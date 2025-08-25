Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

'Quốc ca' vang lên chiều 2/9 ở Nhà hát Hồ Gươm - trùng thời điểm 80 năm trước Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" là hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua (Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TPHCM…). "Quốc ca" của nhạc sĩ Văn Cao được lựa chọn mở màn chương trình lúc 14h chiều 2/9 - trùng với khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 80 năm trước ở Quảng trường Ba Đình.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chương trình hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi được tổ chức chiều 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tiết mục Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao được lựa chọn mở màn lúc 14h - trùng với khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 80 năm trước ở Quảng trường Ba Đình.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định sự trùng hợp này mang ý nghĩa thiêng liêng, càng làm nổi bật giá trị của Điều còn mãi trong đời sống tinh thần của người dân.

a58i8305.jpg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nói về ý nghĩa của chương trình.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng khẳng định chương trình mang sứ mệnh tôn vinh những giá trị âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ hàn lâm. Âm nhạc dân tộc, ca khúc cách mạng, dân ca, nhạc đỏ, nhạc trữ tình đều được đưa lên sân khấu giao hưởng.

"Chúng tôi chọn cách kể câu chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại, nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử. Ví dụ, Trường ca sông Lô sẽ được dàn dựng theo phong cách concerto cho piano và dàn nhạc, Hướng về Hà Nội sẽ được thể hiện bằng tiếng đàn cello tinh tế", ông Trần Mạnh Hùng nói.

a58i8112.jpg
Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng khẳng định chương trình mang sứ mệnh tôn vinh giá trị âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ hàn lâm.

Giám đốc âm nhạc sắp xếp trình tự các tác phẩm được lựa chọn trình diễn có dụng ý. Đó là hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua (Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TPHCM…).

Tiết mục chào kết hứa hẹn bùng nổ với giai điệu hào hùng của Một vòng Việt Nam do Tùng Dương trình bày và Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên với sự tham gia của dàn nghệ sĩ.

Nhà báo Nguyễn Văn Bá - đại diện đơn vị tổ chức - cho biết thời điểm diễn ra chương trình trùng với nhiều sự kiện nghệ thuật lớn, khiến một số nội dung dự kiến ban đầu phải điều chỉnh.

a58i8520.jpg
NSƯT Lan Anh sẽ thể hiện ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ ở chương trình.

"Chúng tôi đã làm việc với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong suốt nhiều tháng để xây dựng ý tưởng. Trong quá trình chuẩn bị, đời sống âm nhạc cũng xuất hiện nhiều tác phẩm nổi bật mà công chúng kỳ vọng sẽ có mặt. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và các chuyên gia, chúng tôi nhận thấy cần cân bằng giữa yếu tố mới mẻ, mong đợi của khán giả và giá trị hàn lâm. Có những ca khúc rất hào hùng trên sân khấu lớn, nhưng khi đưa vào không gian giao hưởng lại không phù hợp", ông Nguyễn Văn Bá nói.

Điều còn mãi có sự tham gia chỉ huy dàn nhạc của nhạc trưởng Olivier Ochanine cùng các ca sĩ: NSƯT Lan Anh, NSƯT Lệ Giang, Hồng Nhung, Tùng Dương, Đinh Trang, Viết Danh, Bạch Trà, Hà An Huy...

Ngọc Ánh
#Hòa nhạc Điều còn mãi #Tuyên ngôn độc lập #Bác Hồ #Văn Cao #Âm nhạc Việt Nam #Hà Nội #Ngày 2/9

