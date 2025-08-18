Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nam MC dẫn 500 đám cưới

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không qua trường lớp bài bản, Hoàng Tùng bước vào sân chơi The TVFace 2025 bằng hành trình bền bỉ từ hơn 500 lễ cưới và sự kiện lớn nhỏ.

Từ sân khấu đám cưới đến truyền hình

Trước khi bước vào môi trường truyền hình cạnh tranh, Hoàng Tùng đã là cái tên quen thuộc trong phân khúc sự kiện đám cưới cao cấp tại TPHCM. Gần 8 năm kinh nghiệm với hơn 500 lễ cưới và sự kiện đã giúp anh định hình phong cách riêng: điềm đạm, tinh tế, không khoa trương. Những năm tháng đứng trước đám đông giúp anh rèn luyện bản lĩnh sân khấu, là nền tảng để anh mạnh dạn bước sang lĩnh vực truyền hình.

515377616-3129021017264360-6214313681601004627-n.jpg

Tháng 3, anh gây chú ý khi vào Top 35 cuộc thi tuyển chọn MC của VTV3, dù chưa từng theo học bất kỳ khóa đào tạo nào về MC truyền hình.

Trong vlog cá nhân, Hoàng Tùng kể mình đã phải thực hiện ba chuyến bay Hà Nội - TPHCM trong một ngày để vừa dự thi, vừa kịp dẫn sự kiện lớn của Amazon Global. Dù không tiến xa tại vòng thi VTV3, anh tiếp tục theo đuổi mục tiêu tốt nghiệp khóa đào tạo MC truyền hình chuyên nghiệp của VTV9.

Làn gió mới tại The TVFace 2025

Tại cuộc thi The TVFace 2025 do HTV tổ chức, Hoàng Tùng là một trong số ít thí sinh đến từ miền Bắc. Giọng Bắc chuẩn, trầm của anh tạo nên sự khác biệt giữa dàn thí sinh trẻ chủ yếu hoạt động ở thị trường phía Nam.

Anh được đánh giá là “làn gió mới” không chỉ vì chất giọng, mà còn nhờ bề dày kinh nghiệm sân khấu và khả năng thích ứng nhanh với nhiều thể loại chương trình.

Từ các sự kiện cưới cao cấp, chương trình âm nhạc, hội nghị doanh nghiệp đến những phần dẫn mang tính chính luận, Hoàng Tùng cho thấy sự đa dạng trong phong cách thể hiện. Đối với anh, truyền hình vẫn là đích đến cuối cùng. Hành trình tại The TVFace 2025 được xem là bước ngoặt để anh hiện thực hóa mục tiêu trở thành MC truyền hình chuyên nghiệp.

533955892-3139064272926701-5508134493651087610-n.jpg
533261195-3139064269593368-6040769904085984240-n.jpg

Nam MC tên đầy đủ là Hoàng Đình Tùng, sinh năm 1998. Tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn, anh quyết định bỏ công việc ổn định để vào TPHCM lập nghiệp, bắt đầu từ con số không. Không người quen, không ngoại hình nổi bật, từng tự ti vì gầy và không biết ăn mặc, Hoàng Tùng phải tự học nghề thông qua các cuộc thi dẫn chương trình và các sân khấu thực tế.

Không theo học trung tâm đào tạo nào, anh tích lũy kỹ năng qua từng góp ý từ đồng nghiệp và khán giả. Sự kiên trì đã giúp nam MC dần khẳng định phong cách cá nhân, trở thành gương mặt gây chú ý tại một trong những chương trình truyền hình dành cho MC trẻ lớn nhất trong năm.

Hà Trang
#Hoàng Tùng #MC truyền hình #The TVFace 2025 #đám cưới cao cấp #hành trình sự nghiệp #truyền hình Việt Nam #MC trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục