Nguyễn Văn Chung khóc

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có cuộc gặp gỡ đặc biệt với những khán giả lớn tuổi. Nhiều người dành tình cảm cho "Nhật ký của mẹ", một trong những ca khúc đình đám nhất trong nghiệp sáng tác của nam nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh gặp gỡ nhóm khán giả lớn tuổi tại Hà Nội. Anh nói đây là những người anh trìu mến gọi là “các cô” và luôn ưu tiên trả lời tin nhắn, bình luận. Buổi hẹn giới hạn khoảng 30 người để anh có thể trò chuyện gần gũi và sẻ chia nhiều hơn.

Nhạc sĩ cho biết anh luôn trân trọng tình cảm của các cô chú lớn tuổi vì hiểu rằng phải quý mến lắm, họ mới kiên nhẫn mày mò mạng xã hội để kết nối với một người xa lạ. Từ sự gắn bó ấy, anh quyết định tổ chức buổi gặp gỡ đặc biệt trong chuyến ra Hà Nội lần này.

Nguyễn Văn Chung ưu tiên gặp mặt các fan lớn tuổi trong chuyến công tác tại Hà Nội.

Theo lời nhạc sĩ, khi anh vừa đến quán, nhiều cô đã có mặt từ sớm, ôm anh như đứa con đi xa trở về. Khoảnh khắc đó khiến Nguyễn Văn Chung rơi nước mắt vì xúc động, cảm giác như được mẹ ôm. Anh đàn và hát tặng ca khúc Nhật ký của mẹ - bài hát gắn liền với tên tuổi anh.

“Tôi bất giác rơi nước mắt vì xúc động, cảm giác như được má ôm vào lòng. Ngồi nhìn các cô, tôi thấy trong ánh mắt của họ có gì đó thân thương, ấm áp hệt như ánh mắt của má. Tôi đàn tặng các cô bài hát mình viết cho má, mọi người đồng thanh hát theo. Trong tiếng hát ấy, tôi như nghe lẫn giọng của má. Giờ nhớ lại, nước mắt tôi vẫn khẽ rơi. Tôi tin rằng mẹ đã đi rồi, nhưng đã nhờ các cô chú thay mẹ yêu thương mình”, anh chia sẻ.

Không chỉ ở Việt Nam, Nguyễn Văn Chung còn nhận nhiều tình cảm từ khán giả tại Australia. Anh xúc động khi một cô 80 tuổi nhờ con gái lái xe 40 phút để đến gặp và bày tỏ tình yêu với Nhật ký của mẹ.

Ca khúc được anh sáng tác năm 2008 như món quà sinh nhật tặng mẹ, viết từ góc nhìn của một người mẹ dành cho con. “Tôi không thể viết hời hợt về đề tài này nếu không sẽ thấy xấu hổ với chính mình”, anh từng nói. Để tìm cảm hứng, anh đọc nhiều sách, báo, thơ, truyện về tình mẫu tử, đến khi nhìn thấy cuốn album ảnh mẹ gửi mới nảy ra ý tưởng và cái tên Nhật ký của mẹ.

Bài hát dài, nhiều đoạn, kể lại hành trình người mẹ dõi theo sự trưởng thành của con trai. Nguyễn Văn Chung thích nhất phần viết về giai đoạn con biết yêu, rời vòng tay gia đình vì nhìn thấy chính mình trong đó. Anh thừa nhận câu hát “Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu” gây tranh cãi, nhưng giải thích đây là mong ước của người mẹ, rằng khi không thể ở bên con cả đời, bà hy vọng sẽ có người yêu thương con nhiều hơn.

Nguyễn Văn Chung đệm đàn cho fan lớn tuổi hát Nhật ký của mẹ.

Nhật ký của mẹ không chỉ được khán giả nhiều thế hệ yêu thích mà còn đem lại cho anh nguồn thu nhập lớn. Nguyễn Văn Chung xem đây là một trong những ca khúc tự hào nhất trong sự nghiệp, bên cạnh loạt sáng tác đình đám như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Vầng trăng khóc, Ngôi nhà hoa hồng… góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ như Nhật Tinh Anh, Hiền Thục, Khánh Phương, Bảo Thy, Akira Phan, Duyên Quỳnh.

Anh hẹn tổ chức thêm buổi gặp đặc biệt với khán giả lớn tuổi tại TP HCM khi hoàn thành các dự án đang thực hiện.