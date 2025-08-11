Có gì ở kho nội dung thuần Việt lớn nhất thế giới?

TPO - Sau 5 năm ra mắt, VieON giữ vững vị thế một trong những nền tảng giải trí trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Những con số biết nói

VieON hiện sở hữu hơn 10.000 giờ nội dung tiếng Việt, đa dạng từ phim ảnh, chương trình truyền hình đến các sản phẩm giải trí gốc (Originals).

Mảng show quy tụ nhiều chương trình ăn khách như Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi”, 2 ngày 1 đêm Vietnam, Ca sĩ mặt nạ - The masked singer Vietnam, Người ấy là ai?, Ơn trời cậu đây rồi, Ký ức vui vẻ, Rap Việt, Running man Vietnam - Chơi là chạy, 7 nụ cười xuân...

Hệ thống game show đa dạng, trải rộng nhiều đề tài.

VieON Originals - dòng phim thuần Việt do nền tảng sản xuất, mang hơi thở thời đại, đề tài trải rộng từ gia đình, tình yêu, hôn nhân, mâu thuẫn thế hệ đến hình sự, tâm lý, hành động. Mỗi năm, VieON thực hiện 4-6 dự án phim gốc, với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn như Cây táo nở hoa, Giấc mơ của mẹ, Nữ chủ, Yêu trước ngày cưới, Tiểu tam không có lỗi?, Hạnh phúc bị đánh cắp, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi...

Phim simulcast (phát song song với quốc tế) giúp khán giả Việt nhanh chóng tiếp cận các bộ phim nước ngoài bản quyền, tiêu biểu năm 2025 là Khom lưng, Bạch nguyệt phạn tinh, 7 ngày bên nhau, Bạn bạn bè bè...

Không chỉ tập trung vào sản xuất, VieON chứng minh sức hút bằng các con số: Hạnh phúc bị đánh cắp đạt hơn 5 tỷ lượt xem, Yêu trước ngày cưới vượt 1 tỷ, Nữ chủ đạt 800 triệu, Tiểu tam không có lỗi? cán mốc 500 triệu và Cô đừng hòng thoát khỏi tôi đạt 200 triệu chỉ sau một tháng phát sóng.

Chất lượng nội dung của VieON Originals được khẳng định qua nhiều giải thưởng. Giấc mơ của mẹ giành Phim truyền hình xuất sắc tại Mai Vàng 2022. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay được vinh danh tại Mai Vàng 2024 ở hạng mục Phim truyền hình được yêu thích, cùng Nam/Nữ diễn viên được yêu thích (Jun Phạm và Thúy Ngân). Ước mình cùng bay giúp Lãnh Thanh đoạt Nam chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2024.

Ngoài ra, VieON còn được ghi nhận ở tầm khu vực và quốc gia với hàng loạt giải thưởng công nghệ và thương hiệu: Asian Technology Excellence Awards (2021, 2022), Thương hiệu Truyền cảm hứng tại APEA 2022, Chuyển đổi số Việt Nam 2022, Giải Bạc Make in Vietnam 2022, Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á 2024, Tech Awards 2024 - Nền tảng giải trí Việt.

Từ Việt Nam ra thế giới

Bước ngoặt lớn trong chiến lược quốc tế hóa là năm 2024, khi VieON ra mắt VieON Global, có mặt tại hầu hết các quốc gia có cộng đồng người Việt lớn như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Campuchia...

VieON Global đặt mục tiêu trở thành điểm đến giải trí, mang lại trải nghiệm thuần Việt với phụ đề song ngữ phục vụ 2,3 triệu người gốc Việt tại Mỹ (2023) và hàng triệu kiều bào ở các khu vực khác. Điều này đặc biệt phù hợp với thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài, những người vừa muốn tiếp cận văn hóa gốc, vừa có nhu cầu trau dồi tiếng Việt.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, VieON còn giữ vai trò “cầu nối văn hóa”, giúp khán giả toàn cầu tiếp cận đời sống, câu chuyện và giá trị Việt Nam. Các tác phẩm như Giấc mơ của mẹ, Cây táo nở hoa, Hạnh phúc bị đánh cắp được kiều bào đón nhận bởi sự gần gũi.

Cây táo nở hoa - phim gia đình từng gây sốt, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi.

Tính đến nay, VieON đã đạt hơn 72 triệu thiết bị truy cập tích lũy, với 5 triệu người dùng mỗi tháng. Đây là những con số cho thấy sức hút ổn định và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ.

Với lợi thế kho nội dung bản quyền thuần Việt lớn nhất, chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, cùng năng lực sản xuất Originals được công nhận, VieON đang hội đủ yếu tố để trở thành nền tảng OTT Việt vươn tầm khu vực.