Hiếu Nguyễn được chọn đóng 'Mưa đỏ'

TPO - Lần đầu đóng phim đề tài chiến tranh cách mạng - "Mưa đỏ", Hiếu Nguyễn nói vai diễn là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Đóng vai chỉ huy, anh chỉ tốn 30 phút hóa trang, chủ yếu để mặt mộc, bôi thêm bùn đất, máu giả.

Casting bằng mọi giá

Sau thời gian vắng bóng, diễn viên Hiếu Nguyễn tái xuất với vai chỉ huy Thành trong phim lịch sử Mưa đỏ. Nhân vật có thật trong chiến tranh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, là bước ngoặt trong sự nghiệp 13 năm của anh.

Nghe tin Điện ảnh Quân đội casting ở TPHCM, anh quyết đi thử vai bằng mọi giá. Hai ngày trước buổi thử, anh bị sốt, mắt đỏ, chảy nước mắt mũi nhưng vẫn được đạo diễn Đặng Thái Huyền chọn.

Hiếu Nguyễn tại hậu trường phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ảnh: NVCC.

Lần đầu làm việc với đạo diễn nữ, Hiếu Nguyễn ấn tượng với phong cách linh hoạt nhưng quyết đoán. Diễn viên kể trên trường quay, mỗi lần hô “3,2,1, action” là bom mìn nổ, chi phí hàng trăm triệu đồng nên không ai có cơ hội làm lại.

Để hóa thân, anh huấn luyện gần một tháng tại Củ Chi, sống và sinh hoạt như một chiến sĩ thực thụ, học tháo ráp và bắn nhiều loại súng khác nhau như súng lục, AK47, B51 và M4. Anh đã trải qua nhiều ngày tập luyện với “đạn mã tử” để có được những trải nghiệm chân thật nhất khi đứng trước ống kính.

Về tạo hình, Hiếu Nguyễn chỉ mất khoảng 30 phút, vì đa phần là để mặt tự nhiên, chỉ đắp lên người thêm bùn đất, máu giả để hóa thân thành nhân vật.

Chỉ có cảnh đồng chí Thành ở cuối phim, đội kỹ thuật người Thái phải mất 2-3 tiếng tạo ra hiệu ứng nổ chân thật nhất màn ảnh. Anh cho biết đây là trải nghiệm khó có cơ hội thứ 2 trong đời.

Lội nước dưới thời tiết 9 độ C

Mưa đỏ tái hiện cuộc chiến khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bối cảnh mới xây hàng chục hecta, xe tăng tiến vào, lính đặc công bơi trong đêm giá lạnh 9-12 độ C. Chỉ huy Thành đặt sinh mạng đồng đội lên trên hết, sẵn sàng hy sinh để giữ thành, bảo đảm lợi thế tại bàn đàm phán Hiệp định Paris.

“Trong một lần quay phim, thời tiết xuống còn 9-12 độ C, anh em phải bì bõm dưới hầm, mưa ngập quá gối. Dù lạnh, răng đánh cầm cập nhưng chúng tôi cảm thấy vui”, anh kể.

Hiếu Nguyễn nhớ nhất cảnh quay cùng Hứa Vĩ Văn trong căn hầm chật kín thương binh, băng bó, máu và xác người, khiến cả hai xúc động dù đã cắt máy. Hậu trường có nhiều kỷ niệm như dậy từ 5h sáng, lội nước lạnh, mất điện. Anh được ê-kíp tổ chức mừng sinh nhật bất ngờ trong thời gian quay phim.

Hiếu Nguyễn nói đây dự án ý nghĩa và đặc biệt thay đổi tư duy nhiều nhất trong sự nghiệp diễn viên trong suốt 13 năm qua của anh.

Đặt chân tới Quảng Trị, diễn viên xúc động khi tới Nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9, sông Thạch Hãn. “Nhờ sự hy sinh của các chiến sĩ, chúng ta mới sống trong hòa bình”, anh nói. Trải nghiệm giúp anh thay đổi tư duy, rèn tính kỷ luật, lòng trung thành và sự đoàn kết.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết Mưa đỏ là khúc tráng ca tri ân thế hệ đi trước, gửi gắm tình yêu quê hương, tình đồng đội và khát vọng hòa bình. Tổng điều hành Nguyễn Trí Viễn gọi đây là dự án điện ảnh lớn nhất Việt Nam 20 năm qua.

Để kịp ra mắt 2/9, ê-kíp vừa quay vừa dựng ngay tại hiện trường, vượt qua thời tiết mưa lũ ở Quảng Trị, hoàn thành đúng tiến độ.