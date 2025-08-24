Bức hình gây sốt của Phương Mỹ Chi

TPO - 12 năm sau khi cùng bước ra từ "Giọng hát Việt nhí", Phương Mỹ Chi và RHYDER tiếp tục song hành ở “vũ trụ say hi”. Bức hình cả hai đổi vai, quán quân và á quân, sau đêm chung kết "Em xinh say hi" đang được thảo luận rầm rộ trên mạng xã hội.

Bức hình tạo bàn luận

Bức hình màn đổi vai của Phương Mỹ Chi và RHYDER đang gây sốt trên mạng xã hội sau khi "cô bé dân ca" nhận giải quán quân Em xinh say hi tối 23/8.

Năm 2013, Phương Mỹ Chi lần đầu gây chú ý khi giành ngôi á quân Giọng hát Việt nhí, còn Quang Anh, nay hoạt động với nghệ danh RHYDER, đăng quang quán quân. 12 năm sau, cả hai tiếp tục ghi dấu tại “vũ trụ say hi”. Quang Anh là á quân Anh trai say hi 2024, còn Phương Mỹ Chi chạm đến ngôi vị quán quân Em xinh say hi 2025.

Bức hình tạo bàn luận của Phương Mỹ Chi và RHYDER.



Khoảnh khắc đăng quang, giọng ca sinh năm 2003 xúc động chia sẻ: “Không ngờ có ngày pháo hoa bắn lên là để chúc mừng cho quán quân Phương Mỹ Chi". Cô cho biết trong nhiều năm hoạt động, từng nhận về “chiếc cúp tinh thần” từ sự yêu thương của khán giả. Lần này, ca sĩ đã chạm tay vào cúp, đây là khoảnh khắc đặc biệt, như phần thưởng xứng đáng cho chặng đường bền bỉ của Phương Mỹ Chi.

Với 779.290 lượt bình chọn, kết quả được đánh giá thuyết phục, không gây tranh cãi.

Một khán giả viết trên chia sẻ: “12 năm chờ đợi cuối cùng cũng có chiếc cúp chính thức dành cho Phương Mỹ Chi. Em xứng đáng được tỏa sáng như vậy từ lâu rồi".

Cùng bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2013, cả Phương Mỹ Chi và RHYDER đều trải qua hành trình dài để khẳng định vị trí trong showbiz. RHYDER gây bất ngờ với 875.000 lượt bình chọn tại Anh trai say hi 2024, Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả nhờ sự bứt phá tại hành trình Em xinh.

Điểm thú vị là cả hai đều gắn bó với MC Trấn Thành, người từng dẫn dắt Giọng hát Việt nhí 2013 và giờ tiếp tục đồng hành ở hai chương trình Anh trai và Em xinh.

Một fan RHYDER chia sẻ: “Năm ngoái tôi khóc khi thấy RHYDER nhận 875.000 lượt bình chọn và về nhì. Năm nay lại rưng rưng khi thấy Phương Mỹ Chi đăng quang. Với tôi, cả hai đều là minh chứng cho sự nỗ lực và đam mê bền bỉ".

Dấu ấn khác biệt

Tại Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi đã được coi là ứng cử viên sáng giá trong top 5 chung cuộc. Cô cho thấy sự nổi bật bởi tư duy âm nhạc mới mẻ, sáng tạo, bên cạnh đó là sự hài hước, biết tạo "mảng miếng" khi tương tác cùng dàn thí sinh.

Cô nhiều lần nằm trong nhóm dẫn đầu bình chọn nhờ biết phát huy thế mạnh dân gian. Tiết mục Hề đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào cuộc thi, là khởi đầu giúp cô nổi bật giữa dàn Em xinh.

Song song tham gia cả Sing! Asia lẫn Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi thành công tạo hiệu ứng truyền thông, khiến sức hút của cô lan rộng hơn nhiều đồng nghiệp.

Việc biết khai thác tài nguyên cá nhân để xây dựng thương hiệu, kết hợp cùng chiến lược bình chọn chuyên nghiệp từ người hâm mộ, đã giúp nữ ca sĩ có bước bứt phá vượt trội.

“Fan của PMC làm việc như một ê-kíp thực thụ, từ thiết kế poster, dựng clip cho đến vận động bình chọn, tất cả đồng lòng vạch chiến lược cho kết quả mĩ mãn của Phương Mỹ Chi", một tài khoản để lại bình luận.