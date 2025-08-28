Cuộc sống sang chảnh của Ngọc Anh vừa bị bắt

TPO - Trước khi vướng vòng lao lý, Miss Audition Ngọc Anh khiến nhiều người chú ý bởi hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy hàng hiệu, đi xe sang, check-in tại nhà hàng và địa điểm cao cấp.

Dư luận mạng xã hội xôn xao trước tin Miss Audition Ngọc Anh bị bắt tạm giam, khởi tố hình sự vì tham gia đường dây buôn bán khí cười tại tụ điểm Lava (74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM).

Cơ quan công an xác định Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động trái phép cung cấp khí cười tại quán bar Lava.

Nguyễn Thị Ngọc Anh (thứ ba từ trái sang) cùng các đồng phạm.

Miss Audition 2006 sớm rời showbiz

Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1988, được biết đến khi đăng quang Miss Audition 2006 ở tuổi 18. Thời điểm đó, cô nổi bật nhờ gương mặt khả ái, gu thời trang hiện đại và khả năng vũ đạo. Ngọc Anh vượt qua nhiều gương mặt đình đám cùng thời như Bảo Thy, Quỳnh Nga để giành vị trí cao nhất.

Được mệnh danh là “hot girl đời đầu”, cô từng theo học Học viện Thời trang London, xuất hiện trên nhiều tạp chí, làm người mẫu ảnh và giữ vai trò MC chương trình Nhạc Việt online. Hình ảnh cô trẻ trung, sắc sảo.

Miss Audition Ngọc Anh.

Khi sự nghiệp đang mở rộng, Ngọc Anh bất ngờ kết hôn ở tuổi 19 với một doanh nhân hơn mình 10 tuổi. Kể từ đó, cô gần như “biến mất” khỏi showbiz, tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình.

“Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần lấy được người mình yêu là hạnh phúc. Nhưng khi cưới rồi mới biết hôn nhân nảy sinh nhiều vấn đề ngoài sức tưởng tượng”, Ngọc Anh từng chia sẻ.

Cuộc hôn nhân kéo dài gần bốn năm, hai con lần lượt chào đời, giúp cô có một mái ấm tưởng như trọn vẹn. Cô nhiều lần bày tỏ sự mãn nguyện khi có chồng yêu thương và gia đình đủ “nếp - tẻ”. Tuy nhiên, đến năm 2019, Ngọc Anh xác nhận ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Cuộc sống sau ly hôn

Hai năm sau khi chia tay, cô tiết lộ có bạn trai mới là người đàn ông ngoại quốc hiền lành, thật thà. Dù vậy, cô hạn chế chia sẻ hình ảnh để giữ sự riêng tư.

Ngoài việc kinh doanh, cô còn hoạt động như một KOL, người mẫu ảnh. Trang Facebook cá nhân với hơn 100.000 lượt theo dõi trở thành nơi cô thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, check-in tại nhiều địa điểm sang trọng, du lịch ở các nơi nổi tiếng.

Ngọc Anh khoe cuộc sống sang chảnh trước khi bị bắt.

Bước sang tuổi U40, Ngọc Anh vẫn giữ nhan sắc trẻ trung. Sau tin bị bắt, trang Facebook cá nhân của Ngọc Anh không thể truy cập. Khi tìm kiếm, tài khoản hơn 100.000 lượt theo dõi chỉ hiển thị dòng thông báo: “Bạn hiện không xem được nội dung này”.