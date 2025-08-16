Nhà đài tung phim bằng AI bị chỉ trích gay gắt

Theo HK01, sau khi công bố tổ chức cuộc thi sắc đẹp AI đầu tiên tại châu Á, Đài Truyền hình TVB gây chú ý khi đăng tải trên mạng xã hội đoạn giới thiệu “bộ phim truyền hình ngắn đầu tiên do AI tạo ra trong lịch sử truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) - Trong tim tôi, bạn là duy nhất”.

Phim được giới thiệu là sê-ri ngắn do AI thực hiện, thuộc thể loại thanh xuân học đường, có yếu tố tình yêu và ẩn chứa nhiều bí mật xoay quanh nam chính. Nam nữ chính có ngoại hình đẹp, đặc biệt là không lo nguy cơ hình ảnh bị hủy hoại hủy do scandal hoặc tin hẹn hò.

Hình ảnh trong trailer trong trẻo, mang đậm phong cách thường thấy ở phim học đường, nhưng chất lượng hình ảnh AI vẫn còn thô cứng, thiếu tự nhiên.

TVB chưa công bố độ dài, ngày giờ phát sóng cụ thể, chỉ nhấn mạnh đây là “tác phẩm AI đầu tiên trong lịch sử truyền hình Hong Kong (Trung Quốc)”.

Phim thanh xuân học đường do AI thực hiện hoàn toàn được TVB công bố trailer.

Tuy là bước thử nghiệm mới, nhưng phần lớn cư dân mạng không mặn mà với hướng đi này. Nhiều bình luận chỉ trích TVB khi bỏ qua dàn diễn viên trẻ, cho rằng hành động này chỉ để tiết kiệm chi phí nhưng sẽ khiến chất lượng ngày càng đi xuống. Có ý kiến nói: “Thiếu gì người tài, vậy mà lại dùng 100% AI”, “Bao nhiêu diễn viên trẻ đã ký hợp đồng mà không dùng, lại đi làm AI vì muốn tiết kiệm chi phí, chẳng khác nào tự phá nồi cơm của chính nhân viên mình”, nhiều cư dân mạng bình luận gay gắt.

Sau khi phim chính thức lên sóng, rating và lượt truy cập sẽ quyết định liệu giới làm phim có đổ xô chạy theo xu hướng AI hay không.