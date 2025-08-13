VieON tạo cuộc hẹn chưa từng có giữa fan và nghệ sĩ Việt

TPO - VieON đẩy mạnh trải nghiệm của khán giả với loạt sự kiện kết hợp giải trí và thể thao như VieON All-Stars Championship, cùng concert Anh trai say hi bùng nổ tại Las Vegas. Không chỉ dừng ở phát sóng trực tuyến, nền tảng đưa khán giả đến gần thần tượng hơn qua những khoảnh khắc đời thường, giao lưu trực tiếp, đồng thời lan tỏa trải nghiệm này trở lại không gian số.

Mở rộng trải nghiệm từ nền tảng số ra đời thực

Những năm gần đây, VieON liên tục mở rộng kho nội dung giải trí thuần Việt, từ phim ảnh, ca nhạc, game show đến show truyền hình thực tế. Hướng đi này vừa giúp nền tảng giữ chân khán giả trực tuyến, vừa tạo dấu ấn khác biệt giữa thị trường OTT đang cạnh tranh. Với thói quen tiêu dùng nội dung ngày càng đa dạng, khán giả không chỉ muốn xem mà còn mong được chạm gần hơn vào thế giới của thần tượng.

VieON đa dạng nội dung giải trí thuần Việt. Ảnh: NSX.

Từ nhu cầu đó, nền tảng này triển khai chiến lược “điểm chạm từ online đến offline” - cách thức đưa trải nghiệm giải trí vượt khỏi màn hình bằng các hoạt động trực tiếp. Không dừng ở việc phát sóng trực tuyến, VieON tạo thêm những sân chơi, sự kiện nơi người hâm mộ được gặp gỡ, giao lưu, chứng kiến nghệ sĩ ở đời thường.

VieON All-Stars Championship ra đời trong bối cảnh này và trở thành sự kiện thể thao - giải trí quy mô, quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, MC... Đây là dịp để khán giả trải nghiệm tương tác, thấy thần tượng bằng xương bằng thịt một cách chân thực nhất.

Tại các nền giải trí lớn khác ở Hàn Quốc, Trung Quốc, mô hình kết hợp thể thao và giải trí vốn phổ biến. Nhiều khán giả từng kỳ vọng Việt Nam sẽ có một chương trình tương tự, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng cùng tham gia thi đấu như Idol Star Athletics Championships hay Super Novae Games. Giờ đây, VieON All-Stars Championship đã biến điều đó thành hiện thực.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, VieON Global đã tiến một bước dài khi đưa concert Anh trai say hi tới Las Vegas - kinh đô giải trí thế giới. Hai đêm diễn tại Planet Hollywood Theater (26-27/7) nhanh chóng “cháy vé”, khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó không ít khán giả hoài nghi khả năng lấp đầy khán phòng ở thị trường nước ngoài.

Concert Anh trai say hi tại Las Vegas. Ảnh: NSX.

Sân chơi gắn kết cộng đồng fan và nghệ sĩ

VieON All-Stars Championship 2025 thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ rầm rộ chia sẻ, bàn tán về khoảnh khắc tương tác đời thường của nghệ sĩ. Đây còn là dịp khán giả khám phá được những gương mặt nghệ sĩ mới, tài năng chỉ đợi thời cơ để tỏa sáng.

Dàn nghệ sĩ thử thách với các môn thể thao trong sự kiện VieON All-Stars Championship. Ảnh: NSX.

Sự kiện vừa qua có CONGB - thực tập sinh từng đại diện Việt Nam tại Boys Planet 999, Buitruonglinh - ca nhạc sĩ trẻ nổi tiếng với Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, rapper Nhật Hoàng của Rap Việt hay CoolKid của DG House, Bi Max, Otis, Cody Nam Võ… Một số cái tên xác nhận tham gia Anh trai say hi mùa 2.

Bên cạnh các gương mặt mới, sự kiện còn quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc như Dương Domic, Vũ Thịnh, RHYDER, Phạm Anh Duy, HURRYKNG...

Khác với hình ảnh chỉn chu trên sân khấu hay màn ảnh, tại VieON All-Stars Championship các nghệ sĩ xuất hiện gần gũi và thoải mái tương tác với fan. Người hâm mộ được chứng kiến những khoảnh khắc đời thường hiếm thấy, như Dương Domic rạng rỡ dù để mặt mộc, HURRYKNG nổi bật với góc nghiêng điển trai, khẳng định sức hút riêng.

Không chỉ qua màn ảnh, người hâm mộ có cơ hội tương tác trực tiếp với dàn nghệ sĩ tại sự kiện. Ảnh: NSX.

Điểm khác biệt lớn nhất của VieON All-Stars Championship không nằm ở kết quả thắng - thua, mà ở những khoảnh khắc hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài, cái bắt tay giữa các nghệ sĩ sau thử thách, niềm vui của khán giả khi chứng kiến thần tượng ở khoảng cách gần.

Dương Domic ghi bàn thắng trong trận đấu tại VieON All-Stars Championship. Video: NSX.

Concert Anh trai say hi ở Las Vegas được VieON Global phối hợp cùng đối tác tại Mỹ tổ chức, mang tinh thần trẻ trung, hiện đại của dàn nghệ sĩ Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại Mỹ. Đây là dịp nghệ sĩ và khán giả trực tiếp tương tác, tạo nên bầu không khí rực lửa giữa lòng Las Vegas.

Từ trước concert, VieON Global đã xây dựng kết nối với cộng đồng thông qua nền tảng số với loạt nội dung độc quyền về hành trình chuẩn bị, hậu trường và câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu.

Sau sự kiện, toàn bộ khoảnh khắc đáng nhớ tiếp tục được phát sóng chỉ trên VieON, biến trải nghiệm tại Las Vegas thành mạch nội dung kéo dài, giữ chân khán giả ở lại nền tảng.