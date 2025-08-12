Ronaldo cầu hôn bạn gái

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Georgina Rodriguez khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn khi được Cristiano Ronaldo cầu hôn. Cả hai đã ở bên nhau 9 năm.

Rạng sáng 12/8, Georgina Rodriguez - bạn gái của Cristiano Ronaldo - khoe nhẫn kim cương trên ngón áp út kèm chia sẻ: “Em đồng ý, hiện tại và mãi mãi”. Bức ảnh nhận được hơn 6,5 triệu lượt thích cùng hàng trăm nghìn bình luận chúc phúc sau ít giờ đăng tải.

Georgina Rodriguez chia sẻ ảnh nhẫn kim cương, gắn thẻ tài khoản của Cristiano Ronaldo. Ảnh: georginagio.

Cả hai lần đầu công khai xuất hiện bên nhau vào tháng 1/2017 tại lễ trao giải Best FIFA Football Awards ở Thụy Sĩ, sau đó xác nhận tình cảm trên mạng xã hội vào tháng 5 cùng năm.

Họ hiện có năm người con là cặp song sinh Eva Maria và Mateo (8 tuổi), Alana (7 tuổi), Bella (3 tuổi) và Cristiano Jr. (15 tuổi) - con trai lớn của Ronaldo từ mối quan hệ trước. Tháng 4/2022, họ đau đớn thông báo cái chết của Ángel, người anh song sinh của Bella, ngay sau khi chào đời.

Tình yêu của Ronaldo và Georgina bắt đầu khi cô còn là nhân viên tại cửa hàng Gucci. Trong series Netflix I am Georgina, Ronaldo kể rằng anh ấn tượng với sự trưởng thành và cuốn hút của cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Georgina nhớ lại nhiều lần Ronaldo đến đón cô sau giờ làm, có khi bằng chiếc Bugatti khiến đồng nghiệp sững sờ. Ronaldo kể anh thường đỗ những chiếc xe hào nhoáng trước cửa, chờ Georgina để rồi cả hai trở về “thế giới riêng” của họ.

Trong chương trình, Georgina cũng chia sẻ về nỗi đau mất con trai: “Hơn 40 triệu người theo dõi tôi nhưng không ai biết tôi thực sự cảm thấy thế nào. Năm đó, tôi có khoảnh khắc hạnh phúc nhất và đau đớn nhất trong cùng một lúc”. Cô nói Ronaldo đã động viên để cô tìm lại niềm vui sống sau bi kịch: “Cuộc sống khó khăn, nhưng vẫn phải tiếp tục. Tôi có lý do để bước tiếp và mạnh mẽ hơn”.

Hà Trang
