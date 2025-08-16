Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Hà Trang
TPO - Công ty sản xuất "Người tình phỉ thúy" vừa bị cưỡng chế thi hành án hơn 5,65 triệu NDT vì dự án đóng băng do bê bối của Trịnh Sảng. Nữ diễn viên vẫn sống ở Mỹ để né dư luận và pháp lý, nhiều tin đồn cho rằng cô muốn về nước nhưng con đường trở lại gần như bất khả thi.

Theo 163, công ty Đông Khai Chi Tinh, đơn vị sản xuất Người tình phỉ thúy, vừa bị tòa án ra quyết định cưỡng chế thi hành án với số tiền hơn 5,65 triệu NDT (786.00 USD) hôm 14/8. Cơ quan thi hành là Tòa án Nhân dân quận Mật Vân, Bắc Kinh.

Công ty này thành lập tháng 7/2014, do Liên Hải Vân làm đại diện pháp luật, vốn điều lệ 20 triệu NDT (2,7 triệu USD), hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế đạo cụ và trang phục điện ảnh, nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phim, tổ chức hội nghị và triển lãm… Theo thông tin cổ đông, công ty hoàn toàn do Beijing Century Dongyao Culture Media Co., Ltd sở hữu.

trinh-sang6.jpg
Phim Người tình phỉ thúy có Trịnh Sảng và Lee Jong Suk (trái) đóng chính không thể lên sóng.

Do scandal của Trịnh Sảng - nữ diễn viên chính Người tình phỉ thúy - khiến bộ phim bị “đắp chiếu” vĩnh viễn. Công ty từng kiện, yêu cầu bồi thường 90,5 triệu NDT (khoảng 12,4 triệu USD) nhưng diễn viên không thực hiện.

Biến mất khỏi showbiz và sang Mỹ định cư, diễn viên vừa tránh dư luận, vừa né các trách nhiệm pháp lý và khoản nợ khổng lồ, thậm chí bị nhà sản xuất phim Tuyệt mật giả sang Mỹ đòi nợ.

Nhiều nguồn tin nói cuộc sống của cô ở nước ngoài không dư dả, phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Sohu đưa tin xuất hiện tin đồn Trịnh Sảng có ý định trở về Trung Quốc. Một video được đăng tải nhân dịp kỷ niệm 16 năm cô ra mắt, ám chỉ Trịnh Sảng sẵn sàng quay lại: “Nếu các bạn cần, tôi có thể trở về”. Tuy nhiên, danh tính người vận hành tài khoản này và độ xác thực thông tin vẫn chưa được kiểm chứng.

Dù thế, việc trở lại Trung Quốc đối với Trịnh Sảng không hề đơn giản. Cô phải đối mặt với các khoản nợ chưa thanh toán và hàng loạt tranh chấp tài chính, chưa kể những bê bối trước đây có thể khiến dư luận tiếp tục quay lưng.

trinh-sang4.jpg
Trịnh Sảng từng "đánh tiếng" trở về Trung Quốc nhưng đến nay tin tức vẫn im bặt.

Trịnh Sảng sinh năm 1991 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từng là diễn viên điện ảnh - truyền hình nổi tiếng tại Trung Quốc.

Năm 2021, vụ việc Trịnh Sảng thuê người mang thai hộ bị phanh phui, Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia cấm sóng, khẳng định sẽ không cung cấp cơ hội xuất hiện hay phát ngôn cho những cá nhân có bê bối.

Cùng năm, cô bị Cục Thuế Thượng Hải (Cục Kiểm tra số 1) điều tra liên quan các vấn đề như ký “hợp đồng âm dương”, chia nhỏ thu nhập để hưởng thù lao phim cao ngất, gian lận thuế, trốn thuế… Trong khi đó, Cục Quảng bá và Phát thanh Bắc Kinh cũng khởi động điều tra về chi phí sản xuất phim và tỷ lệ thù lao diễn viên.

Đến tháng 8/2021, Cục Thuế Thượng Hải xác định Trịnh Sảng trong giai đoạn 2019-2020 không kê khai đúng pháp luật thu nhập cá nhân 191 triệu NDT, trốn thuế 45,27 triệu NDT và nộp thiếu các khoản thuế khác 26,52 triệu NDT. Cơ quan thuế đã ra quyết định truy thu thuế, áp dụng tiền chậm nộp và phạt với tổng số tiền 299 triệu NDT (46,1 triệu USD).

Hà Trang
#Trịnh Sảng #bê bối sao Trung Quốc #nợ nần #tranh chấp pháp lý #trở lại showbiz #bê bối thuê người mang thai hộ #điều tra thuế

