Nam MC dẫn 500 đám cưới

TPO - Không qua trường lớp bài bản, Hoàng Tùng bước vào sân chơi The TVFace 2025 bằng hành trình bền bỉ từ hơn 500 lễ cưới và sự kiện lớn nhỏ.

Từ sân khấu đám cưới đến truyền hình

Trước khi bước vào môi trường truyền hình cạnh tranh, Hoàng Tùng đã là cái tên quen thuộc trong phân khúc sự kiện đám cưới cao cấp tại TPHCM. Gần 8 năm kinh nghiệm với hơn 500 lễ cưới và sự kiện đã giúp anh định hình phong cách riêng: điềm đạm, tinh tế, không khoa trương. Những năm tháng đứng trước đám đông giúp anh rèn luyện bản lĩnh sân khấu, là nền tảng để anh mạnh dạn bước sang lĩnh vực truyền hình.

Tháng 3, anh gây chú ý khi vào Top 35 cuộc thi tuyển chọn MC của VTV3, dù chưa từng theo học bất kỳ khóa đào tạo nào về MC truyền hình.

Trong vlog cá nhân, Hoàng Tùng kể mình đã phải thực hiện ba chuyến bay Hà Nội - TPHCM trong một ngày để vừa dự thi, vừa kịp dẫn sự kiện lớn của Amazon Global. Dù không tiến xa tại vòng thi VTV3, anh tiếp tục theo đuổi mục tiêu tốt nghiệp khóa đào tạo MC truyền hình chuyên nghiệp của VTV9.

Làn gió mới tại The TVFace 2025

Tại cuộc thi The TVFace 2025 do HTV tổ chức, Hoàng Tùng là một trong số ít thí sinh đến từ miền Bắc. Giọng Bắc chuẩn, trầm của anh tạo nên sự khác biệt giữa dàn thí sinh trẻ chủ yếu hoạt động ở thị trường phía Nam.

Anh được đánh giá là “làn gió mới” không chỉ vì chất giọng, mà còn nhờ bề dày kinh nghiệm sân khấu và khả năng thích ứng nhanh với nhiều thể loại chương trình.

Từ các sự kiện cưới cao cấp, chương trình âm nhạc, hội nghị doanh nghiệp đến những phần dẫn mang tính chính luận, Hoàng Tùng cho thấy sự đa dạng trong phong cách thể hiện. Đối với anh, truyền hình vẫn là đích đến cuối cùng. Hành trình tại The TVFace 2025 được xem là bước ngoặt để anh hiện thực hóa mục tiêu trở thành MC truyền hình chuyên nghiệp.

Nam MC tên đầy đủ là Hoàng Đình Tùng, sinh năm 1998. Tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn, anh quyết định bỏ công việc ổn định để vào TPHCM lập nghiệp, bắt đầu từ con số không. Không người quen, không ngoại hình nổi bật, từng tự ti vì gầy và không biết ăn mặc, Hoàng Tùng phải tự học nghề thông qua các cuộc thi dẫn chương trình và các sân khấu thực tế.

Không theo học trung tâm đào tạo nào, anh tích lũy kỹ năng qua từng góp ý từ đồng nghiệp và khán giả. Sự kiên trì đã giúp nam MC dần khẳng định phong cách cá nhân, trở thành gương mặt gây chú ý tại một trong những chương trình truyền hình dành cho MC trẻ lớn nhất trong năm.