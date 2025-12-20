Choáng ngợp sân khấu đại tiệc eSports VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled

Sân khấu sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled đang được hoàn thiện những bước cuối cùng, hé lộ quy mô chưa từng có của một sự kiện eSports tại Việt Nam.

Sân khấu chính của dự kiện được trang bị màn hình LED siêu khủng, gần 500m² cùng độ phân giải cao giúp fan không bỏ lỡ bất kỳ cú click thần sầu nào nào của 5 tuyển thủ T1, mang đến trải nghiệm thị giác đỉnh cao.

Màn hình siêu to, siêu nét được đặt ở độ cao lý tưởng, góc rộng, đảm bảo các khán giả ở hạng ghế xa nhất vẫn quan sát được.

Lần đầu tiên, fan Việt được tận mắt xem Faker và đồng đội thi đấu trực tiếp tại “sân nhà”, đây là trải nghiệm mà các “Tê Con” thường phải “bắt máy bay” sang Hàn Quốc, Châu Âu hay Dubai mới có được.

Không gian khán đài cũng được chăm chút để fan cảm thấy thoải mái tối đa. Hàng ghế được bố trí khoa học, mỗi ghế rộng rãi đủ khoảng cách cho fan di chuyển dễ dàng.

Không chỉ mang “full line-up” T1 về, BTC còn tạo cơ hội cho phượng hoàng ATI - linh vật của T1 lần đầu tiên “xuất ngoại”, ra khỏi Hàn Quốc tiến thẳng đến Việt Nam trên chuyên cơ riêng để chào sân với fan Việt.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua là khu vực trưng bày cúp vô địch của T1, do chính tay các tuyển thủ T1 lựa chọn sẽ được trưng bày trong khu Expo của sự kiện.

Đây cũng là lần đầu tiên fan Việt được tận mắt ngắm nhìn "bộ sưu tập vinh quang" của một đội tuyển LMHT thống trị thế giới, một “ngoại lệ” chưa từng có “tiền lệ” tại fanmeeting của T1.

Điểm này hứa hẹn sẽ là “thánh địa sống ảo” cho cộng đồng, mỗi bức ảnh bên cúp vô địch đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ và là dịp để fan Việt có thể “sỹ” với fan quốc tế.

Không gian sự kiện còn tràn ngập những photobooth ấn tượng mang đậm dấu ấn của T1. Từ bối cảnh chụp hình có hình ảnh các tuyển thủ in khổng lồ đến khu check-in bên cúp vô địch rực sáng - tất cả đều thiết kế bắt mắt để fan tung tăng “pose” ảnh. Ban tổ chức cũng bố trí khu “giao lưu ngẫu hứng” cho phép người hâm mộ chụp ảnh gần gũi với thần tượng ngay tại sự kiện.

Một trong những hoạt động hấp dẫn nhất trong ngày 20/12 là loạt trận showmatch “tứ hùng” giữa 4 đội tuyển hàng đầu Việt Nam. Tại Mainstage, các đội “Rồng Lửa” (do Levi làm đội trưởng), “Rồng Đất” (SofM), “Rồng Gió” (Thầy Giáo Ba) và “Rồng Nước” (Kiaya) sẽ so tài hấp dẫn. Những tình huống đấu khốc liệt, pha xử lý của dàn top Việt được phóng to chi tiết trên màn hình lớn, đẩy bầu không khí trên khán đài lên cao trào.

Ngày 21/12 sẽ là ngày diễn ra VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled, toàn bộ đội hình T1 gồm Faker, Doran, Oner, Keria và Peyz đồng loạt xuất hiện trên sân khấu trước hàng nghìn người hâm mộ. T1 sẽ có trận showmatch lịch sử với đội All-Star Vietnam - tập hợp những anh tài hàng đầu LMHT trong nước, trước khi đến với buổi fan meeting đầu tiên tại Việt Nam. Các fan dự đoán đây sẽ là màn đấu đầy “content” từ căng thẳng, cao trào cho đến các khoảnh khắc hài hước.

Khán giả có cơ hội lắng nghe những chia sẻ hậu trường thú vị, giao lưu đặt câu hỏi, chơi mini game cùng thần tượng. Ban tổ chức cũng đưa MC kỳ cực, “cây nhà lá vườn” của T1 là Lee Sung-Hoon khuấy động không khí với độ duyên hóm hỉnh đặc trưng, khiến các tuyển thủ phóng khoáng thể hiện phong cách “như đang ở nhà”.

Với quy mô hàng chục nghìn khán giả, sân khấu hiện đại cùng màn hình LED khổng lồ, sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled trở thành lễ hội eSports chưa từng có tại Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để “Tê Con” sống trọn với đam mê, mà còn là khoảnh khắc có một không hai, đánh dấu Việt Nam trên bản đồ eSports toàn cầu.

Box:

Với quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là lựa chọn lý tưởng để đăng cai các sự kiện quốc tế như VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled. Nhà Triển lãm Kim Quy sở hữu trần cao 56m, mái vòm kết cấu từ 24.000 tấn thép, tổng diện tích khoảng 130.000 m² với 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, cho phép không gian linh hoạt cho nhiều loại hình sự kiện, đặc biệt là các sân khấu eSports quy mô lớn cùng hệ thống trình diễn hiện đại.

Bên cạnh hạ tầng và tiện ích được đầu tư đồng bộ, VEC còn sở hữu lợi thế kết nối khi chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút di chuyển, nằm tại nút giao của các trục cầu huyết mạch. Những yếu tố này khẳng định VEC là điểm đến xứng tầm cho các sự kiện eSports đỉnh cao mang tầm quốc tế.