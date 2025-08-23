Mãn nhãn màn pháo hoa hiếm hoi ở Cột cờ Hà Nội

TPO - Ngay sau khi cầu truyền hình “Thời cơ vàng” kết thúc, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Cột cờ Hà Nội. Đây cũng là lần hiếm hoi Cột cờ Hà Nội trở thành điểm bắn pháo hoa.
Người dân Thủ đô vội vàng dừng xe, tụ tập quanh khu vực Cột cờ Hà Nội để thưởng thức màn pháo hoa hiếm thấy.
Đây là màn pháo hoa nằm trong chương trình cầu truyền hình Thời cơ vàng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Thành ủy và UBND TP Hà Nội, TP Huế và TPHCM phối hợp thực hiện trong tối 22/8.
Chương trình được kết nối chặt chẽ khi lồng ghép các câu chuyện về ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội (TP Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Bến Nhà Rồng (TPHCM).
Màn pháo hoa khép lại chương trình được xem là lời khẳng định, sự tin tưởng đây là "thời cơ vàng" để hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam phát triển, thịnh vượng, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045.