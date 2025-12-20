Dự án phim ngắn CJ 2025: Ghi dấu hành trình 8 năm nuôi dưỡng giấc mơ điện ảnh Việt

Khép lại Dự án phim ngắn CJ mùa 6, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò là một bệ phóng uy tín cho các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn hành trình hơn 8 năm đồng hành cùng các thế hệ đạo diễn đầy triển vọng.

5 đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ Mùa 6

Ngày 18/12/2025, Lễ Bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 6 đã chính thức diễn ra tại CGV Vivo City (TP.HCM). Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tập đoàn CJ, CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam, cùng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và chuyên gia điện ảnh từ Việt Nam - Hàn Quốc…

Lãnh đạo Cục Điện ảnh, CJ Cultural Foundation, CGV Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại thảm đỏ Lễ bế mạc

Các phim ngắn được hoàn thiện trong khuôn khổ mùa 6 của chương trình đã lần đầu tiên được công chiếu tại rạp IMAX, bao gồm: “Những Ngày Xanh Thẳm” của đạo diễn Vũ Trung Đức, “Lạch Cạch” của đạo diễn Lê Hoàng, “Made in Vietnam” của đạo diễn Nguyễn Duy Anh, “Utopia” của đạo diễn Cầm Đức Hiệp và “Giấc Mơ Là Ốc Sên” của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân. Đây là năm dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 400 trăm hồ sơ gửi về trên khắp cả nước.

Qua 6 mùa tổ chức, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn và đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ. Các phim ngắn hoàn thành trong chương trình đã được trình chiếu và đoạt giải tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới.

Từ những bộ phim ngắn được ươm mầm bởi Dự án phim ngắn CJ, các đạo diễn trẻ đã tự tin bước trên hành trình điện ảnh chuyên nghiệp. Năm 2025, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên của mùa 4 đã ra mắt phim điện ảnh đầu tay “Điều Ước Cuối Cùng”. Và đầu năm 2026 sắp tới, Nguyễn Phạm Thành Đạt - đạo diễn của mùa 5 với phim ngắn “Tàn Sữa”, sẽ chính thức bấm máy dự án phim dài đầu tay “Bò Sữa Bay”.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: “Chúng tôi cũng rất vui mừng khi chứng kiến những thành tích tại các liên hoan phim quốc tế của các đạo diễn trẻ tài năng bước ra từ chương trình như đạo diễn Phạm Thiên Ân, đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đạo diễn Dương Diệu Linh… Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đóng góp những đạo diễn trẻ tài năng được ghi dấu xứng đáng trên trường quốc tế”.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế phát biểu

Đại diện CJ Cultural Foundation, bà Min Hee-kyung - Giám đốc các Chương trình Cống hiến xã hội của Tập đoàn CJ cho biết: “Khi CJ Cultural Foundation hướng tới cột mốc 20 năm thành lập vào năm 2026, buổi gặp gỡ ngày hôm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi. Cột mốc này một lần nữa khẳng định cam kết của tập đoàn CJ trong việc đồng hành, nuôi dưỡng các tài năng sáng tạo trẻ tại Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, đồng thời đưa tiếng nói của họ vươn ra sân khấu điện ảnh toàn cầu.”

Bà Min Hee Kyung - Giám đốc các Chương trình Cống hiến xã hội của Tập đoàn CJ

Bà Jeong Ji Young, Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam phát biểu: “Những thành tựu nổi bật của các đạo diễn trưởng thành từ Dự án phim ngắn CJ chính là lý do khiến chương trình thật sự có ý nghĩa. Hành trình của họ một lần nữa khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc nuôi dưỡng một thế hệ nhà làm phim tài năng, những người sẽ định hình tương lai của điện ảnh Việt và mang góc nhìn độc đáo ra thế giới”.

Bà Jeong Jiyoung - Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Cũng trong khuôn khổ sự kiện bế mạc, sáng ngày 18/12, khán giả tại TP.HCM đã có dịp giao lưu cùng các đạo diễn Hàn Quốc tại buổi trình chiếu phim ngắn, lắng nghe góc nhìn về hành trình làm nghề và những câu chuyện hậu trường thú vị.

Cùng với việc tài trợ kinh phí làm phim 1,5 tỷ đồng, các đạo diễn trẻ còn được cố vấn chuyên môn bởi những nhà làm phim hàng đầu Việt Nam như: Đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc. Ngoài ra, các dự án còn nhận được hỗ trợ về mặt thiết bị, hậu kỳ từ nhà tài trợ HK Film, Pixelsgarden, AIRO và V Pictures. Từ năm 2023, Dự án phim ngắn CJ còn kết hợp với Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) để tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu cho 5 đạo diễn xuất sắc nhất. Sau khi phim ngắn được hoàn thành, ban tổ chức sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí nhằm đưa tác phẩm tham dự các liên hoan phim quốc tế.