PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA NHÌN TỪ CƠN SỐT CONCERT QUỐC GIA: Giải mã cơn sốt chưa từng có

Trong tháng 8 và đầu tháng 9, khán giả cả nước chứng kiến sự xuất hiện liên tiếp của các “concert quốc gia” với quy mô chưa từng có, hướng về Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Hàng chục nghìn người tập trung tại quảng trường, sân vận động, có đêm nhạc đạt hàng triệu lượt đăng ký vé trực tuyến tạo nên “cơn sốt”.

“Cơn sóng concert” đang minh chứng cho sức hút bùng nổ của thị trường biểu diễn, phản chiếu nhu cầu ngày càng lớn của công chúng trong việc tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa - giải trí xứng tầm.

Concert Tổ quốc trong tim tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: BTC.

Trải nghiệm cộng đồng có một không hai

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở khán giả. Họ không chỉ tìm đến để nghe nhạc, mà còn để hòa mình vào trải nghiệm tập thể “có một không hai” trong ngày lễ lớn của đất nước.

Trong không gian hàng vạn người khoác áo cờ đỏ, cùng hô vang hô vang hai tiếng “Việt Nam”, hát theo những giai điệu quen thuộc, mang lại nhiều xúc cảm, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khác với sự kiện giải trí đơn thuần. Gen Z, vốn thường bị xem là xa cách với dòng nhạc truyền thống, nay lại có cách biểu đạt tình yêu Tổ quốc gần gũi, rất riêng.

Những chương trình cũng thay đổi cách tiếp cận. Thay vì tiết mục trang trọng, mang tính biểu diễn lễ nghi, concert quốc gia được dàn dựng như đại nhạc hội. Hệ thống âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế, vũ đạo đồng bộ, dàn nhạc live. Sân khấu ở concert “Tổ quốc trong tim” là ví dụ minh chứng cho điều đó. Đêm nhạc hút 50.000 khán giả, tái hiện những dấu mốc lịch sử qua biểu tượng cờ đỏ sao vàng, đoàn quân hành tiến, chữ V tượng trưng cho “Việt Nam - Chiến thắng”, kết hợp công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm mãn nhãn.

"Concert quốc gia" là cụm từ được dư luận nhắc nhiều đến trong tháng 8. Ảnh: BTC.

Hai đêm nhạc hút 50.000 khán giả của V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V-Fest tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), hay đêm concert Tự hào là người Việt Nam tại Quảng trường sân vận động Mỹ Đình cũng mang đến nhiều dấu ấn tự hào, xúc động.

Âm nhạc cũng được làm mới. Cảnh tượng hàng vạn người, bất kể tuổi tác, cùng hát, nhảy múa theo những bài ca đi cùng năm tháng được phối khí hiện đại là hình ảnh được chia sẻ rầm rộ thời gian qua. Những màn song ca giữa nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ đem đến cảm xúc mới lạ, mang thông điệp kế thừa giữa quá khứ và hiện tại.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cho biết khoảnh khắc 50.000 khán giả ở Mỹ Đình cùng đồng thanh hát ca khúc này là “cảm xúc quá lớn, có thể vỡ cả trái tim vì tự hào”.

Giải mã sự bùng nổ của "concert quốc gia"

Không chỉ trên sóng truyền hình, concert quốc gia phủ sóng khắp mạng xã hội. Chỉ một video trên TikTok ghi lại cảnh hàng vạn khán giả bật đèn flash, hay clip đám đông hô vang tên nghệ sĩ, đã nhanh chóng lan tỏa và tạo hiệu ứng cộng hưởng. Người tham dự chia sẻ, người ở xa cảm thấy khó bỏ lỡ, từ đó kích thích nhu cầu tham gia ở các concert kế tiếp.

Hình ảnh đẹp trong đêm nhạc 50.000 khán giả ở Mỹ Đình. Ảnh: BTC.

Chia sẻ với Tiền Phong, chuyên gia truyền thông Lê Minh Tâm cho rằng sự bùng nổ của concert quốc gia trước hết xuất phát từ nền tảng tinh thần yêu nước đã được nuôi dưỡng trong giới trẻ. Ông dẫn chứng trào lưu nhân dịp Quốc khánh 2024, khi nhiều người tự sơn mái nhà, cửa sắt thành hình lá cờ đỏ sao vàng, như một cách bày tỏ tình cảm với Tổ quốc. “Tinh thần ấy vốn âm ỉ và chỉ chờ cơ hội để bùng lên trong những không gian cộng đồng như đại nhạc hội”, ông nói.

Theo ông Tâm, sự nâng cấp vượt trội về chất lượng nghệ thuật, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến cách phối lại ca khúc khiến khán giả thêm phần hào hứng. Nếu trước đây, nhiều bạn trẻ thấy các chương trình kỷ niệm xa lạ, thậm chí nhàm chán, thì nay cùng một giai điệu quen thuộc vẫn có thể chạm đến cảm xúc, bởi nó mang hơi thở của thời đại.

Như Tổ quốc trong tim, không cần đến những ca sĩ “hot” trên thị trường, concert vẫn “khuấy động” mạng xã hội bằng sự rung cảm, tinh thần của hàng vạn người.

Chuyên gia truyền thông cho rằng sự thành công của các concert quốc gia còn đến từ cách tổ chức và kịch bản sáng tạo, được thiết kế để khơi gợi cảm xúc cộng đồng.

“Các ê-kíp sản xuất trẻ đã mang đến tư duy mới. Thay vì chỉ dựng sân khấu và biểu diễn ca khúc, họ lồng ghép những khoảnh khắc giàu cảm xúc, chẳng hạn phát lại video cựu chiến binh chia sẻ về giá trị của hòa bình trước khi bước vào tiết mục. Những chi tiết tưởng nhỏ nhưng tạo dấu ấn rất mạnh trong tâm trí người xem, đồng thời lan tỏa rộng trên nền tảng số”, ông Lê Minh Tâm nhận định.

Tùng Dương (trái) và NSƯT Đăng Dương biểu diễn tại concert Tổ quốc trong tim. Ảnh: BTC.

Việc phối hợp tạo nên những sự kiện tầm quốc gia giữa các bên là điều đáng lưu tâm. “Kịch bản thuộc về đội ngũ sản xuất, phân phối vé có các đơn vị chuyên trách, còn truyền thông thì do báo chí và nền tảng số đảm nhiệm. Khi các nguồn lực xã hội cùng tham gia, hiệu ứng cộng hưởng sẽ rất mạnh mẽ”, chuyên gia nói.

Theo chuyên gia, ngay cả nghệ sĩ cũng được truyền cảm hứng đặc biệt khi đứng trên sân khấu này. “Không ít khán giả thắc mắc nghệ sĩ có nhận cát-xê hay không, nhưng thực tế cảm giác được 50.000 người cùng hòa giọng còn lớn hơn mọi giá trị vật chất. Đó là niềm hạnh phúc không dễ tìm thấy ở bất kỳ sân khấu nào”, ông Tâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò khuếch đại của báo chí và nền tảng số. Chính vòng lặp truyền thông, mạng xã hội, cộng đồng đã biến concert quốc gia từ sự kiện âm nhạc thành hiện tượng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn.

Trước đó, Việt Nam hầu như chưa từng có những concert hàng vạn khán giả dành riêng cho nhạc yêu nước. Sự bùng nổ lần này cho thấy khán giả, đặc biệt những người trẻ sẵn sàng đón nhận, hòa nhập vào dòng chảy văn hóa, lịch sử trong không gian cùng hàng vạn con người mang trong mình tình yêu đất nước.