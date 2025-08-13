Kỳ tích của nhóm nữ vượt mặt BlackPink

TPO - "Golden" của nhóm ảo Huntr/x đứng no.1 Billboard Hot 100, điều mà BlackPink chưa từng làm được. Thành công khiến làn sóng Hàn bước vào thời kỳ “Hallyu 3.0”, khi các công ty Hàn và nước ngoài cạnh tranh sòng phẳng và gay gắt.

Thành tích đánh bại BlackPink

Ca khúc Golden trong bộ phim hoạt hình Mỹ Kpop Demon Hunters vừa vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng Billboard Hot 100 - bảng xếp hạng đĩa đơn chính thống uy tín nhất tại Mỹ. Ở thị trường nội địa, ca khúc cũng phá kỷ lục ca khúc đạt nhiều Perfect All-Kill nhất lịch sử Kpop với 656 giờ.

Theo Billboard công bố, Golden đã tăng một bậc so với tuần trước, vượt qua Ordinary của Alex Warren để dẫn đầu. Đây là ca khúc thứ chín liên quan đến Kpop chinh phục Hot 100, đồng thời là bài đầu tiên của các giọng ca nữ đạt được thành tích này. Golden cũng đứng đầu cả bảng xếp hạng Official Singles Top 100 của Anh từ ngày 1/8, lập kỷ lục ở hai thị trường âm nhạc lớn. Đến BlackPink cũng chưa từng đạt thứ hạng dẫn đầu ở Billboard Hot 100 trong 9 năm sự nghiệp.

Kpop Demon Hunters.

Theo Korea Herald, trong tuần theo dõi từ 1-7/8, bài hát đạt 31,7 triệu lượt nghe trực tuyến (tăng 9% so với tuần trước), 8,4 triệu lượt tiếp cận qua sóng phát thanh (tăng 71%) và bán ra 7.000 bản (tăng 35%) tại Mỹ. Golden được thể hiện bởi nhóm nhạc nữ ảo Huntr/x trong phim, gồm ba nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn là Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami. Ca khúc do Teddy, 24 (The Black Label) cùng nhiều nhà sản xuất khác đồng sáng tác và sản xuất.

Ra mắt ở vị trí 81 vào đầu tháng 7, Golden liên tục thăng hạng qua các mốc 23 - 6 - 4 - 2 trước khi chiếm ngôi đầu. Trước đó, trong giới Kpop, chỉ BTS (với sáu ca khúc như Dynamite, Butter), Jimin (Like Crazy) và Jungkook (Seven) từng dẫn đầu Hot 100. Đây cũng là lần đầu kể từ We don’t talk about Bruno (Encanto, 2022) - ca khúc nhạc phim hoạt hình đứng số một Billboard.

Trước Golden của nhóm ảo Huntr/x, chỉ có bài hát của BTS và 2 thành viên Jungkook, Jimin từng đạt hạng nhất Billboard Hot 100.

Bộ phim do Sony Pictures Animation sản xuất và phát hành trên Netflix, xoay quanh nhóm Huntr/x bảo vệ thế giới loài người khỏi các linh hồn tà ác. Nhạc phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng của mùa hè Kpop năm nay nhờ giai điệu bắt tai, và đã tạo ra trào lưu “Golden Challenge” trên mạng xã hội. Phần hát nốt cao của bài được xem như thước đo trình độ thanh nhạc, thu hút nhiều tên tuổi tham gia như Bada (S.E.S), Lee Haeri (Davichi), Solar (Mamamoo), Lily (Nmixx), Ahn Yu Jin (Ive), Sohyang, Ailee và Kwon Jin Ah.

Sức hút của phim và nhạc phim còn lan tỏa sang du lịch, khi những địa danh Hàn Quốc xuất hiện trong tác phẩm như núi Nam, làng Bukchon, sông Hàn trở thành điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm. Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul ghi nhận lượng khách tăng mạnh, trong khi các nhân vật hổ và chim ác là đặc trưng của văn hóa Hàn trong phim cũng trở thành biểu tượng được yêu thích toàn cầu.

Ca khúc Golden gây sốt. Video: Sony.

Làn sóng Hàn lưu mở ra thời kỳ 3.0

Với các sản phẩm Hàn Quốc như âm nhạc, ẩm thực ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang tìm cách nhảy vào “làn sóng Hallyu”. Giới phân tích nhận định thị trường vốn được coi là “lãnh địa riêng” của doanh nghiệp Hàn đã bước sang giai đoạn mới, mở ra thời kỳ “Hallyu 3.0”, nơi các công ty Hàn và nước ngoài cạnh tranh không giới hạn.

Kpop Demon Hunters do Sony Pictures, công ty con của tập đoàn Sony (Nhật Bản) tại Mỹ sản xuất, và Netflix phân phối tại thị trường Mỹ. Khâu sản xuất âm nhạc do Republic Records, thuộc tập đoàn Universal Music Group (UMG) của Mỹ đảm nhiệm. Dù mang chủ đề đậm chất Hàn về các thần tượng Kpop, lợi nhuận chính lại chảy vào túi các doanh nghiệp Mỹ và Nhật. Giới giải trí ước tính giá trị IP (tài sản trí tuệ) của tác phẩm vượt 1.000 tỷ won (khoảng 722,1 triệu USD).

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang bị thách thức khi phải tăng cường cạnh tranh với công ty nước ngoài về sản phẩm Kpop.

Một nguồn tin trong ngành cho rằng, Kpop Demon Hunters đã phá vỡ định kiến rằng nội dung về giải trí Hàn Quốc (K-content) phải do đạo diễn Hàn và diễn viên Hàn đảm nhận mới được coi là “chính gốc”. Tuy vậy giờ đây chỉ cần có vốn, bất kỳ ai ở bất cứ đâu cũng có thể tạo ra.

Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở K-content. Chuỗi đồ ăn Trung Quốc tại Mỹ Panda Express vừa ra mắt món gà sử dụng sốt Buldak của Samyang Foods. Siêu thị Trader Joe’s tung sản phẩm gimbap đông lạnh kiểu Hàn, bán chạy đến mức liên tục “cháy hàng”. Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, mở các cửa hàng lưu động chủ đề K-pop. Ông lớn mỹ phẩm L’Oréal ra mắt dòng sản phẩm skincare K-beauty.

Các chuyên gia cho rằng đây là quá trình tiến hóa của làn sóng Hallyu, từ Hallyu 1.0 với những bộ phim như Bản tình ca mùa đông thu hút nhóm khán giả nhỏ, sang Hallyu 2.0 khi các nghệ sĩ như BTS đưa sản phẩm Hàn vào hệ thống bán lẻ lớn tại các thị trường trọng điểm, và nay là Hallyu 3.0 khi các thương hiệu Hàn đã trở thành một phần của dòng chảy văn hóa chính thống toàn cầu.

Giáo sư Lee Young Ae (Đại học Quốc gia Incheon) nhận định: “Việc các tập đoàn toàn cầu liên tục tung sản phẩm ăn theo Hallyu cho thấy sức ảnh hưởng của nó trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh. Doanh nghiệp Hàn cần nâng cao năng lực cạnh tranh về nội dung, sản phẩm và marketing, trong khi chính phủ nên có chiến lược toàn diện, bao gồm cả bảo vệ tài sản trí tuệ”.