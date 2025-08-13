G-Dragon bị điều tra

TPO - G-Dragon và Yang Hyun Suk của YG bị điều tra vì cáo buộc vi phạm bản quyền. Cảnh sát đột kích trụ sở của YG Entertainment sau khi nhận đơn tố cáo.

Theo thông cáo báo chí của lực lượng chức năng, Sở Cảnh sát Mapo đã nhận được đơn tố cáo vào tháng 11/2024 từ một tác giả giấu tên, cáo buộc YG Entertainment vi phạm luật bản quyền khi sao chép trái phép ca khúc của ông và phân phối trong một album của G-Dragon mà không có sự cho phép.

Trong đơn, A cũng tố cáo Giám đốc điều hành YG Entertainment Yang Min Suk (em ruột ông Yang Hyun Suk) cùng Giám đốc điều hành công ty con YG Plus, ông Choi.

G-Dragon bị điều tra. Ảnh: Yonhap.

Theo bài viết sau đó của TV Report, ca khúc G-DRAGON do người này sáng tác đã bị YG Entertainment và G-Dragon đổi tên thành My Age is 13, rồi đưa vào album live Shine a Light của G-Dragon dưới tiêu đề My Age Is 13 + Storm + Hip Hop Gentlemen + G-Dragon, phát hành khoảng tháng 4/2009 nhưng không có sự đồng ý của tác giả.

Nguồn tin cho biết cảnh sát đã thẩm vấn các bên liên quan, đồng thời tiến hành hai đợt khám xét tại trụ sở YG Entertainment và Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc ở quận Gangseo.

Một quan chức cảnh sát trả lời nhiều hãng truyền thông: “Chúng tôi đã phân công lại điều tra viên, tiến hành khám xét và lấy lời khai những người liên quan. Tuy nhiên, chưa thể tiết lộ chi tiết vụ việc".

Về phía YG Entertainment, công ty khẳng định sự việc xảy ra trong quá trình chuẩn bị cho concert solo của G-Dragon năm 2009, khi hai ca khúc trùng tên bị ghi nhầm trên tài liệu, chứ không phải hành vi sao chép trái phép.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ và sẽ có thêm thông tin trong thời gian tới.