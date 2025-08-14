Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Bộ ảnh nóng nhất lúc này của Taylor Swift

Hà Trang
TPO - Taylor Swift xác nhận album mới mang tên "The Life of a Showgirl" phát hành ngày 3/10 và công bố ảnh bìa và danh sách ca khúc, Sabrina Carpenter góp giọng ở ca khúc chủ đề.

Ngày 14/8, Taylor Swift công bố ảnh bìa và bộ ảnh quảng bá cho album phòng thu thứ 12 được mong đợi nhất năm The Life of a Showgirl. Toàn bộ trang phục do cộng sự lâu năm Joseph Cassell Falconer phối, mang phong cách gợi nhớ đến những sân khấu cabaret sang trọng.

Dưới ống kính của hai nhiếp ảnh gia thời trang Mert Alas và Marcus Piggott, bìa album ghi lại khoảnh khắc Taylor Swift nửa người chìm dưới nước, khoác trên mình chiếc váy đính pha lê lấp lánh, kết hợp vòng tay cùng tông, trong đó có vòng kim cương của Zydo Italy. Ảnh bìa mang sắc xanh ngọc và cam, hai gam màu mà nữ ca sĩ đã dùng để “nhá hàng” cho kỷ nguyên âm nhạc mới.

gyrhaouwwaeus2u.jpg
gyrhaovwiamcafk.jpg
531392633-1316701866488295-3911748756252998896-n.jpg
531678941-1316703926488089-8874715503690430905-n.jpg
Ảnh bìa album của Taylor Swift đang gây sốt toàn cầu.

Những tạo hình khác, cô đội chiếc mấn lông vũ cao vút, tạo dáng “showgirl” với áo bra đính đá, quần short và chiếc khăn choàng lông vũ marabou.

Ở khung hình ấn tượng, nữ ca sĩ từng 14 lần đoạt Grammy nhìn thẳng vào ống kính, diện bộ trang phục sân khấu rực rỡ với lông đà điểu hồng, thiết kế riêng của The Blonds, đeo khuyên tai ruby của Etho Maria, mặc bodysuit màu rượu vang kết pha lê cùng găng tay opera.

Thiết kế custom thứ hai từ The Blonds được kết hợp hoàn hảo cùng mấn đội đầu đính đá và giày cao gót trang trí cầu kỳ. Chiếc mấn lông vũ cao chót vót khiến người xem liên tưởng ngay tới không khí của Moulin Rouge.

Taylor Swift vốn nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng để phù hợp với âm nhạc của từng giai đoạn. Thời Reputation là họa tiết rắn, bốt và họa tiết rằn ri, sang Lover lại ngập tràn màu pastel và sequin óng ánh. Gần đây, khi quảng bá The tortured poets department (2024), cô lấy cảm hứng từ những nữ thi sĩ kinh điển, diện corset, váy kẻ ca-rô.

gyrf9iaxgaqsvrv.jpg
gyriop6xuamxj8x.jpg
531566879-1316703056488176-3135864451871829486-n.jpg

Dù yêu thích váy áo lấp lánh từ những ngày đầu sự nghiệp giữa thập niên 2000, giai đoạn “show girl” mới này hứa hẹn sẽ là thời kỳ rực rỡ và xa hoa nhất của Taylor Swift.

Album mới The Life of a Showgirl ra mắt ngày 3/10. Nữ ca sĩ cho biết album lấy cảm hứng từ niềm vui mà chuyến Eras Tour. Trước thời điểm podcast phát hành, một đồng hồ đếm ngược trên website chính thức. Trang chủ hiển thị hình cánh cửa từng xuất hiện trong Eras Tour, và khi thời gian trôi qua, bốn chiếc hộp màu khác nhau với ổ khóa lần lượt xuất hiện. Một số fan đoán mỗi hộp tượng trưng cho một phiên bản vinyl màu khác nhau.

Hà Trang
#Taylor Swift #The Life of a Showgirl #album mới #Sabrina Carpenter #Erast Tour #ca sĩ nổi tiếng #đĩa nhạc

