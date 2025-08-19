Hàng loạt diễn viên Trung Quốc đối diện nguy cơ bị cấm sóng

TPO - Biên bản được cho là của Cục Điện ảnh Trung Quốc về việc cấm toàn bộ phim đam mỹ, kể cả chiếu trên nền tảng quốc tế đang lan truyền, gây xôn xao.

Ettoday đưa tin ngày 19/8, Weibo lan truyền biên bản nội bộ cuộc họp của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (gọi tắt: Quảng Điện), đề cập việc phim đam mỹ (BL) phát sóng lách luật là hành vi vi phạm, đồng thời đưa ra hai lệnh cấm mới.

Nội dung tài liệu được cho là biên bản cuộc họp ngày 18/8 của Cục phim truyền hình thuộc Quảng Điện. Phần cuối có nhắc đến việc một số phim đam mỹ lách luật để phát sóng, từ nay về sau không được phát hành trên bản quốc tế của các nền tảng mạng.

Kể từ tháng 9, các diễn viên chính tham gia phim đam mỹ bị cấm góp mặt trong bất kỳ tác phẩm nào. Một blogger giải trí trong ngành xác nhận thông tin là có thật, lệnh cấm không có hiệu lực hồi tố. Người này thẳng thắn chỉ trích: “Việc các phim đam mỹ nước ngoài tràn ngược vào Trung Quốc gây ảnh hưởng”.

Phim đam mỹ Nghịch ái khiến hai diễn viên chính là Điền Hủ Ninh (trái) và Tống Tử Du đổi đời. Ảnh: Sina.

Những năm gần đây vẫn có một số đoàn phim thử nghiệm làm BL nhưng chỉ công chiếu ở thị trường nước ngoài.

Nghịch ái, dự án do chính tác giả đam mỹ nổi tiếng Sài Kê Đản làm nhà sản xuất kiêm biên kịch. Phim chỉ chiếu ở nước ngoài nhưng lại gây sốt tại Trung Quốc, vượt cả nhiều phim mùa hè đang phát sóng trong nước về độ hot. Gần đây có thêm bộ Craving You, từng thông báo sẽ phát song song trên 3 nền tảng streaming bản quốc tế của Trung Quốc. Nhưng ngày 29/7, đoàn phim phải tuyên bố gỡ khỏi cả 3 nền tảng.

Theo lệnh mới, các bộ phim BL nếu phát theo dạng “chiếu ngoài Trung Quốc” sẽ bị siết chặt.

Văn bản còn nêu rõ từ tháng 9 trở đi, diễn viên từng tham gia vào các dự án đam mỹ sẽ không được nhận bất kỳ vai diễn nào khác. Đây được cho là lệnh “phong sát”. Điều này sẽ khiến các diễn viên Trung Quốc dè chừng khi cân nhắc nhận vai trong thể loại này.

Nhiều trường hợp nam diễn viên bỗng chốc nổi tiếng nhờ đóng phim đam mỹ. Tới nay, chỉ cần nhận lời thôi cũng đối mặt nguy cơ bị cấm sóng.

Điền Hủ Ninh và Tử Du là ví dụ điển hình. Cả hai bỗng chốc nổi đình nổi đám sau Nghịch ái, lượng người theo dõi tăng hàng triệu chỉ sau thời gian ngắn. Phim leo lên vị trí số 1 trong danh sách phim hot nửa đầu năm 2025 trên nền tảng phát hành. Hai nam chính chỉ trong một tháng đã vào top tìm kiếm hơn 500 lần, vượt xa cả những ngôi sao hàng đầu như Lưu Vũ Ninh, Tiêu Chiến…

Điền Hủ Ninh (trái) và Tử Du. Ảnh: Sina.

Để tránh lệnh cấm đam mỹ tại Trung Quốc, ê-kíp Nghịch ái chọn cách phát sóng tại các quốc gia/vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, từ đó tạo hiệu ứng ngược khi fan Trung phải “vượt tường lửa” để xem phim. Điều này khiến độ nổi tiếng của phim tăng vọt. Nhiều khán giả nhận xét các bộ phim chính thống chiếu hè như Thư quyển nhất mộng, Cẩm tú phương hoa, Đào hoa ánh giang sơn… đều thua bộ phim này, buộc phía quản lý phải can thiệp để “hạ nhiệt”.

Cách đây ít ngày, Điền Hủ Ninh bị cắt cảnh trong show Xin chào thứ 7. Bộ phim Một ngày tháng 7 cũng không thấy bóng dáng nam diễn viên đến phim trường. Có nguồn tin anh bị thay vai. Tuy thế, nếu cấm sóng là thật, nhiều khả năng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Ngày 20/8, Điền Hủ Ninh dự kiến xuất hiện với vai trò người đại diện nhãn hàng.

Thông tin chưa có văn bản chính thức song khiến dư luận bàn tán sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng những yêu cầu này làm dập tắt con đường đi tắt để nổi tiếng của nhiều diễn viên nam, rất nhiều sao sẽ bị ảnh hưởng. “Tháng 9 mà ban hành thì thảm quá, lỡ ký hợp đồng rồi thì sao?”, “Con đường đi tắt coi như bị chặn hết”… khán giả để lại bình luận.

Ở chiều ngược lại, một số người bày tỏ ủng hộ: “Tôi ủng hộ cấm tất cả những ai từng đóng phim đam mỹ”, “Ủng hộ, mấy phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi cuối cùng khỏi bị lôi ra nữa”…