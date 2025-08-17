Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi: 'Các bạn trẻ đừng đi vào vết xe đổ như tôi'

Tối 16/8, ca sĩ Hiền Hồ xuất hiện trong đêm nhạc tại Bắc Ninh. Trên sân khấu, nữ ca sĩ nhắc lại sai lầm trong quá khứ.

Cô quỳ gối, cúi đầu xin lỗi và nói: “Tôi từng mắc nhiều sai lầm trong quá khứ. Nếu được gửi gắm một lời nhắn, tôi mong mọi người, các bạn trẻ, đừng đi vào vết xe đổ như tôi. Hãy nhìn vào những vết xước tôi đã trải qua để tránh xa những cám dỗ và hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ, đi trên con đường của mình một cách tự tin, bản lĩnh hơn".

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả.

Hiền Hồ sinh năm 1997, từng giành vị trí Á quân Giọng hát Việt 2017. Cô được biết đến với chất giọng cao, cảm xúc và sở hữu loạt bản hit như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không ở lại...

Thời kỳ đỉnh cao, cô thường xuyên diễn ở sân khấu lớn, tham gia game show.

Cuối tháng 3/2022, Hiền Hồ vướng bê bối đời tư khi bị phát hiện có mối quan hệ tình cảm với doanh nhân đã có gia đình. Nhiều hình ảnh thân mật cùng cuộc sống xa hoa khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích dữ dội, bị gán mác "người thứ ba". Sau sự cố này, cô lên tiếng xin lỗi và rút lui khỏi showbiz một thời gian.

Nỗ lực tái xuất của Hiền Hồ sau scandal không nhận được nhiều sự ủng hộ. MV Khóc ở trong Club, phát hành vào tháng 8/2022, vấp phải làn sóng tranh cãi, bị khán giả quay lưng. Đến cuối năm 2023, cô ra mắt EP Từ bỏ - nhắm mắt - lao đi gồm bốn MV được đầu tư công phu nhưng vẫn không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Một số chương trình có sự góp mặt của cô buộc phải hủy vì phản ứng gay gắt từ người xem. Trên mạng xã hội, Hiền Hồ hạn chế xuất hiện, gần như đóng băng tài khoản để tránh những tranh cãi không hồi kết.

Tháng 12/2023, nữ ca sĩ chia sẻ một bức tâm thư dài, kể lại quãng thời gian đầy cảm xúc sau gần hai năm đối mặt scandal đời tư. Cô nói đã trải qua đủ mọi cung bậc: tuyệt vọng, hối hận, đau khổ, sợ hãi, rồi cuối cùng mới cảm thấy được giải thoát. Hiền Hồ thừa nhận từng có suy nghĩ lệch lạc, nhầm lẫn sự nuông chiều là tình yêu và phải đến khi cuộc đời “đánh thức” bằng cú sốc lớn, cô mới nhận ra bản thân đã sai lầm ra sao.