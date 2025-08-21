Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hwang Jung Eum 'Gia đình là số 1' đối diện 3 năm tù

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ diễn viên Hwang Jung Eum thừa nhận chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ won từ công ty riêng để đầu tư tiền ảo. Tại phiên tòa ngày 21/8, Viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm tù giam.

Chosun đưa tin ngày 21/8, tại phiên xử cuối cùng tại Tòa án quận Jeju (do thẩm phán Im Jae Nam, Phòng Hình sự số 2 chủ tọa), Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với nữ diễn viên Hwang Jung Eum (40 tuổi).

Cô bị truy tố theo Luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, với cáo buộc chiếm đoạt khoảng 4,34 tỷ won (tương đương 3,1 triệu USD) từ công ty quản lý riêng.

d.jpg
Hwang Jung Eum đối diện với mức án 3 năm tù vì biển thủ hàng tỷ won để đầu tư tiền ảo.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 12 cùng năm, Hwang Jung Eum đã rút tổng cộng 4,34 tỷ won từ công ty Hunminjeongeum Entertainment, nơi cô sở hữu 100% cổ phần. Ban đầu, khoảng 700 triệu won được rút ra dưới danh nghĩa “tạm ứng”, sau đó gần 4,2 tỷ won được chuyển vào đầu tư tiền điện tử.

Trong phiên tòa đầu tiên hồi tháng 5, Hwang thừa nhận toàn bộ cáo buộc. Sau đó, thông qua công ty, cô thông báo đã hoàn trả toàn bộ số tiền tham ô trong hai đợt (ngày 30/5 và 5/6), kèm theo chứng từ xác nhận nộp cho tòa.

Trong một tuyên bố trước đó, nữ diễn viên giải thích động cơ: “Tôi lập công ty để hỗ trợ sự nghiệp nghệ thuật của mình. Năm 2021, một số người quen khuyên tôi đầu tư tiền ảo với hy vọng tăng trưởng vốn cho công ty. Do thiếu hiểu biết nhưng vẫn tin rằng có thể sinh lời, tôi đã đưa ra quyết định sai lầm. Dù khoản tiền đứng tên công ty, thực chất đó là thu nhập từ hoạt động cá nhân của tôi, nên tôi đã hành xử bất cẩn".

Phiên tuyên án đối với Hwang Jung Eum dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Hwang Jung Eum, sinh năm 1985, ra mắt với vai trò ca sĩ nhóm Sugar năm 2001 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn với loạt phim ăn khách như Gia đình là số 1 (phần 2), Secret love, Kill me, heal me hay She was pretty... Cô từng nhiều lần nhận giải thưởng truyền hình lớn nhờ lối diễn xuất đa dạng. Về đời tư, cô kết hôn với doanh nhân Lee Young Don năm 2016, có hai con trai, từng trải qua sóng gió hôn nhân nhưng sau đó hòa giải.

Hà Trang
#Hwang Jung Eum #tham ô #tội phạm kinh tế #đầu tư tiền ảo #xử án diễn viên #công ty quản lý #bản án

Xem thêm

Cùng chuyên mục