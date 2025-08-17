Nhà thư pháp Phạm Tằng biến mất

TPO - Họa sĩ, nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Phạm Tằng (87 tuổi) mất liên lạc sau khi có thông tin bị vợ trẻ tẩu tán tài sản trị giá khoảng 2 tỷ NDT. Con gái ông cho biết không thể liên lạc với cha, người giúp việc trong nhà bị sa thải.

Năm 2024, ở tuổi 86 tuổi, họa sĩ - nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Phạm Tằng tuyên bố tái hôn lần thứ tư với MC trẻ tuổi Từ Manh, kém ông đúng 50 tuổi. Ông hết lời ca ngợi vợ mới: “Nhờ sự quan tâm chăm sóc tận tình của cô Từ Manh, tôi đã hồi phục hoàn toàn cả thân lẫn tâm”, gọi cuộc hôn nhân của mình là giai thoại trong giới nghệ thuật. Câu chuyện tình “ông cháu” này từng gây xôn xao mạng xã hội.

Theo HK01, người trong giới tiết lộ Từ Manh nhiều lần bí mật chuyển từng phần bộ sưu tập tranh chữ và cổ vật trong nhà Phạm Tằng đi nơi khác, tổng giá trị được ước tính hơn 2 tỷ NDT (7.000 tỷ đồng). Người quen từng cố cảnh báo Phạm Tằng nhưng không liên hệ được, điện thoại tắt máy. Do sức khỏe ông già yếu, nhiều người nghi ngờ ông đã bị kiểm soát.

Phạm Tằng và vợ trẻ kém 50 tuổi Từ Manh.

Nguồn tin này cho biết thêm vợ trẻ kết hôn với Phạm Tằng chưa đầy một năm, trong thời gian chung sống đã nhiều lần ngoại tình, cùng người tình lập mưu nhằm biến ông thành “con mồi”.

Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin tranh của Phạm Tằng được đấu giá lên tới hàng trăm triệu tệ, trong đó tác phẩm Cầm kỳ thư họa bán được 430 triệu NDT (1.500 tỷ đồng).

Tối 16/8, con gái ông là Phạm Hiểu Huệ đăng bài trên Weibo khẳng định cha mình đã bị Từ Manh đưa đi khỏi nhà, hiện mất liên lạc. Ngôi nhà bị niêm phong, các tác phẩm quý trong kho đã bị chuyển đi, một số người giúp việc cũng bị sa thải. Cô còn cho biết Từ Manh từng đe dọa nhân viên không được tiết lộ sự việc ra ngoài.

Không lâu sau đó, Phạm Nhất Phu, con trai Phạm Tằng, đăng ảnh nói bố đi xem triển lãm tranh cùng Từ Manh ở Pháp, khiến vụ việc thêm phần tranh cãi.

Một số cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện bối cảnh trong ảnh giống hệt khu trưng bày triển lãm tại Bắc Kinh hồi tháng 7, cho rằng nhiều khả năng là ảnh cũ. Phóng viên liên hệ Phạm Nhất Phu để xác minh nhưng chưa nhận được phản hồi.

Phạm Tằng là gương mặt có uy tín lớn trong giới mỹ thuật Trung Quốc, là hội viên Hội Mỹ thuật Trung Quốc, nghiên cứu viên trọn đời của Viện Nghiên cứu nghệ thuật Trung Quốc, từng là cố vấn đặc biệt về đa văn hóa của UNESCO, và là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ tại nhiều đại học trong nước.

Năm 1989, ông sang Singapore mở triển lãm tranh rồi chuyển sang Hong Kong (Trung Quốc), sau đó sang Pháp. Năm 1993 ông trở về Trung Quốc, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Viện trưởng Viện nghiên cứu Quốc họa Đại học Bắc Kinh, giáo sư trọn đời tại Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Trung Quốc. Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh tổ chức buổi lễ hiến tặng và triển lãm thư pháp của Phạm Tằng.