Lý do 'Mưa đỏ' lập kỷ lục chưa từng có

TPO - Điều khiến "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng phòng vé không chỉ nằm ở quy mô sản xuất, mà còn ở cách bộ phim kể chuyện bằng cảm xúc. Phim chạm vào niềm tự hào dân tộc, đánh thức ký ức lịch sử của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Mưa đỏ là phim Việt thứ 10 chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2025, sau Chị dâu, Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ, Đèn âm hồn, Nhà gia tiên, Quỷ nhập tràng, Địa đạo, Lật mặt 8 và Thám tử Kiên. Mưa đỏ vượt Địa đạo trở thành phim lịch sử, chiến tranh cách mạng cán mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất ở rạp Việt. Phim cũng vượt qua bom tấn anime Nhật Bản là Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành về doanh thu trong ngày.

Tính đến chiều 26/8, phim thu về hơn 138 tỷ đồng. Riêng ngày cuối tuần (24/8), doanh thu phim là 33 tỷ đồng, bán được hơn 300.000 vé. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các suất chiếu Mưa đỏ ở rạp trung tâm TP Hà Nội đều kín ghế, một số phòng chiếu chỉ trống 1-2 chỗ. Suất chiếu muộn cũng có đông khán giả để xem phim, check-in cùng poster.

Phim chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, xoay quanh cuộc đời ngắn ngủi nhưng thăng hoa của những người lính Việt Nam cố thủ trong trận Thành cổ Quảng Trị 1972. Đó là Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên trường nhạc đầy khí phách, Bình (Lâm Thanh Nhã) - họa sĩ trẻ tòng quân theo tiếng gọi tổng động viên, Tú (Đình Khang) - chàng trai trẻ khai gian tuổi để được ra mặt trận cứu nước, Tạ (Phương Nam) - tay đội trưởng cục súc nhưng chân chất. Họ luôn sống trong thế "nằm với cọp", đánh đổi thanh xuân để mong mỏi về một hòa bình không xa cho dân tộc.

Sức hút phòng vé

Trong bối cảnh phim Việt nhiều năm qua thường nhường vị trí dẫn đầu phòng vé cho các bom tấn Hollywood hoặc anime Nhật, việc Mưa đỏ vươn lên dẫn đầu đã khiến không ít người bất ngờ. Thành công này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Trước hết, phim khai thác đề tài lịch sử - chiến tranh, vốn là mảng ít được điện ảnh thương mại Việt Nam chạm đến trong những năm gần đây. Quảng Trị, 1972, với 81 ngày đêm khốc liệt đã đi vào lịch sử, trở thành chất liệu quý để đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng nhà văn Chu Lai dựng nên một bản anh hùng ca.

Mưa đỏ còn được đầu tư sản xuất ở quy mô lớn hiếm thấy với dòng phim chính luận: phim trường rộng 40 ha, hàng nghìn diễn viên quần chúng, nhiều đại cảnh chiến đấu được dàn dựng công phu. Chính sự hoành tráng này tạo nên lợi thế khi đưa tác phẩm ra rạp, so sánh được với các bom tấn quốc tế ở khía cạnh hình ảnh và trải nghiệm thị giác.

Để giữ chân khán giả, Mưa đỏ không chỉ dựa vào lịch sử và cảm xúc nhân vật, mà còn tận dụng hiệu ứng hình ảnh và các trường đoạn hành động để tăng tính giải trí.

Ở khía cạnh kỹ xảo, phim sử dụng nhiều lớp dựng cháy nổ, đạn pháo, lửa khói, nhưng không “kịch” đến mức giả tạo. Theo chia sẻ của ê-kíp, nhiều cảnh pháo sáng, lửa nổ được quay thật tại hiện trường, chỉ bổ sung kỹ xảo hậu kỳ để tăng độ hoành tráng. Điều này tạo nên hiệu ứng “thật mà vẫn đẹp”, khiến khán giả không bị tách khỏi mạch cảm xúc.

Trong các cảnh cận chiến, đạo diễn khéo léo kết hợp chuyển động máy quay tay với nhịp cắt nhanh, tạo cảm giác căng thẳng tương đương phim hành động hiện đại. Khán giả trẻ vì vậy không cảm thấy Mưa đỏ quá nặng nề, mà giống như đang xem một bộ phim vừa có chiều sâu, vừa có tính giải trí mạnh.

