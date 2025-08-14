Ngôn Thừa Húc khóc khi thăm mộ Từ Hy Viên

Ngày 14/8, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin Ngôn Thừa Húc cùng vợ chồng Giả Vĩnh Tiệp - Vương Triệu Kiệt lái xe đến nghĩa trang Kim Sơn để tưởng niệm người bạn thân Từ Hy Viên. Anh mặc trang phục đen, đứng trước mộ cô không kìm được nước mắt và được Giả Vĩnh Tiệp an ủi.

Một số người kể lại, suốt thời gian viếng mộ, anh luôn tránh né ống kính, giữ thái độ lặng lẽ. Ngôn Thừa Húc ở lại nghĩa trang gần một giờ, nhiều lần dùng khăn tay lau mắt. Khi rời đi, anh còn ngồi trong xe một lúc lâu để trấn tĩnh lại cảm xúc.

Ngôn Thừa Húc và vợ chồng bạn thân Từ Hy Viên khi đến viếng mộ nữ diễn viên. Ảnh: 163.

Sau khi ra về, nam diễn viên được cho là lái xe thiếu chú ý khi bị người dân ghi lại khoảnh khắc rẽ qua vạch đôi mà không bật đèn xi-nhan.

Nữ diễn viên (Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào tháng 2/2025 và an nghỉ tại khu Mẫu đơn viên, nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ thường tranh thủ thời gian lên thăm viếng. Chồng cô - DJ Koo - được bắt gặp gần như ngày nào cũng đến bên mộ, khiến nhiều người xúc động.

Ngôn Thừa Húc và Đại S quen biết từ năm 2001 khi cùng đóng Vườn Sao Băng. Nhân vật Đạo Minh Tự và Sam Thái do hai người thủ vai đã trở thành biểu tượng của dòng phim thần tượng Đài Loan. Tình bạn thân thiết giữa họ kéo dài suốt hơn 20 năm.

Theo nam diễn viên, Từ Hy Viên là đồng nghiệp ấm áp, thân thiết, luôn khích lệ bạn bè và xuất hiện khi anh cần. “Mỗi lần tôi gọi, cô ấy đều xuất hiện… Tôi thấy may mắn khi có người bạn tốt như vậy”.

Ngôn Thừa Húc (trái) và Từ Hy Viên ngày trẻ.

Ngày Từ Hy Viên đột ngột qua đời, Ngôn Thừa Húc chia sẻ: “Cảm ơn vì đã gặp được em, trong những năm tháng ngây thơ và trẻ con, em luôn nói rằng hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng của mình. Mong em ra đi thanh thản, ở một thế giới không còn muộn phiền, mọi thứ yên bình”.

Giữa tháng 7, nhóm F4 gồm Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên tái hợp trên sân khấu concert của Mayday, cùng hát ca khúc nhạc phim Vườn Sao Băng, gợi lại kỷ niệm cho hàng ngàn khán giả. Khoảnh khắc hội tụ ấy lại thiếu vắng nữ chính Từ Hy Viên, khiến nhiều người bồi hồi tiếc nuối.