danh họa 87 tuổi. Cô bị tố lợi dụng cuộc hôn nhân để chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu USD.

Trong giới mỹ thuật, cái tên Phạm Tằng vốn đã quá quen thuộc. Sinh năm 1938 tại Nam Thông (Giang Tô), ông được xem là bậc thầy thư họa, có công định hình phong cách phóng bút nhân vật trong hội họa Trung Quốc đương đại. Các tác phẩm của ông không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được giới sưu tầm quốc tế săn đón. Bức họa Bát Tiên Đồ từng được đấu giá tới 69 triệu NDT (9,6 triệu USD).

Ở tuổi 87, Phạm Tằng lại rơi vào biến cố hôn nhân. Theo nguồn tin trong giới, người vợ 37 tuổi của ông, Từ Manh, bị tố đã nhiều lần bí mật chuyển khỏi nhà hàng loạt tranh, thư pháp, cổ vật trị giá hơn 2 tỷ NDT (278 triệu USD). Những diễn biến mới còn cho thấy vụ việc phức tạp hơn nhiều so với suy đoán ban đầu.

Bê bối xung quanh nhà thư pháp nổi tiếng Phạm Tằng và vợ trẻ leo thang với nhiều tình tiết mới được tung ra.

Con gái ông, Phạm Hiểu Huệ, hôm 16/8 cho biết khi phát hiện bộ sưu tập của bố bị lấy đi, bà đã cố liên lạc với Phạm Tằng nhưng bất thành. Tuổi tác cao cùng tiền sử từng bị tai biến nhẹ, không ít người lo ngại danh họa có thể đang bị Từ Manh kiểm soát và không còn khả năng liên lạc với bên ngoài.

Nguồn tin khác nói Từ Manh bị tố ngoại tình nhiều lần chỉ sau một năm kết hôn và cùng người tình lập mưu chiếm đoạt tài sản của ông. Điều này khiến nhiều người tin cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là cái bẫy, được thiết kế có chủ đích để tiếp cận Phạm Tằng.

Sau khi kết hôn, Từ Manh nhanh chóng đăng ký “Quỹ nghệ thuật Phạm Tằng”, chiếm quyền kiểm soát 70% bản quyền số các tác phẩm, dọn hết hơn 600 con dấu quý trong két sắt, đưa các chuyên gia giám định vào kiểm kê tranh cổ.

Trên mạng xã hội, tài khoản Douyin của Từ Manh có hơn 3 triệu người theo dõi, và trong mỗi clip bán hàng, hậu cảnh đều là tranh của Phạm Tằng. Cô đã xóa toàn bộ ảnh chụp chung với chồng, thay vào đó là hình ảnh mình dự triển lãm, đấu giá. Phần giới thiệu cá nhân cũng đổi thành “Phu nhân của Phạm Tằng” như cách tận dụng danh nghĩa để kiếm lợi.

Phạm Tằng và Từ Manh (phải).

QQ cho hay các nguồn tin nói Từ Manh vốn chỉ là cô gái vô danh ở Bắc Kinh, đã phẫu thuật thẩm mỹ và có ê-kíp xây dựng hình ảnh thành MC của Đài Radio Quốc gia. Thông qua con trai của Phạm Tằng, cô có cơ hội tiếp cận gia đình ông. Thời điểm đó, người vợ thứ ba của Phạm Tằng, bà Trương Quế Vân, bị bệnh nặng nằm liệt giường, và Từ Manh đã tận dụng cơ hội tỏ ra quan tâm chăm sóc để dần chiếm được niềm tin của ông.

Với tầm ảnh hưởng lớn trong giới thư họa lẫn thị trường đấu giá, Phạm Tằng trở thành mục tiêu của nhiều kẻ lợi dụng, và cuộc hôn nhân này nay bị coi là cuộc đấu đá vì tài sản nhiều hơn là tình cảm.

Hiện cả Phạm Tằng lẫn Từ Manh đều không rõ tung tích và vẫn giữ im lặng trước loạt cáo buộc.

Phóng viên ở Hong Kong (Trung Quốc) dẫn lời bạn thân của Phạm Tằng, khẳng định ông không hề mất tích, vẫn khỏe mạnh và đang “đóng cửa viết sách”. Người này nói Phạm Tằng cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, vì mọi phát ngôn đều qua bên thứ ba, công chúng không tin tưởng bởi ông chưa lộ diện.