Tiếng đất đá sụp đổ, cận cảnh lính ngã xuống trong làn mưa pháo, hay cảnh cờ đỏ tung bay giữa khói lửa đều mang đến hiệu ứng thị giác chân thực.

Cảm xúc giữ chân khán giả trẻ

Điểm quan trọng là dù hành động nhiều, phim không đánh mất cảm xúc. Xen giữa những phân cảnh dữ dội là giây phút lặng, khi người lính chia nhau mẫu lương khô, đùa giỡn trước cái chết, hay viết thư gửi người thương ở nhà. Chính sự đan xen này giúp phim không sa đà “giáo điều”, mà trở thành tác phẩm vừa kịch tính, vừa dễ xem.

Điều khiến Mưa đỏ trở thành hiện tượng không chỉ nằm ở quy mô sản xuất, mà còn ở cách bộ phim kể chuyện bằng cảm xúc. Mưa đỏ chạm vào niềm tự hào dân tộc, đánh thức ký ức lịch sử của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Khán giả không chỉ thấy những trận đánh dữ dội, mà còn theo chân từng người lính tuổi đôi mươi rời mái trường, mái nhà để bước vào chiến trường. Những nhân vật được khắc họa rõ tính cách - từ sự ngây ngô, hồn nhiên cho đến những khoảnh khắc trưởng thành khi đối diện cái chết - dễ lấy nước mắt người xem. Đây cũng là yếu tố giúp Mưa đỏ chinh phục khán giả trẻ vốn không quen với dòng phim chiến tranh.

Một hình ảnh ấn tượng trong phim là khi Cường và tay tướng Việt Nam Cộng hòa Quang (Steven Nguyễn) đều thầm yêu cô dân công Hồng (Lê Hạ Anh). Ở cảnh cao trào, cả hai giành nhau chiếc khăn rằn, thoáng tạo thành hình chữ S - tượng trưng cho nước Việt Nam.

Những điểm trừ đáng tiếc

Dù gặt hái thành công bước đầu, Mưa đỏ không tránh khỏi hạn chế. Một số đoạn thoại còn nặng tính minh họa, thiếu tự nhiên, khiến cảm xúc bị ngắt quãng. Nhịp phim có chỗ dàn trải, đặc biệt ở những phân cảnh chiến đấu kéo dài, có thể khiến khán giả trẻ vốn quen tiết tấu nhanh cảm thấy mệt mỏi.

Ngoài ra, việc phim tập trung vào khắc họa tinh thần tập thể đôi khi khiến một số tuyến nhân vật cá nhân chưa được khai thác hết. Khán giả có thể tiếc nuối khi những số phận đầy tiềm năng chỉ xuất hiện chớp nhoáng trước khi ngã xuống. Chuyện tình của Cường - Hồng giàu cảm xúc nhờ diễn xuất tròn vẹn của Nhật Hoàng và Hạ Anh, song bị khai thác gấp rút tạo cảm giác hụt hẫng.

Tuy vậy, nhìn tổng thể, những hạn chế này chưa đủ lớn để che lấp thành công của tác phẩm, cả ở góc độ nghệ thuật lẫn thương mại.

Mưa đỏ chứng minh rằng một bộ phim lịch sử - chiến tranh Việt Nam vẫn có thể trở thành hiện tượng phòng vé nếu được đầu tư bài bản và kể chuyện bằng cảm xúc chân thành. Thành công bước đầu của phim không chỉ giúp điện ảnh Việt có thêm niềm tin, mà còn cho thấy khán giả trong nước sẵn sàng ủng hộ tác phẩm “made in Vietnam” khi nó vừa chất lượng, vừa chạm đến trái tim.

Mưa đỏ còn tiếp tục cuộc đua phòng vé. Nhưng bất kể con số cuối cùng là bao nhiêu, bộ phim đã làm được điều quan trọng nhất: khiến hàng trăm nghìn khán giả trẻ ngồi lại để lắng nghe câu chuyện 81 ngày đêm Quảng Trị, và bước ra rạp với một niềm biết ơn mới dành cho thế hệ đi trước.