Trịnh Sảng về Trung Quốc

TPO - Trịnh Sảng xuất hiện trên mạng xã hội sau thời gian dài ở ẩn. Nhiều người tinh ý phát hiện địa chỉ IP của cô ở Trung Quốc, nghi vấn cô từ Mỹ về quê nhà.

Kể từ khi bị phong sát vì trốn thuế, nhờ mang thai hộ rồi chối bỏ con… Trịnh Sảng không còn xuất hiện công khai trước công chúng và chuyển đến Mỹ sinh sống. Những tin tức về nữ diễn viên cũng dần thưa thớt, tuy vậy khán giả vẫn quan tâm đến động thái của cô.

163 đưa tin ngày 19/1, Trịnh Sảng chia sẻ ảnh mới trên tài khoản mạng xã hội của mình. Đây là lần hiếm hoi cô đăng ảnh selfie (tự sướng - PV) kể từ khi ra nước ngoài. Nhìn chung, Trịnh Sảng không thay đổi nhiều so với trước khi rời Trung Quốc. Lần này, cô thể hiện tâm trạng tốt hơn so với nhiều lần hiện diện trước đây. Ngoài ra, Trịnh Sảng cũng đăng video dắt chú chó cưng đi dạo và than thở: “Tôi hết sạch tiền rồi, phải sống tiếp như thế nào đây... Thế giới khắc nghiệt quá!".

Điều khiến nhiều người bất ngờ là một số cư dân mạng tinh ý phát hiện địa chỉ IP của Trịnh Sảng trong lần đăng video này không phải ở Mỹ, mà là tại quê nhà Thẩm Dương, Liêu Ninh. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Không ít khán giả phỏng đoán Trịnh Sảng đã bí mật trở về nước. Đây thực sự là một tin tức khiến nhiều người ngạc nhiên. Những ai theo dõi Trịnh Sảng đều biết rằng cô rời Trung Quốc ban đầu là vì khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ mà cô không thể trả nổi.

Để tránh những khoản nợ này, cô đã chọn cách ra nước ngoài. Trong những năm qua, các chủ nợ ở Trung Quốc không ít lần đăng bài chỉ trích cô, Trịnh Sảng cũng từng bị liệt vào danh sách hạn chế tiêu dùng.

Trong nửa năm qua, cô liên tục cập nhật trạng thái, thường đăng những dòng tâm sự buồn bã, khiến người ta suy đoán cô đang nhớ cuộc sống ở quê nhà.

Vào dịp Giáng sinh, Trịnh Sảng đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Lặng lẽ, nhưng vẫn luôn hiện hữu”. Sau đó, khi đăng ảnh mừng sinh nhật con gái, cô chia sẻ tâm tư hoài niệm giới giải trí: “Ánh sáng rực rỡ, nhân vật chính hôm nay đã xuất hiện”.

Từ tiểu hoa đán hàng đầu showbiz Hoa ngữ, giờ đây Trịnh Sảng phải sống ẩn dật ở nước ngoài để tránh nợ. Cô từng thẳng thắn chia sẻ rằng những năm qua cô sống không hề dễ dàng. Diễn viên cho biết bản thân phải dựa vào tiền lương hưu của bố mẹ để trang trải cuộc sống.

Trịnh Sảng kể khổ cuộc sống tằn tiện ở Mỹ, phải dè sẻn những nhu yếu phẩm cần thiết, ngay cả băng vệ sinh. Dĩ nhiên, lời chia sẻ này cũng bị cho là đang “kể khổ” để lấy lòng người khác.

Phần lớn cư dân mạng không tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của Trịnh Sảng, cho rằng đây là hậu quả cô tự chuốc lấy.

Trong thời gian ở nước ngoài, Trịnh Sảng không chuyển nghề hay tìm công việc ổn định nào, cô sống khép kín, dựa dẫm vào gia đình.

“Hy vọng cô có thể tìm công việc chính đáng, đừng mãi đắm chìm trong hào quang của quá khứ”, “Dành thời gian để kiếm tiền, sớm trả hết nợ nần mới là điều nên làm”… khán giả bình luận.