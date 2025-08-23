Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mãn nhãn màn pháo hoa hiếm hoi ở Cột cờ Hà Nội

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Ngay sau khi cầu truyền hình “Thời cơ vàng” kết thúc, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Cột cờ Hà Nội. Đây cũng là lần hiếm hoi Cột cờ Hà Nội trở thành điểm bắn pháo hoa.

tp-phaohaocchn37.jpg
21h45 ngày 22/8, khi cầu truyền hình Thời cơ vàng khép lại, khán giả Thủ đô được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực sáng cả khu vực Cột cờ Hà Nội.
tp-phaohaocchn33.jpg
tp-phaohaocchn30.jpg
Người dân Thủ đô vội vàng dừng xe, tụ tập quanh khu vực Cột cờ Hà Nội để thưởng thức màn pháo hoa hiếm thấy.
tp-phaohaocchn7.jpg
Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, kết hợp giữa pháo hoa tầm cao và tầm thấp.﻿
tp-phaohaocchn31.jpg
tp-phaohaocchn29.jpg
Đây là màn pháo hoa nằm trong chương trình cầu truyền hình Thời cơ vàng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Thành ủy và UBND TP Hà Nội, TP Huế và TPHCM phối hợp thực hiện trong tối 22/8.
tp-phaohaocchn18.jpg
tp-phaohaocchn14.jpg
Chương trình được kết nối chặt chẽ khi lồng ghép các câu chuyện về ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội (TP Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Bến Nhà Rồng (TPHCM).
tp-phaohaocchn11-5920.jpg
Lấy cảm hứng từ bài thơ Học đánh cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình đưa khán giả qua ba chương đầy cảm xúc: Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, Kiên quyết không ngừng thế tấn công và Nhất định thành công.
tp-phaohaocchn20.jpg
tp-phaohaocchn24.jpg
Màn pháo hoa khép lại chương trình được xem là lời khẳng định, sự tin tưởng đây là "thời cơ vàng" để hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam phát triển, thịnh vượng, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045.
tp-phaohoacchn.jpg
Màn pháo hoa lung linh sắc màu, rực sáng bầu trời Thủ đô.
