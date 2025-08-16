Cảnh loạt công ty giải trí bị cưỡng chế vì nợ thuế, tranh chấp

TPO - Nhiều công ty giải trí tại Việt Nam thời gian qua bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế do chậm nộp nghĩa vụ tài chính, tương tự hàng loạt doanh nghiệp giải trí ở Trung Quốc từng dính tranh chấp, thậm chí bị phong tỏa tài sản.

Trong thời gian gần đây, nhiều công ty giải trí ở Việt Nam bị cơ quan thuế cưỡng chế do nộp chậm nghĩa vụ tài chính, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Luật sư cho rằng đây chỉ là biện pháp xử phạt hành chính, không bị xem là trốn thuế hay vi phạm hình sự, chủ yếu do sai sót kê khai hoặc khó khăn về dòng tiền. Cơ quan thuế có thể khấu trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng nếu doanh nghiệp không tự nguyện nộp.

Dù không quá nghiêm trọng, việc bị cưỡng chế nhiều lần có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực giải trí vốn nhạy cảm về hình ảnh.

Nhìn sang quốc tế, một số công ty ở Trung Quốc cũng vướng vào cảnh bị cưỡng chế vì nhiều lý do.

Bị cưỡng chế sau nhiều năm kiện tụng hợp đồng

Năm 2021, từ khóa “Cha Hà Cảnh bị cưỡng chế thi hành án” đứng đầu bảng tìm kiếm Weibo, thu hút gần 7 tỷ lượt đọc. Theo hệ thống thi hành án Trung Quốc, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Quý Ba (Hồ Nam) do ông Hà Úy - cha ruột MC Hà Cảnh - làm đại diện pháp nhân, bị liệt vào danh sách phải thi hành án với số tiền 439.700 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng).

"MC quốc dân" Hà Cảnh. Ảnh: Sina.

Tranh chấp bắt nguồn từ năm 2013, khi ông Hà Úy nhận 400.000 NDT từ một đối tác họ Hạ để thực hiện dự án triển lãm tranh 3D. Sau khi thanh toán các chi phí, hai bên không thống nhất được việc quyết toán, kéo dài kiện tụng đến năm 2019. Tòa án quận Phù Dung phán quyết yêu cầu công ty và cá nhân ông Hà Úy hoàn trả khoản tiền trong 5 ngày, nhưng ông này vẫn không thực hiện nên bị cưỡng chế.

Một số cư dân mạng cho rằng đây là tranh chấp hợp đồng chứ không cố tình trốn thuế. Có ý kiến cho rằng với thu nhập của Hà Cảnh, giúp cha giải quyết khoản này không phải vấn đề. Tuy nhiên, luật sư khẳng định theo pháp luật Trung Quốc, con cái không có nghĩa vụ trả nợ cá nhân thay cho cha mẹ, trừ một số trường hợp đặc biệt như thừa kế di sản hoặc cha mẹ cố tình tẩu tán tài sản thông qua con.

Hàng loạt công ty giải trí bị cưỡng chế thi hành án, Vương Tư Thông bị phong tỏa tài sản

Ngành giải trí Trung Quốc từng xôn xao khi Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh & Truyền hình Banana Pictures bị bổ sung vào danh sách bị cưỡng chế thi hành án với khoản tiền hơn 208.000 NDT (761 triệu đồng), do tranh chấp hợp đồng.

Doanh nhân Vương Tư Thông, người nắm giữ hơn 87% cổ phần Banana Pictures và là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, cũng bị tòa án cấm tiêu xài xa xỉ vì không thực hiện nghĩa vụ theo các bản án trước đó.

Quyền sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Phổ Tư Bắc Kinh, doanh nghiệp do Vương Tư Thông điều hành, bị Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn (Thượng Hải) ra quyết định phong tỏa hoàn toàn, với thời hạn kéo dài từ tháng 10/2019-10/2022.

Theo cơ sở dữ liệu của Tianyancha, hai doanh nghiệp khác mà Vương Tư Thông giữ vị trí CEO gồm Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Văn hóa Thể thao LeTV (Bắc Kinh) và Công ty TNHH Văn hóa Giải trí Panda (Thượng Hải) đều đã bị Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đưa vào danh sách “doanh nghiệp thất tín”.

Tòa án Trung cấp số 2 Bắc Kinh tuyên bố Vương Tư Thông phải chịu trách nhiệm cá nhân trong khoản nợ 151 triệu tệ (hơn 21 triệu USD). Không chỉ bị liệt vào danh sách “cá nhân mất uy tín”, anh còn bị phong tỏa tài sản như bất động sản, xe hơi, tiền gửi ngân hàng, đồng thời bị hạn chế mọi khoản chi tiêu không thiết yếu, từ mua vé tàu cao tốc hạng nhất đến lưu trú khách sạn.

Vương Tư Thông đứng tên đại diện pháp luật của 20 công ty, trong đó có nhiều công ty giải trí, nắm cổ phần tại 33 doanh nghiệp và giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại 34 đơn vị, đồng thời có quyền kiểm soát đối với tổng cộng 108 doanh nghiệp.

Phần lớn cổ phần tại các công ty Vương Tư Thông nắm giữ vốn hoặc giữ chức vụ điều hành cấp cao đều đã bị phong tỏa. Tổng giá trị số cổ phiếu bị đóng băng hiện đã vượt mốc 84,45 triệu NDT.

Các chuyên gia pháp luật khẳng định tranh chấp thương mại là điều bình thường, nhưng việc không tự giác thi hành án, né tránh trả nợ sẽ dẫn đến các biện pháp cưỡng chế nặng nề, thậm chí làm mất uy tín cá nhân và doanh nghiệp”.