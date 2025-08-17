Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

'Thần đồng bolero' Khánh An hiện ra sao?

TPO - Sau nhiều năm bước ra từ các sân chơi âm nhạc, Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 Khánh An nay đã trở thành thiếu nữ 19 tuổi với những bước đi mới trong nghệ thuật. MV "Tìm mẹ trong mơ" là sáng tác đầu tay được cô dành tặng người bà quá cố.

Nữ ca sĩ Khánh An, Á quân Solo cùng Bolero 2024, vừa giới thiệu MV mới Tìm mẹ trong mơ, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của cô. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Phi Điểu, nghệ sĩ Thanh Hiền, NSƯT Như Huỳnh.

Đưa chuyện đời thực vào MV

MV kể về người bà của Khánh An, người đã luôn yêu thương, lặng lẽ ủng hộ cô từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Ngày còn nhỏ, cô và mẹ phải đi làm xa, bà thường xuyên ngóng cửa chờ cháu. Đến khi trở về, cô đau lòng nhận ra bà đã mãi mãi ra đi.

anh-chup-man-hinh-2025-08-17-luc-115142.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-17-luc-115233.png

“Tìm mẹ trong mơ được viết bằng những cảm xúc sâu nhất trong lòng tôi. Đây là câu chuyện hoàn toàn thật nên mỗi lần hát, tôi không cầm được nước mắt. Bà là người truyền cho tôi sức mạnh để tiếp tục con đường nghệ thuật", Khánh An chia sẻ.

Là sáng tác đầu tay, cô không đặt nặng kỹ thuật mà mong bài hát đủ chân thành để “chạm” đến người nghe. Nữ ca sĩ kỳ vọng MV sẽ là món quà âm nhạc dành cho những ai từng trải qua mất mát.

NSƯT Phi Điểu xúc động chia sẻ: Tôi từng góp mặt trong nhiều MV về tình cảm gia đình, nhưng MV này đặc biệt vì một cô bé 19 tuổi có thể truyền tải nỗi đau mất mát sâu đến vậy. Điều khiến tôi xúc động là Khánh An đã biến nỗi đau thành nguồn cảm hứng nghệ thuật".

“Thần đồng bolero” hiện tại

Khánh An sinh năm 2006 tại Hà Nội, là con gái NSND Nguyễn Mạnh Hùng, ông nội cô là nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng. Cô từng giành HCV đơn ca măng non, top 10 Thần tượng tương lai, quán quân Thần tượng bolero nhí 2018 trước khi trở thành Á quân Giọng hát Việt nhí 2019.

anh-chup-man-hinh-2025-08-17-luc-115203.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-17-luc-115216.png

Hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô tiếp tục ghi dấu ấn tại cuộc thi Solo cùng bolero 2024 và tiếp tục giành ngôi vị Á quân. Dù trải qua giai đoạn khó khăn về chất giọng khi bước vào tuổi dậy thì, Khánh An vẫn giữ phong độ nhờ kiên trì theo đuổi thanh nhạc.

Nhiều sản phẩm của cô đạt hàng triệu lượt xem như Tìm em câu ví sông Lam (36 triệu), Xin em đừng khóc vu quy (7,8 triệu), Hai quê (6,5 triệu)…


Hà Trang
#Khánh An #MV Tìm mẹ trong mơ #bà quá cố #Giọng hát Việt nhí 2019 #nhạc trẻ Việt Nam #ca sĩ trẻ Việt Nam #âm nhạc cảm xúc

