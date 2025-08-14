Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ngôn Thừa Húc khóc khi thăm mộ Từ Hy Viên

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngôn Thừa Húc cùng vợ chồng Vương Triệu Kiệt đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn viếng Từ Hy Viên (Đại S). Nam diễn viên không giấu nổi nỗi đau buồn, cúi đầu lau nước mắt.

Ngày 14/8, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin Ngôn Thừa Húc cùng vợ chồng Giả Vĩnh Tiệp - Vương Triệu Kiệt lái xe đến nghĩa trang Kim Sơn để tưởng niệm người bạn thân Từ Hy Viên. Anh mặc trang phục đen, đứng trước mộ cô không kìm được nước mắt và được Giả Vĩnh Tiệp an ủi.

Một số người kể lại, suốt thời gian viếng mộ, anh luôn tránh né ống kính, giữ thái độ lặng lẽ. Ngôn Thừa Húc ở lại nghĩa trang gần một giờ, nhiều lần dùng khăn tay lau mắt. Khi rời đi, anh còn ngồi trong xe một lúc lâu để trấn tĩnh lại cảm xúc.

261d969e53214d15b6e5b7799d737685.jpg
screenshot-2025-08-14-133726.jpg
screenshot-2025-08-14-133530.jpg
Ngôn Thừa Húc và vợ chồng bạn thân Từ Hy Viên khi đến viếng mộ nữ diễn viên. Ảnh: 163.

Sau khi ra về, nam diễn viên được cho là lái xe thiếu chú ý khi bị người dân ghi lại khoảnh khắc rẽ qua vạch đôi mà không bật đèn xi-nhan.

Nữ diễn viên (Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào tháng 2/2025 và an nghỉ tại khu Mẫu đơn viên, nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ thường tranh thủ thời gian lên thăm viếng. Chồng cô - DJ Koo - được bắt gặp gần như ngày nào cũng đến bên mộ, khiến nhiều người xúc động.

Ngôn Thừa Húc và Đại S quen biết từ năm 2001 khi cùng đóng Vườn Sao Băng. Nhân vật Đạo Minh Tự và Sam Thái do hai người thủ vai đã trở thành biểu tượng của dòng phim thần tượng Đài Loan. Tình bạn thân thiết giữa họ kéo dài suốt hơn 20 năm.

Theo nam diễn viên, Từ Hy Viên là đồng nghiệp ấm áp, thân thiết, luôn khích lệ bạn bè và xuất hiện khi anh cần. “Mỗi lần tôi gọi, cô ấy đều xuất hiện… Tôi thấy may mắn khi có người bạn tốt như vậy”.

11.jpg
Ngôn Thừa Húc (trái) và Từ Hy Viên ngày trẻ.

Ngày Từ Hy Viên đột ngột qua đời, Ngôn Thừa Húc chia sẻ: “Cảm ơn vì đã gặp được em, trong những năm tháng ngây thơ và trẻ con, em luôn nói rằng hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng của mình. Mong em ra đi thanh thản, ở một thế giới không còn muộn phiền, mọi thứ yên bình”.

Giữa tháng 7, nhóm F4 gồm Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên tái hợp trên sân khấu concert của Mayday, cùng hát ca khúc nhạc phim Vườn Sao Băng, gợi lại kỷ niệm cho hàng ngàn khán giả. Khoảnh khắc hội tụ ấy lại thiếu vắng nữ chính Từ Hy Viên, khiến nhiều người bồi hồi tiếc nuối.

Hà Trang
#Ngôn Thừa Húc #Từ Hy Viên #viếng mộ #đời sống sao #đại S #nghĩa trang Kim Bảo Sơn #tình bạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục