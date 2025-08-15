Phan Đình Tùng hôn vợ kém 12 tuổi

TPO - Tại buổi họp báo, sự xuất hiện của Thái Ngọc Bích - vợ Phan Đinh Tùng - thu hút sự chú ý của khán giả. Từng là ca sĩ, cô chọn rút lui khỏi sân khấu sau khi kết hôn để toàn tâm chăm lo gia đình và hỗ trợ chồng trong sự nghiệp.

Từng đứng trước cám dỗ

Buổi buổi họp báo giới thiệu MV Thiên la địa võng quy tụ đông đảo các đồng nghiệp trong showbiz cùng đến chúc mừng như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Công Phát, Đoan Trang và dàn “anh tài” Đăng Khôi, Cường Seven, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, Kiên Ứng, Phạm Khánh Hưng, Tiến Đạt, Quốc Thiên…

Phan Đinh Tùng cho hay anh có ý định phát hành từ năm 2024 nhưng lùi lại và dành thời gian cho Anh trai vượt ngàn chông gai.

Dàn anh tài đến chúc mừng Phan Đinh Tùng. Ảnh: NVCC.

Ca khúc mang thông điệp anh luôn canh cánh trong lòng: xã hội luôn tồn tại những “thiên la địa võng”, những cạm bẫy hào nhoáng nhưng có thể cuốn cả một đời người xuống vực thẳm. Chỉ khi giữ vững bản lĩnh và tỉnh táo, con người mới không trở thành nạn nhân.

Từng trải qua những thử thách và cám dỗ của những năm tháng tuổi trẻ, Phan Đinh Tùng hiểu rõ sức hút chết người của những cuộc vui ngắn hạn, những lời rủ rê khéo léo, hay những lớp hào quang phù phiếm. Chính vì đã một lần đứng trước ngã rẽ đó và chọn vượt qua, anh muốn dùng âm nhạc để nhắc nhở thế hệ trẻ về việc giữ mình. Anh nói muốn truyền cảm hứng và định hướng tích cực cho những ai đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.

Đứa con tinh thần của nam ca sĩ được nhận xét có phần ma mị, dễ nghe.

Phan Đinh Tùng cảm ơn vợ

Sự xuất hiện Thái Ngọc Bích - vợ Phan Đinh Tùng bên cạnh chồng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Ngọc Bích chia sẻ quyết định không theo nghiệp ca sĩ nữa và đứng sau hỗ trợ chồng, chăm lo cho gia đình.

Phan Đinh Tùng gửi lời cảm ơn vợ, nói nếu như không có cô sẽ không có thời gian tập trung cho âm nhạc và buổi họp báo MV mới.

Vợ chồng Thái Ngọc Bích và Phan Đinh Tùng thể hiện tình cảm trước khán giả.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích nên duyên khi cô được mời quay MV Kiếp dã tràng của nam ca sĩ. Cô kém anh 12 tuổi và gọi Phan Đinh Tùng là thầy. Cả hai về chung một nhà năm 2012 với có đủ nếp đủ tẻ với con gái Ngọc Châu và con trai tên Đức Trí.

Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng, Ngọc Bích rút khỏi ngành giải trí và tập trung chăm lo gia đình.

Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, có nhiều bản hit như Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cạm bẫy tình yêu, Ngôi sao lẻ loi, Cào cào lá tre, Tình yêu diệu kỳ… Năm 2024, tên tuổi Phan Đinh Tùng một lần nữa được quan tâm khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.