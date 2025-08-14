Hội rapper áp đảo Anh trai mùa 2

TPO - “Anh trai say hi” 2025 tạo bàn luận lớn trên mạng xã hội sau khi công bố danh sách 30 nghệ sĩ tham gia. Với sự góp mặt của nhiều cái tên từ Rap Việt cùng với dàn gen Z, mùa mới hứa hẹn sự cạnh tranh thú vị. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn từ mùa 1 khiến dàn anh trai mùa 2 đối mặt với không ít thách thức.

Thách thức của Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường và 28 anh trai

Rục rịch trở lại, Anh trai say hi mùa 2 đã có chạm mức 600.000 lượt tương tác trên mạng xã hội, theo thống kê của Socialite.

Danh sách 30 nghệ sĩ tham gia Anh trai say hi mùa 2 bao gồm Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Negav, Karik, B Ray, Big Daddy, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jey B và Nhâm Phương Nam.

Điểm nổi bật của mùa này là sự áp đảo về số lượng rapper, với nhiều gương mặt từ Rap Việt như huấn luyện viên Karik, B Ray, Big Daddy, cùng các thí sinh cũ như Gill, Tez hay Robber...

Điều này tạo nên màu sắc hip-hop mạnh mẽ, nhưng lại khiến mảng vocal (giọng hát) trở nên khiêm tốn hơn so với mùa trước. Khán giả gọi tên các giọng ca đáng chú ý như Bùi Duy Ngọc, buitruonglinh, Vũ Cát Tường, Thái Ngân và Khoi Vu, trong khi Jaysonlei, Ogenus, CongB cũng được kỳ vọng sẽ mang điều thú vị.

Một số gương mặt vocal nổi bật của mùa 2. Vũ Cát Tường, á quân Giọng Hát Việt 2013, là bất ngờ lớn nhất.

Màn hiện diện của Vũ Cát Tường được xem như lời đáp trả rõ ràng trước những tranh luận về giới hạn của người làm nghệ thuật, tài năng không nên bị ràng buộc bởi khuôn mẫu hay định kiến. Với phong cách trình diễn đặc trưng, khả năng sáng tác và biểu diễn live, ca sĩ được kỳ vọng mang lại màu sắc khác biệt cho đội hình nghệ sĩ năm nay.

Một số nghệ sĩ trở lại gây bất ngờ, như Negav vào chung kết mùa 1 và Phạm Đình Thái Ngân, bị loại sớm ở mùa trước. Sự quay lại của cả hai khiến khán giả tò mò về những “chiêu bài” mới để chinh phục công chúng.

Bên cạnh đó, dàn tân binh chiếm đa số, với nhiều gương mặt trẻ như Đỗ Nam Sơn, được dự đoán sẽ sự lựa chọn của khán giả nhờ vẻ ngoài ưa nhìn hay Ryn Lee, em trai của Quang Hùng MasterD. Ryn Lee, sinh năm 2003, từng cover ca khúc của anh trai và ra mắt sản phẩm EXIT nhưng chưa gây tiếng vang lớn. Với lợi thế từ danh tiếng anh trai, Ryn Lee được kỳ vọng sẽ nối gót và tỏa sáng.

Hai cái tên bước ra từ chương trình sống còn Hàn Quốc là Đỗ Nam Sơn và CongB.

Những cái tên đáng chờ đợi nhất phải kể đến buitruonglinh, nghệ sĩ trẻ với phong cách âm nhạc riêng biệt. Với nền tảng 14 năm học violin tại Nhạc viện TPHCM, anh đã tạo dấu ấn qua các hit như Đường tôi chở em về (42 triệu lượt xem), Yêu người có ước mơ (24 triệu lượt xem).

Big Daddy, với 17 năm theo đuổi rap từ underground đến mainstream, được dự đoán sẽ tạo hit cho chương trình. Là huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 và 4, anh sở hữu loạt ca khúc trăm triệu lượt xem như Mượn rượu tỏ tình (198 triệu), Tình yêu màu nắng (107 triệu). B Ray cũng là gương mặt nổi bật, với các hit như Ex's hate me (190 triệu lượt xem), Con trai cưng (62 triệu). Anh chinh phục khán giả bằng flow đa dạng và khả năng storytelling cuốn hút.

Lịch trình game show dày đặc của Ngô Kiến Huy khiến nhiều người thắc mắc anh sẽ "xoay tua" ra sao. Khán giả cũng háo hức chờ đợi hình ảnh “chàng Bắp” trở lại với vai trò ca sĩ, bởi thời gian qua anh chủ yếu được nhớ đến qua các chương trình giải trí và vai trò MC. Nhiều người cũng tò mò về cách các rapper như Robber, Big Daddy, Phúc Du thử sức với concept dân gian đương đại hay ballad, khác hẳn phong cách ngầu, chất thường thấy.

Áp lực và thách thức

Thành công vang dội của mùa 1 đang trở thành cái bóng lớn đè nặng lên dàn nghệ sĩ mùa 2. Với 6 đêm concert tại Việt Nam và 2 đêm tại Las Vegas (Mỹ) đều cháy vé, chương trình đã chứng minh sức hút hiếm có trong các game show ca nhạc. Không chỉ vậy, mùa 1 còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ trẻ bứt phá, như HIEUTHUHAI, Dương Domic, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD và Rhyder.

Trường hợp dễ thấy nhất là Quang Hùng MasterD, từ “con ghẻ quốc dân” trở thành ngôi sao với lượng fan đông đảo, lịch diễn dày đặc. Anh tổ chức nhiều fan meeting khắp ba miền, khẳng định "độ hot" sau show.

Quang Hùng MasterD nổi đình đám sau Anh trai say hi mùa 1.

Âm nhạc ở mùa 1 cũng liên tục đứng đầu top trending YouTube, nhiều sân khấu hút hàng chục triệu lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh.

Việc mùa 2 có nhiều gương mặt mới vừa mở ra cơ hội, vừa tiềm ẩn thách thức. Ở khía cạnh tích cực, đây là dịp để tân binh debut và mang đến màu sắc mới cho chương trình. Nhưng ở chiều ngược lại, độ nhận diện ban đầu của họ vẫn chủ yếu dựa vào hiệu ứng mùa 1 và sự tò mò của công chúng.

Các fanpage của show vẫn ghi nhận tương tác tốt khi công bố đội hình, nhưng để tạo được tiếng vang thật sự, các nghệ sĩ cần bứt phá qua từng tập phát sóng.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm từ các ngôi sao như Vũ Cát Tường, Big Daddy, B Ray và tiềm năng từ dàn gen Z, mùa 2 có thể tạo nên bất ngờ nếu biết tận dụng đa dạng, mang đến những màn trình diễn ấn tượng như mùa 1 đã từng gặt hái được.

Tất cả thách thức này sẽ được giải đáp khi chương trình lên sóng vào tháng 9 tới.