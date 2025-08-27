Người hát nhạc phim 'Mưa đỏ' khiến khán giả khóc nghẹn

TPO - "Còn gì đẹp hơn”, ca khúc lấy cảm hứng từ ''Mưa đỏ'' do Nguyễn Hùng thể hiện đang là hiện tượng. Với giai điệu mộc mạc, ca khúc chạm đến cảm xúc của khán giả, được ví như lời hồi đáp cho “Mẹ yêu con”.

Còn gì đẹp hơn - ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ do ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng thể hiện - đang là hiện tượng, lan tỏa trên mạng xã hội và được khán giả nhắc tới như lời hồi đáp đầy xúc động của người lính dành cho mẹ nơi hậu phương. Nhiều người đánh giá bài hát còn có phổ biến hơn nhạc phim chính thức của Mưa đỏ.

Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ. Video: NSX.

Bài hát từ phim Mưa đỏ thành hiện tượng

Những câu hát giản dị mà da diết như “Nếu hết kháng chiến mà con còn chưa về thì mẹ đừng buồn mẹ nhé, vì mẹ đã có một con anh hùng”, hay “Đem thanh xuân gieo tự làm cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn” khiến nhiều người nghe nghẹn ngào.

Âm nhạc, ca từ và giọng hát mộc mạc của Nguyễn Hùng kết hợp với bối cảnh tái hiện lịch sử bi tráng trong Mưa đỏ tạo nên sức cộng hưởng, chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người nghe.

Nguyễn Hùng (sinh năm 1999), tác giả - ca sĩ thể hiện Còn gì đẹp hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc đã vươn lên Top 1 bảng xếp hạng Daily Viral Songs trên Spotify, hiện đứng hạng 3 trong Top 50 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam. Trên YouTube, bản thu chính thức đạt gần 8 triệu lượt xem, còn TikTok tràn ngập các video sử dụng giai điệu này làm nhạc nền.

Đặc biệt, phiên bản ca khúc bằng ngôn ngữ ký hiệu do cộng đồng trẻ sáng tạo đã lan truyền rầm rộ trước cả khi bộ phim ra rạp.

Một số khán giả nhận xét ca khúc chính là lá thư của người con từ chiến trường gửi về cho mẹ, đối thoại với ca khúc Mẹ yêu con vốn quen thuộc nhiều thập niên qua.

Trên TikTok, khi giai điệu Còn gì đẹp hơn được mashup (kết hợp) với Mẹ yêu con phiên bản Anh trai vượt ngàn chông gai, hàng trăm video lồng ghép hình ảnh người lính, người mẹ đã tạo nên cơn sốt xúc động. “Nếu Mẹ yêu con là tiếng nói của người mẹ anh hùng, thì Còn gì đẹp hơn lại là lời đáp của những người con đã dâng hiến tuổi trẻ cho đất nước”, một bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình viết.

Bản mashup Còn gì đẹp hơn - Mẹ yêu con gây sốt TikTok.

Giọng hát mộc mạc và sức lan tỏa từ sân khấu live

Không chỉ tạo tiếng vang trên nền tảng trực tuyến, Còn gì đẹp hơn càng được yêu thích khi vang lên trên sân khấu. Tại concert Sao nhập ngũ tối 24/8, Nguyễn Hùng đánh đàn guitar song ca cùng Bùi Công Nam, mang đến bản phối mộc mạc, gây bão mạng xã hội.

Nhiều khán giả nhận xét giọng hát của hai ca sĩ hòa quyện tự nhiên. Nguyễn Hùng với chất giọng hoài cổ, nhiều độ rung, như đang kể lại câu chuyện chiến tranh, trong khi Bùi Công Nam mang đến sự trong sáng, như hướng về tương lai hòa bình. “Bản gốc đã hay, bản live còn chạm sâu hơn”, một người xem để lại bình luận.

Màn kết hợp gây sốt của Nguyễn Hùng và Bùi Công Nam. Video: Bùi Công Nam.

Điểm khiến ca khúc đặc biệt được chú ý là chất giọng mộc mạc của Nguyễn Hùng, thành viên nhóm nhạc Maydays, từng nổi lên với Phép màu trong phim Đàn cá gỗ. Nhiều khán giả miêu tả giọng hát của anh “rất xưa, nghe thấm từng câu chữ” và “hợp với những bài ca thời chiến”. Sự chân phương, không màu mè lại khiến người nghe dễ đồng cảm và liên tưởng đến thế hệ cha anh đã gác lại tuổi trẻ để ra chiến trường.

Nguyễn Hùng chia sẻ quá trình tham gia Mưa đỏ để lại cho anh nhiều xúc cảm: “Với nhân vật Hải phải chứng kiến sự mất mát của đồng đội, chính Hải cũng hy sinh vì hòa bình, điều đó càng thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Nhiều khán giả cho rằng giai điệu như làm sống dậy hình ảnh những lá thư gửi về hậu phương, nơi có các bà mẹ mòn mỏi chờ con. Một bình luận viết: “Chưa bao giờ tôi thấy âm nhạc kháng chiến gần gũi và hiện lên rõ mồn một như vậy. Nghe là cảm giác máu, nước mắt, nỗi nhớ nhung da diết hiện ngay trước mắt”.

Dẫu vậy, không ít người tiếc nuối khi ca khúc không xuất hiện trong phim Mưa đỏ. “Tôi cứ ngóng bài Còn gì đẹp hơn cuối phim vì thấy quá hợp. Nếu ca khúc vang lên ở cảnh cuối, chắc chắn nước mắt sẽ trào ra”, một khán giả chia sẻ.