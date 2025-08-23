Mãn nhãn màn pháo hoa hiếm hoi ở Cột cờ Hà Nội

TPO - Ngay sau khi cầu truyền hình “Thời cơ vàng” kết thúc, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Cột cờ Hà Nội. Đây cũng là lần hiếm hoi Cột cờ Hà Nội trở thành điểm bắn pháo hoa.