Đêm nhạc có dàn sao Hàn đến Việt Nam bị chỉ trích

TPO - Sự kiện K Showtime mời dàn nghệ sĩ SM Entertainment đến Việt Nam vấp phải nhiều chỉ trích khi phần trình diễn và giao lưu của Taeyeon bị cắt giảm, giá vé chênh lệch khiến người hâm mộ bức xúc dù ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi.

Đêm nhạc K Showtime hội tụ dàn nghệ sĩ SM Entertainment tại TPHCM tối 30/8 gây tranh cãi vì thời lượng giao lưu, diễn của ca sĩ Taeyeon bị cắt giảm.

Cụ thể, Taeyeon (nhóm SNSD) biểu diễn bốn ca khúc To.X, Four seasons, Disaster, Can’t control myself. Đến bài thứ năm là I, cô vẫy chào nói lời tạm biệt và lui vào cánh gà trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Tình huống khiến BTC đêm nhạc phải lên tiếng xin lỗi fan Việt. Video: ltthao.1103.

Bên cạnh đó, người hâm mộ thắc mắc lý do các nghệ sĩ khác đều có tiết mục trình diễn ở sân khấu phụ, nhưng riêng Taeyeon lại không.

Khi Taeyeon rời sân khấu, ngay lập tức nhường chỗ cho Yunho bước ra biểu diễn mà không có phần giới thiệu chính thức. Cách sắp xếp này khiến cộng đồng fan bày tỏ sự thất vọng, cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, khiến họ không còn giữ được sự hào hứng khi theo dõi tiết mục tiếp theo.

Tình huống trên khiến fan hụt hẫng, tạo tranh cãi trên mạng xã hội.

Ban tổ chức sau đó lên tiếng: “Trong phần trình diễn của nghệ sĩ Taeyeon đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn do hiểu lầm trong quá trình giao tiếp của đội chúng tôi. Đây hoàn toàn là lỗi từ HY LIVE và chúng tôi nhận trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi một cách chân thành đến tất cả fan đã tham dự sự kiện. Chúng tôi cũng xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến nghệ sĩ Taeyeon, toàn thể người hâm mộ Việt Nam của Taeyeon”.

Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy thất vọng với cách làm việc của ban tổ chức. Theo phản ánh, sơ đồ chỗ ngồi và mức giá vé ngay từ đầu đã bị cho là vô lý, song vì tình cảm dành cho thần tượng sau 8 năm mới trở lại Việt Nam, fan vẫn chấp nhận bỏ tiền để được gặp gỡ. Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần, ban tổ chức lại tung mã giảm giá sâu, khiến những người mua vé sớm chịu thiệt thòi.

Taeyeon trong đêm nhạc ở TPHCM. Ảnh: Candy_Jewelly.

Người hâm mộ bức xúc khi hình ảnh Taeyeon được đặt nổi bật trên poster quảng bá, nhưng thực tế cô chỉ biểu diễn 4 ca khúc. “Biển lightstick hồng (màu đặc trưng của nhóm SNSD) là đủ để thấy khán giả đóng góp từ đâu, vậy mà vẫn bị đối xử thiếu tôn trọng. Xin lỗi thì có hoàn lại tiền cho fan không?”, một tài khoản viết.

Không chỉ dừng ở nội dung chương trình, nhiều khán giả còn phàn nàn về khâu tổ chức, từ xếp hàng check-in, gom nhiều khu vực vào chung một hàng chờ, đến việc thiết kế sân khấu khiến các dự án fan treo ở khán đài bị che khuất. Âm thanh cũng bị chê không mang lại trải nghiệm tốt, micro gặp trục trặc.

Trên mạng xã hội, không ít fan bày tỏ phẫn nộ. Họ cho rằng một lời xin lỗi bằng story tiếng Việt của ban tổ chức là chưa đủ để giải quyết vấn đề.

K Showtime được bán vé với giá dao động từ 1,2-6 triệu đồng/vé, tình hình bán vé không khả quan dù quy tụ dàn sao Hàn nổi tiếng.